Мотоциклист из Москвы врезался в легковушку в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. На 4-м километре автодороги "Севастополь – порт Камышовая бухта" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и легкового автомобиля, сообщает полиция Севастополя.По предварительной информации, 56-летний житель Москвы, находясь за рулем мотоцикла Honda, не выдержал дистанцию до впередидвижущегося автомобиля Changan и врезался в него.В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.Ранее сообщалось, что два человека пострадали в столкновении рейсового автобуса с иномаркой в Красногвардейском районе.

