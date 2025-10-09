https://crimea.ria.ru/20251009/putin-na-sammite-v-dushanbe-i-ugrozy-zelenskogo--glavnoe-za-den-1150091033.html

Путин на саммите в Душанбе и угрозы Зеленского – главное за день

Путин на саммите в Душанбе и угрозы Зеленского – главное за день - РИА Новости Крым, 09.10.2025

Путин на саммите в Душанбе и угрозы Зеленского – главное за день

Президент России Владимир Путин принял участие в саммите "Россия – Центральная Азия" в Душанбе и сделал ряд заявлений о стратегическом партнерстве и... РИА Новости Крым, 09.10.2025

2025-10-09T22:21

2025-10-09T22:21

2025-10-09T22:21

главное за день

новости крыма

крым

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150085511_0:232:3228:2048_1920x0_80_0_0_719033e17195c559ae1a2a449e7a0540.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял участие в саммите "Россия – Центральная Азия" в Душанбе и сделал ряд заявлений о стратегическом партнерстве и союзничестве в рамках азиатской "пятерки". Также прошла встреча российского лидера и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил регионам России блэкаутом, а президенту США Дональду Трампу выдвинул новое условие. Выброс аммиака произошел в районе населенного пункта Русин Яр в ДНР после того, как ВСУ подорвали трубопровод Тольятти – Одесса, чтобы замедлить наступление армии России. На III Медиафоруме "Журналистика в период специальной военной операции" в Симферополе презентовали спецпроект РИА Новости Крым "Новая жизнь после СВО".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин на саммите "Россия – Центральная Азия"В повестке саммита "Россия – Центральная Азия" – вопросы наращивания сотрудничества в торгово-экономической, финансовой, промышленной, логистической, энергетической и других сферах между Российской Федерацией, Таджикистаном, Казахстаном, Киргизией, Туркменистаном и Узбекистаном.Лидеры всех пяти стран приняли участие в саммите, на котором президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России укреплять стратегическое партнерство, углублять взаимовыгодные связи в разных сферах и выстраивать новые логистические и транспортные цепочки.Зеленский угрожает России и шантажирует СШАГлава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской области России. "Может, им там в Белгороде хватит в комфорте оставаться", – заявил Зеленский.Президенту США Дональду Трампу Зеленский предъявил очередное условие, выполнив которое тот мог бы быть выдвинут Украиной на Нобелевскую премию мира.Подрыв ВСУ трубопровода "Тольятти – Одесса"По данным Минобороны РФ, подразделения ВСУ при отступлении в ДНР подорвали трубопровод "Тольятти – Одесса".Сделано это было для снижения темпов наступления подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, отметили в ведомстве. Через поврежденный участок трубопровода произошел выброс аммиака.Путин назвал Алиеву причину крушения самолета AZALКрушение самолета компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в декабре 2024 года связано с атакой беспилотников Украины, при которой две выпущенные российской системой ПВО ракеты взорвались рядом с бортом. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин 9 октября на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.По словам российского лидера, о причинах крушения самолета AZAL его проинформировали позавчера."Борт был задет, скорее всего, обломками, а не поражающими боевыми элементами", – отметил президент РФ.Он подчеркнул, что Россия оказывает всяческое содействие следствию в связи с крушением и даст правовую оценку действиям всех должностных лиц в связи с трагедией.Спецпроект "Новая жизнь после СВО" в КрымуВ Симферополе в рамках на III Медиафоруме "Журналистика в период специальной военной операции" презентован спецпроект сайта РИА Новости Крым "Новая жизнь после СВО". Его представила руководитель регионального подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева"Ветераны возвращаются из зоны боевых действий, и им необходима помощь, в том числе физическая, социальная, психологическая реабилитация... им нужно встраиваться в новую жизнь, а это очень непросто. И мы стали рассказывать о таких людях", – сказала Черышева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251009/nabiullina-prokommentirovala-rost-tsen-na-benzin-v-rossii-1150083975.html

https://crimea.ria.ru/20251009/neostorozhnyy-shag-kiev-mozhet-ne-dozhdatsya-raket-tomahawk-1150084272.html

https://crimea.ria.ru/20251009/udary-po-ukraine-segodnya-chto-unichtozheno-1150072455.html

https://crimea.ria.ru/20251009/moschnoe-zemletryasenie-proizoshlo-na-kamchatke-1150089244.html

https://crimea.ria.ru/20251009/uchite-fiziku-v-krymu-otvetili-na-ukrainskiy-feyk-o-vybrose-mazuta-1150089556.html

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, крым, россия, новости