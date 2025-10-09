https://crimea.ria.ru/20251009/putin-i-rakhmon-podpisali-zayavlenie-o-strategicheskom-partnerstve-1150071636.html
Путин и Рахмон подписали заявление о стратегическом партнерстве
Путин и Рахмон подписали заявление о стратегическом партнерстве - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Путин и Рахмон подписали заявление о стратегическом партнерстве
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон подписали заявления об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества между... РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T12:10
2025-10-09T12:10
2025-10-09T12:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон подписали заявления об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Церемония подписания прошла в четверг в Душанбе."Его превосходительство уважаемый президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и его превосходительство уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписывают совместные заявления президента Республики Таджикистан и президента Российской Федерации об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества", – объявил ведущий церемонии обмена подписанными документами.Также делегации России и Таджикистана подписали ряд соглашений о сотрудничестве в сферах здравоохранения, энергетики, безопасности, в том числе соглашение о правовом статусе компетентных органов внутренних дел и миграции, о медосвидетельствовании граждан Таджикистана, о сотрудничестве Росгвардии и Нацгвардии Таджикистана.Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.Президент России находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября и пробудет в стране до 10 числа. В рамках визита примет участие во втором саммите "Центральная Азия – Россия" и заседании Совета глав государств СНГ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон подписали заявления об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Церемония подписания прошла в четверг в Душанбе.
"Его превосходительство уважаемый президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и его превосходительство уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписывают совместные заявления президента Республики Таджикистан и президента Российской Федерации об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества", – объявил ведущий церемонии обмена подписанными документами.
Также делегации России и Таджикистана подписали ряд соглашений о сотрудничестве в сферах здравоохранения, энергетики, безопасности, в том числе соглашение о правовом статусе компетентных органов внутренних дел и миграции, о медосвидетельствовании граждан Таджикистана, о сотрудничестве Росгвардии и Нацгвардии Таджикистана.
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.
Президент России находится в Таджикистане
с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября и пробудет в стране до 10 числа. В рамках визита примет участие во втором саммите "Центральная Азия – Россия" и заседании Совета глав государств СНГ.
