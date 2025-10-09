https://crimea.ria.ru/20251009/novyy-avtobusnyy-marshrut-svyazhet-sevastopol-i-simferopol-1150086764.html
Новый автобусный маршрут свяжет Севастополь и Симферополь
2025-10-09T20:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Новый межрегиональный маршрут со следующей недели свяжет Севастополь и Симферополь. Как сообщил в четверг исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Павел Иено, автобус будет следовать через Терновку.Маршрут не только свяжет два города, но и улучшит транспортную доступность между населенными пунктами в пригороде Севастополя. Автобусы по маршруту будут выполнять восемь рейсов в день, при этом его востребованность еще будут мониторить, добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда из Крыма поведут новые автобусные маршруты в ближайшее времяСколько туристов ехали в Крым на автобусахЧерез Крым запустили новый автобусный маршрут в Херсонскую область
