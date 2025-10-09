https://crimea.ria.ru/20251009/mototsiklist-iz-moskvy-vrezalsya-v-legkovushku-v-sevastopole-1150087747.html
Мотоциклист из Москвы врезался в легковушку в Севастополе
Мотоциклист из Москвы врезался в легковушку в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Мотоциклист из Москвы врезался в легковушку в Севастополе
На 4-м километре автодороги "Севастополь – порт Камышовая бухта" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и легкового автомобиля,... РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T20:41
2025-10-09T20:41
2025-10-09T20:41
севастополь
полиция севастополя
новости севастополя
происшествия
дтп в крыму и севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. На 4-м километре автодороги "Севастополь – порт Камышовая бухта" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и легкового автомобиля, сообщает полиция Севастополя.По предварительной информации, 56-летний житель Москвы, находясь за рулем мотоцикла Honda, не выдержал дистанцию до впередидвижущегося автомобиля Changan и врезался в него.В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.Ранее сообщалось, что два человека пострадали в столкновении рейсового автобуса с иномаркой в Красногвардейском районе.
