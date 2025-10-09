https://crimea.ria.ru/20251009/krymskiy-most--ochered-vyrosla-v-35-raza-za-chas-1150076318.html

Крымский мост – очередь выросла в 3,5 раза за час

Очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи выросла до 220 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 09.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи выросла до 220 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Часом ранее на выезде из Крыма своей очереди ожидали 60 машин. Со стороны Тамани заторов не было.При этом въезд в Крым по-прежнему свободен – со стороны Краснодарского края очереди перед пунктом ручного досмотра нет.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезономМиллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в Крым

