https://crimea.ria.ru/20251009/novyy-avtobusnyy-marshrut-svyazhet-sevastopol-i-simferopol-1150086764.html

Новый автобусный маршрут свяжет Севастополь и Симферополь

2025-10-09T20:56

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0e/1141860612_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_70da51fa26c50f4810b9e58c9d19d901.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Новый межрегиональный маршрут со следующей недели свяжет Севастополь и Симферополь. Как сообщил в четверг исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Павел Иено, автобус будет следовать через Терновку.Маршрут не только свяжет два города, но и улучшит транспортную доступность между населенными пунктами в пригороде Севастополя. Автобусы по маршруту будут выполнять восемь рейсов в день, при этом его востребованность еще будут мониторить, добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

