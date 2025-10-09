Рейтинг@Mail.ru
Мотоциклист из Москвы врезался в легковушку в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Мотоциклист из Москвы врезался в легковушку в Севастополе
Мотоциклист из Москвы врезался в легковушку в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Мотоциклист из Москвы врезался в легковушку в Севастополе
На 4-м километре автодороги "Севастополь – порт Камышовая бухта" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и легкового автомобиля,... РИА Новости Крым, 09.10.2025
Мотоциклист из Москвы врезался в легковушку в Севастополе

В Севастополе мотоциклист из Москвы врезался в легковушку

20:41 09.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. На 4-м километре автодороги "Севастополь – порт Камышовая бухта" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и легкового автомобиля, сообщает полиция Севастополя.
По предварительной информации, 56-летний житель Москвы, находясь за рулем мотоцикла Honda, не выдержал дистанцию до впередидвижущегося автомобиля Changan и врезался в него.
"В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался" – рассказали в полиции.
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали в столкновении рейсового автобуса с иномаркой в Красногвардейском районе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Подросток на багги сбил двоих четырехлетних детей в Подмосковье
За рулем "нырнувшего" в подземный переход в Симферополе авто был ребенок
Скорая помощь насмерть сбила мотоциклиста в Краснодаре
 
