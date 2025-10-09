Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина прокомментировала рост цен на бензин в России - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Набиуллина прокомментировала рост цен на бензин в России
Набиуллина прокомментировала рост цен на бензин в России - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Набиуллина прокомментировала рост цен на бензин в России
Рост цен на бензин не является устойчивым источником инфляционного давления и носит временный характер, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на главу Банка... РИА Новости Крым, 09.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Рост цен на бензин не является устойчивым источником инфляционного давления и носит временный характер, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на главу Банка России Эльвиру Набиуллину.Ранее в октябре Российский топливный союз (РТС) предложил пересмотреть подход к определению допустимого роста розничных цен на топливо. В частности, в организации выступили за введение нового таргета – композитного индекса инфляции, который учитывает не только динамику потребительских цен, но и рост налоговой и кредитной нагрузок.Ранее сообщалось, что стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла нового исторического максимума, превысив отметку в 74 тысячи рублей за тонну.
Набиуллина прокомментировала рост цен на бензин в России

Рост цен на бензин в России не влияет на устойчивую инфляцию - Набиуллина

16:25 09.10.2025
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкБензовоз
Бензовоз - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Рост цен на бензин не является устойчивым источником инфляционного давления и носит временный характер, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на главу Банка России Эльвиру Набиуллину.
"Как мы относимся к росту цен на бензин? Это временный фактор, причем на стороне предложения. Мы исходим из того, что меры, которые принимает правительство, должны привести к стабилизации ситуации на этом рынке. Но сам по себе рост цен на бензин мы не рассматриваем как источник устойчивой инфляции, потому что это временный фактор", - заявила она в ходе форума Finopolis 2025.
Ранее в октябре Российский топливный союз (РТС) предложил пересмотреть подход к определению допустимого роста розничных цен на топливо. В частности, в организации выступили за введение нового таргета – композитного индекса инфляции, который учитывает не только динамику потребительских цен, но и рост налоговой и кредитной нагрузок.
Ранее сообщалось, что стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла нового исторического максимума, превысив отметку в 74 тысячи рублей за тонну.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как сократить перерасход топлива в автомобиле
Крым полностью должен быть обеспечен бензином к концу октября
В Севастополе бензин подешевеет на 4 рубля
 
