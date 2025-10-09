https://crimea.ria.ru/20251009/nepokorennyy-gornyy-kray-kak-krasnaya-armiya-vybila-gitlera-s-kavkaza-1150049893.html

Непокоренный горный край: как Красная армия выбила Гитлера с Кавказа

Непокоренный горный край: как Красная армия выбила Гитлера с Кавказа - РИА Новости Крым, 09.10.2025

Непокоренный горный край: как Красная армия выбила Гитлера с Кавказа

9 октября исполняется 82 года со дня окончательного разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. Битва продолжалась 442 дня и стала второй по...

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 9 октября исполняется 82 года со дня окончательного разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. Битва продолжалась 442 дня и стала второй по продолжительности в Великой Отечественной войне после 900-дневной обороны Ленинграда. Благодаря успешным действиям Красной армии захватчики не смогли прорваться к богатым нефтяным месторождениям. Наряду со Сталинградской и Курской битвами, разгром гитлеровцев и их союзников на Кавказе закрепил коренной перелом в войне в пользу СССР.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Кровь войныРайоны Баку и Северного Кавказа (Майкоп и Грозный) были основным источником нефти для экономики СССР. В конце 1930-х годов они давали для страны около 90% всей советской нефти, причем львиная доля (порядка 70%) приходилась на бакинские месторождения. От мощности и защищенности нефтепромыслов и нефтезаводов напрямую зависело и снабжение горючим всей армии. Стратегическое значение овладения этими районами прекрасно понимал и Адольф Гитлер. Захват Кавказа позволял ухудшить ситуацию с обеспечением Красной армии горючим и одновременно решить проблему дефицита топлива для вермахта, которому не хватало одного лишь румынского и венгерского "черного золота" для ведения активной маневренной войны на востоке.Помимо этого, успех гитлеровцев на Кавказе означал бы установление полного господства немцев в Черном море, поскольку после утраты Севастополя порты Поти, Сухуми и Батуми стали основными базами Черноморского флота, Азовской и Каспийской флотилий. Кроме того, через советско-иранскую границу шло около половины поставок по ленд-лизу. Таким образом, потеря Кавказа могла закончится для Советского Союза фатально.Советские войска смогли отстоять Москву, и весной 1942 года перейти в контрнаступление на Южном и Юго-Западном фронтах. Однако операции в Крыму и под Харьковом закончились провалом, армии фронтов были ослаблены. Гитлер решил, что сложилась благоприятная ситуация для захвата кавказских нефтяных месторождений.Операция "Эдельвейс"Генштабисты вермахта разработали план под кодовым названием "Эдельвейс". Фюрер утвердил его 23 июля 1942 года. План предусматривал захват всего восточного побережья Черного моря и черноморских портов, уничтожение Черноморского флота, захват месторождений нефти Грозного и Майкопа. Далее операция предполагала продвижение войск в Закавказье и захват бакинских нефтепромыслов.С этой целью группа армий "Юг" разделилась на группы "А" и "Б". Группа армий "А" под командованием генерал-фельдмаршала Вильгельма Листа (четыре армии вермахта, 3-я румынская армия и части 4-го воздушного флота) должна была окружить и уничтожить советские войска южнее и юго-восточнее Ростова-на-Дону, овладеть Северным Кавказом, Новороссийском, Туапсе, Грозным и Баку. Главный Кавказский хребет гитлеровцы собирались обойти с востока и запада.Перед группой армий "Б" (генерал Фридрих Паулюс) ставилась задача нанести удар в направлении на Сталинград и далее на Астрахань, с целью прикрытия с севера группы "А" и захвата всех транспортных путей между южными и центральными районами СССР.Третий рейх сосредоточил на Кавказе 170 тысяч человек, 1130 танков, свыше 4,5 тысячи орудий и минометов, до 1 тысячи самолетов.Им противостояли соединения Южного и часть сил Северо-Кавказского фронтов, насчитывавшие 112 тысяч человек, 2160 орудий и минометов, 120 танков и 230 самолетов. Противник имел подавляющее преимущество как в живой силе, так и в технике. Тем не менее, советские войска получили приказ остановить противника и измотать его в оборонительных боях, подготовив условия для контрнаступления.Стремительное продвижение25 июля 1942 года немцы начали операцию. Сказывалось превосходство вермахта в танках, орудиях и авиации. Советские войска стойко сражались, пытаясь остановить врага, но продолжали отступать. Стремительно продвигаясь вперед, гитлеровцы захватили Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Майкоп и другие города. В конце августа части вермахта ворвались в Моздок, возникла угроза Грозному — его нефтяным месторождениям и перерабатывающим предприятиям.Под руководством наркома нефтяной промышленности СССР Николая Байбакова в рекордно короткие сроки была проведена эвакуация ценного оборудования со скважин и НПЗ, а также запасы сырой нефти. То, что не удавалось вывезти, уничтожили, в том числе промыслы Майкопа, нефтеперерабатывающие заводы в Краснодаре и Туапсе, нефтепровод Баку – Батуми. Благодаря этому прорвавшимся в Майкоп захватчикам не досталось столь необходимых им нефтяных запасов.В середине августа завязались бои за Новороссийск и Анапу. Нашим войскам пришлось оставить Тамань и большую часть Новороссийска, удержавшись лишь на восточном берегу Цемесской бухты. 25 августа пал Моздок, 31 августа – Анапа. Однако немцам не удалось взять Туапсе, где героически дралась с противником Черноморская группа Закавказского фронта.Остановить продвижение врага удалось только в сентябре 1942 года в районе Малгобека. Темпы наступления упали. Сил, резервов и горючего для техники не хватало. Это вынуждало захватчиков перейти к обороне.Во второй половине сентября упорные и ожесточенные бои шли на грозненском направлении. Столица Чечено-Ингушетии была "второй нефтяной столицей" СССР после Баку. Войска вермахта предприняли в сентябре несколько попыток прорвать фронт и захватить город, но были остановлены и измотаны. Поняв, что город не взять, люфтваффе подвергли Грозный жесточайшей бомбардировке, почти полностью уничтожив нефтепромыслы и хранилища.Переход через Донгуз-Орун и сражения за ЭльбрусОдновременно в конце октября немцы и румыны захватили Нальчик. Части 37-й армии генерал-майора Петра Козлова отошли в Баксанское ущелье. Но уничтожить прижатых к горам советских бойцов не удалось. Солдаты, офицеры и эвакуируемые местные жители в условиях поздней осени совершили сложнейший переход через покрытые снегом высокогорные перевалы Донгуз-Орун и Бечо. С собой они также несли 18 тонн ценнейшей руды вольфрама и молибдена с комбината в Тырнаузе, чтобы она не досталась врагу. 23 дня люди шли через перевалы по снегу по ледникам, практически без отдыха, имея с собой из еды только сухари. Любой неосторожный шаг или каприз погоды мог закончиться смертью. В некоторых местах были повешены специальные лестницы, были прорублены ступени во льду. Всего группы состояли из 60 человек. За 20 часов альпинисты должны был перевести группу через перевал и вернуться обратно. Можно считать настоящим чудом, что при этом переходе не погиб ни один человек.К 16 ноября люди вышли на южные склоны Главного Кавказского хребта, соединившись с частями Красной армии в Сванетии.Одновременно шли бои на склонах Главного Кавказского хребта. В августе 1942 года нацистское командование направило в район Эльбруса 42-ю дивизию горных стрелков "Эдельвейс" под командованием генерала Конрада. По мнению многих историков и экспертов, покорение Эльбруса было связано с оккультными воззрениями вождей Третьего рейха. На вершине нацисты установили флаг со свастикой. Это послужило поводом для масштабной пропагандистской акции в самой Германии. В газетах и журналах печатались фотографии горных стрелков у штандарта Третьего рейха на вершине горы, а министр пропаганды Геббельс торжественно назвал покоренный Эльбрус "пиком Гитлера" и заявил, что это самый главный рубеж битвы за Кавказ, после которого нефтяные промыслы падут за две недели. Однако прорваться в Закавказье и одержать там победу советские войска фашистам не позволили. Советские солдаты, проявляя невероятную стойкость и самоотверженность, в тяжелых условиях сражались за каждый клочок земли.К концу октября - началу ноября соединениям красной армии удалось остановить врага на подступах к Орджоникидзе (ныне Владикавказ), у центральных перевалов Кавказских гор и в районе Новороссийска. Потери группы армий "А" составили порядка 100 тысяч человек, дальше вести наступление они уже не могли, перейдя к обороне. Таким образом, планы вермахта по разгрому советских армий и захвату нефтяных промыслов Северного Кавказа и Закавказья потерпели крах.Контрнаступление и разгромОстановить наступление противника удалось также за счет подошедших резервов. С июля по октябрь 1942 года на Кавказ прибыли около 100 тысяч военнослужащих Красной армии, а с ними – боевая техника, транспорт, инженерные средства.Ключевую роль в изменении военной ситуации на Кавказе сыграла Сталинградская битва. С сентября немецкому командованию пришлось перебрасывать на Волгу часть сил группы армий "А" на помощь Паулюсу, в том числе почти всю авиацию, а также корпус зенитной артиллерии и некоторые моторизованные части. С разгромом частей вермахта и его союзников под Сталинградом гитлеровцам пришлось срочно уходить с Кавказа, чтобы не попасть в окружение.Контрнаступление советских войск началось в первые дни 1943 года. Южный фронт (командующий Андрей Еременко) перешел в наступление на Ростов-на-Дону и Тихорецк, Черноморская группа войск Закавказского фронта — на Краснодар. На Моздок продвигалась Северная группа войск (с 24 января 1943 года — Северо-Кавказский фронт).3 января был освобожден Моздок, 11 января – Пятигорск, 21 января – Ставрополь, 29 января – Майкоп, 12 февраля – Краснодар. С вершины Эльбруса был сброшен фашистский флаг.В феврале советские войска вышли к Таманскому полуострову, но встретили упорное сопротивление противника на мощных оборонительных рубежах "Готенкопф" ("Голова гота"). Все попытки прорвать рубежи весной и летом 1943 года успеха не принесли. Только осенью советским войскам удалось провести успешную Новороссийско-Таманскую операцию.Бессмертный подвиг совершили десантники под командованием майора Цезаря Куникова. В начале февраля 1943 года они захватили плацдарм на клочке побережья, впоследствии получивший название Малая земля, и ценой своих жизней удерживали его до сентября. Куниковцы сыграли свою роль в освобождении Новороссийска. С этого плацдарма наступала одна из трех групп войск, обеспечивавших блокирование и захват города.После поражения гитлеровцев на Курской дуге и окончательного перехода стратегической инициативы к Красной армии дальнейшее нахождение немецкой группировки на Тамани стало для нее опасным. В начале сентября 1943 года немцы приступили к эвакуации в Крым через Керченский пролив.С освобождением Новороссийска и Таманского полуострова в октябре 1943 года завершилась битва за Кавказ. Потери германских войск только за время наступательных операций советских войск составили свыше 280 тысяч человек, более семи тысяч орудий и минометов, свыше 1,3 тысяч танков и около двух тысяч самолетов. Безвозвратные потери Красной армии за весь период битвы за Кавказ составили 344 тысячи человек.Битва за Кавказ имела огромное военно-политическое и экономическое значение. Советские войска предотвратили захват Германией важнейших нефтяных месторождений и сохранили за Советским Союзом контроль над стратегически важным регионом. Кроме того, были созданы предпосылки для освобождения Крыма. Также победа на Кавказе утвердила наступивший коренной перелом в Великой Отечественной войне. Германия навсегда утратила возможность вести активную наступательную войну.В память о героях Битвы за Кавказ в 1944 году была учреждена медаль "За оборону Кавказа", которой были награждены около 870 тысяч человек. Среди них были не только военнослужащие, но участники строительства оборонительных рубежей и укреплений, в том числе и на горных перевалах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

