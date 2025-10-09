Новый автобусный маршрут свяжет Севастополь и Симферополь

Рейтинг@Mail.ru
2025-10-09T20:56
2025-10-09T20:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Новый межрегиональный маршрут со следующей недели свяжет Севастополь и Симферополь. Как сообщил в четверг исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Павел Иено, автобус будет следовать через Терновку.Маршрут не только свяжет два города, но и улучшит транспортную доступность между населенными пунктами в пригороде Севастополя. Автобусы по маршруту будут выполнять восемь рейсов в день, при этом его востребованность еще будут мониторить, добавил он.
транспорт, сергей аксенов, павел иено, автобус, симферополь, севастополь, новости, новости крыма, новости севастополя
20:56 09.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Новый межрегиональный маршрут со следующей недели свяжет Севастополь и Симферополь. Как сообщил в четверг исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Павел Иено, автобус будет следовать через Терновку.

"По поручению губернатора с 13 октября межрегиональный маршрут №5-С будет отправляться с центрального автовокзала "Севастополь" на автовокзал "Симферополь АС-2" через восемь населенных пунктов: Родное, Терновка, Залесное, Красный мак, поворот на Танковое, Сирень, Железнодорожное и Бахчисарай", – проинформировал Иено.

Маршрут не только свяжет два города, но и улучшит транспортную доступность между населенными пунктами в пригороде Севастополя. Автобусы по маршруту будут выполнять восемь рейсов в день, при этом его востребованность еще будут мониторить, добавил он.
ТранспортСергей АксеновПавел ИеноАвтобусСимферопольСевастопольНовостиНовости КрымаНовости Севастополя
 
