На Севастополь обрушится сильный холодный ветер

На Севастополь обрушится сильный холодный ветер

2025-10-09T15:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. На Севастополь надвигается сильный холодный ветер. Об этом со ссылкой на синоптиков предупреждает пресс-служба МЧС по региону.МЧС России напоминает, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в море и у моря.В спасательном ведомстве призвали отказаться от выходов в море, дальних поездок и долгих пеших переходов, а также следить за пожилыми, маломобильными гражданами, детьми, не выпускать на улицу домашних животных!В случае происшествия следует звонить в МЧС по номеру "101", напомнили спасатели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

