Путин и Рахмон подписали заявление о стратегическом партнерстве

Путин и Рахмон подписали заявление о стратегическом партнерстве - РИА Новости Крым, 09.10.2025

Путин и Рахмон подписали заявление о стратегическом партнерстве

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон подписали заявления об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества между... РИА Новости Крым, 09.10.2025

2025-10-09T12:10

2025-10-09T12:10

2025-10-09T12:10

владимир путин (политик)

россия

эмомали рахмон

таджикистан

сотрудничество

политика

внешняя политика

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон подписали заявления об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Церемония подписания прошла в четверг в Душанбе."Его превосходительство уважаемый президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и его превосходительство уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписывают совместные заявления президента Республики Таджикистан и президента Российской Федерации об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества", – объявил ведущий церемонии обмена подписанными документами.Также делегации России и Таджикистана подписали ряд соглашений о сотрудничестве в сферах здравоохранения, энергетики, безопасности, в том числе соглашение о правовом статусе компетентных органов внутренних дел и миграции, о медосвидетельствовании граждан Таджикистана, о сотрудничестве Росгвардии и Нацгвардии Таджикистана.Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.Президент России находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября и пробудет в стране до 10 числа. В рамках визита примет участие во втором саммите "Центральная Азия – Россия" и заседании Совета глав государств СНГ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле раскрыли детали визита Путина в ТаджикистанПутин: товарооборот России и Таджикистана вырос на 17%Белоусов проверил объекты Минобороны России в Таджикистане

