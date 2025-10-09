https://crimea.ria.ru/20251009/naznachen-vrio-glavy-simferopolskogo-rayona-kryma-1150068492.html
Назначен врио главы Симферопольского района Крыма
Временно исполняющим полномочия главы администрации Симферопольского района назначен Иван Юрченко. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 09.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Временно исполняющим полномочия главы администрации Симферопольского района назначен Иван Юрченко. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Юрченко поблагодарил жителей и руководство за оказанное доверие, отметив, что считает для себя большой честью возглавить один из самых значимых районов республики.По словам нового руководителя, одной из первоочередных задач станет детальное изучение текущей ситуации в муниципалитете и анализ проблем, волнующих жителей. В числе приоритетов он назвал состояние дорожной сети, работу жилищно-коммунального хозяйства, развитие социальной инфраструктуры, поддержку предпринимательства и сельского хозяйства.В ближайшее время, отметил Юрченко, он намерен провести серию рабочих встреч с главами поселений, депутатами и представителями общественности, чтобы сформировать четкий план действий на ближайший период.Сергей Петелин, занимавший должность главы администрации Симферопольского района, написал заявление об отставке. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, Петелин переходит на новую работу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Временно исполняющим полномочия главы администрации Симферопольского района назначен Иван Юрченко. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Юрченко поблагодарил жителей и руководство за оказанное доверие, отметив, что считает для себя большой честью возглавить один из самых значимых районов республики.
"Осознаю всю полноту ответственности, которая легла на мои плечи. Понимаю, что в работе районной администрации есть немало вопросов, требующих незамедлительного внимания и решения", – подчеркнул он.
По словам нового руководителя, одной из первоочередных задач станет детальное изучение текущей ситуации в муниципалитете и анализ проблем, волнующих жителей. В числе приоритетов он назвал состояние дорожной сети, работу жилищно-коммунального хозяйства, развитие социальной инфраструктуры, поддержку предпринимательства и сельского хозяйства.
В ближайшее время, отметил Юрченко, он намерен провести серию рабочих встреч с главами поселений, депутатами и представителями общественности, чтобы сформировать четкий план действий на ближайший период.
Сергей Петелин, занимавший должность главы администрации Симферопольского района, написал заявление об отставке
. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, Петелин переходит на новую работу.
