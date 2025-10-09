Рейтинг@Mail.ru
Путин на саммите в Душанбе и угрозы Зеленского – главное за день - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Путин на саммите в Душанбе и угрозы Зеленского – главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял участие в саммите "Россия – Центральная Азия" в Душанбе и сделал ряд заявлений о стратегическом партнерстве и союзничестве в рамках азиатской "пятерки". Также прошла встреча российского лидера и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил регионам России блэкаутом, а президенту США Дональду Трампу выдвинул новое условие. Выброс аммиака произошел в районе населенного пункта Русин Яр в ДНР после того, как ВСУ подорвали трубопровод Тольятти – Одесса, чтобы замедлить наступление армии России. На III Медиафоруме "Журналистика в период специальной военной операции" в Симферополе презентовали спецпроект РИА Новости Крым "Новая жизнь после СВО".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин на саммите "Россия – Центральная Азия"В повестке саммита "Россия – Центральная Азия" – вопросы наращивания сотрудничества в торгово-экономической, финансовой, промышленной, логистической, энергетической и других сферах между Российской Федерацией, Таджикистаном, Казахстаном, Киргизией, Туркменистаном и Узбекистаном.Лидеры всех пяти стран приняли участие в саммите, на котором президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России укреплять стратегическое партнерство, углублять взаимовыгодные связи в разных сферах и выстраивать новые логистические и транспортные цепочки.Зеленский угрожает России и шантажирует СШАГлава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской области России. "Может, им там в Белгороде хватит в комфорте оставаться", – заявил Зеленский.Президенту США Дональду Трампу Зеленский предъявил очередное условие, выполнив которое тот мог бы быть выдвинут Украиной на Нобелевскую премию мира.Подрыв ВСУ трубопровода "Тольятти – Одесса"По данным Минобороны РФ, подразделения ВСУ при отступлении в ДНР подорвали трубопровод "Тольятти – Одесса".Сделано это было для снижения темпов наступления подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, отметили в ведомстве. Через поврежденный участок трубопровода произошел выброс аммиака.Путин назвал Алиеву причину крушения самолета AZALКрушение самолета компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в декабре 2024 года связано с атакой беспилотников Украины, при которой две выпущенные российской системой ПВО ракеты взорвались рядом с бортом. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин 9 октября на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.По словам российского лидера, о причинах крушения самолета AZAL его проинформировали позавчера."Борт был задет, скорее всего, обломками, а не поражающими боевыми элементами", – отметил президент РФ.Он подчеркнул, что Россия оказывает всяческое содействие следствию в связи с крушением и даст правовую оценку действиям всех должностных лиц в связи с трагедией.Спецпроект "Новая жизнь после СВО" в КрымуВ Симферополе в рамках на III Медиафоруме "Журналистика в период специальной военной операции" презентован спецпроект сайта РИА Новости Крым "Новая жизнь после СВО". Его представила руководитель регионального подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева"Ветераны возвращаются из зоны боевых действий, и им необходима помощь, в том числе физическая, социальная, психологическая реабилитация... им нужно встраиваться в новую жизнь, а это очень непросто. И мы стали рассказывать о таких людях", – сказала Черышева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял участие в саммите "Россия – Центральная Азия" в Душанбе и сделал ряд заявлений о стратегическом партнерстве и союзничестве в рамках азиатской "пятерки". Также прошла встреча российского лидера и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил регионам России блэкаутом, а президенту США Дональду Трампу выдвинул новое условие. Выброс аммиака произошел в районе населенного пункта Русин Яр в ДНР после того, как ВСУ подорвали трубопровод Тольятти – Одесса, чтобы замедлить наступление армии России. На III Медиафоруме "Журналистика в период специальной военной операции" в Симферополе презентовали спецпроект РИА Новости Крым "Новая жизнь после СВО".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путин на саммите "Россия – Центральная Азия"

В повестке саммита "Россия – Центральная Азия" – вопросы наращивания сотрудничества в торгово-экономической, финансовой, промышленной, логистической, энергетической и других сферах между Российской Федерацией, Таджикистаном, Казахстаном, Киргизией, Туркменистаном и Узбекистаном.
Лидеры всех пяти стран приняли участие в саммите, на котором президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России укреплять стратегическое партнерство, углублять взаимовыгодные связи в разных сферах и выстраивать новые логистические и транспортные цепочки.
Зеленский угрожает России и шантажирует США

Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской области России. "Может, им там в Белгороде хватит в комфорте оставаться", – заявил Зеленский.
Президенту США Дональду Трампу Зеленский предъявил очередное условие, выполнив которое тот мог бы быть выдвинут Украиной на Нобелевскую премию мира.
Подрыв ВСУ трубопровода "Тольятти – Одесса"

По данным Минобороны РФ, подразделения ВСУ при отступлении в ДНР подорвали трубопровод "Тольятти – Одесса".
Сделано это было для снижения темпов наступления подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, отметили в ведомстве. Через поврежденный участок трубопровода произошел выброс аммиака.
Путин назвал Алиеву причину крушения самолета AZAL

Крушение самолета компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в декабре 2024 года связано с атакой беспилотников Украины, при которой две выпущенные российской системой ПВО ракеты взорвались рядом с бортом. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин 9 октября на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
По словам российского лидера, о причинах крушения самолета AZAL его проинформировали позавчера.
"Борт был задет, скорее всего, обломками, а не поражающими боевыми элементами", – отметил президент РФ.
Он подчеркнул, что Россия оказывает всяческое содействие следствию в связи с крушением и даст правовую оценку действиям всех должностных лиц в связи с трагедией.
Спецпроект "Новая жизнь после СВО" в Крыму

В Симферополе в рамках на III Медиафоруме "Журналистика в период специальной военной операции" презентован спецпроект сайта РИА Новости Крым "Новая жизнь после СВО". Его представила руководитель регионального подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева
"Ветераны возвращаются из зоны боевых действий, и им необходима помощь, в том числе физическая, социальная, психологическая реабилитация... им нужно встраиваться в новую жизнь, а это очень непросто. И мы стали рассказывать о таких людях", – сказала Черышева.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
