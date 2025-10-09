https://crimea.ria.ru/20251009/nabiullina-prokommentirovala-rost-tsen-na-benzin-v-rossii-1150083975.html

Набиуллина прокомментировала рост цен на бензин в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Рост цен на бензин не является устойчивым источником инфляционного давления и носит временный характер, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на главу Банка России Эльвиру Набиуллину.Ранее в октябре Российский топливный союз (РТС) предложил пересмотреть подход к определению допустимого роста розничных цен на топливо. В частности, в организации выступили за введение нового таргета – композитного индекса инфляции, который учитывает не только динамику потребительских цен, но и рост налоговой и кредитной нагрузок.Ранее сообщалось, что стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла нового исторического максимума, превысив отметку в 74 тысячи рублей за тонну.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как сократить перерасход топлива в автомобилеКрым полностью должен быть обеспечен бензином к концу октябряВ Севастополе бензин подешевеет на 4 рубля

россия

