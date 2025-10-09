Рейтинг@Mail.ru
На Севастополь обрушится сильный холодный ветер - РИА Новости Крым, 09.10.2025
На Севастополь обрушится сильный холодный ветер
На Севастополь обрушится сильный холодный ветер - РИА Новости Крым, 09.10.2025
На Севастополь обрушится сильный холодный ветер
На Севастополь надвигается сильный холодный ветер. Об этом со ссылкой на синоптиков предупреждает пресс-служба МЧС по региону. РИА Новости Крым, 09.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. На Севастополь надвигается сильный холодный ветер. Об этом со ссылкой на синоптиков предупреждает пресс-служба МЧС по региону.МЧС России напоминает, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в море и у моря.В спасательном ведомстве призвали отказаться от выходов в море, дальних поездок и долгих пеших переходов, а также следить за пожилыми, маломобильными гражданами, детьми, не выпускать на улицу домашних животных!В случае происшествия следует звонить в МЧС по номеру "101", напомнили спасатели.
На Севастополь обрушится сильный холодный ветер

На Севастополь идет сильный холодный ветер

15:10 09.10.2025 (обновлено: 15:13 09.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. На Севастополь надвигается сильный холодный ветер. Об этом со ссылкой на синоптиков предупреждает пресс-служба МЧС по региону.

"Синоптики сообщают, что 10 октября порывы северо-западного ветра в Севастополе могут достигнуть 15–20 м/", – сказано в сообщении.

МЧС России напоминает, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в море и у моря.
В спасательном ведомстве призвали отказаться от выходов в море, дальних поездок и долгих пеших переходов, а также следить за пожилыми, маломобильными гражданами, детьми, не выпускать на улицу домашних животных!
В случае происшествия следует звонить в МЧС по номеру "101", напомнили спасатели.
