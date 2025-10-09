Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост – очередь выросла в 3,5 раза за час - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост – очередь выросла в 3,5 раза за час
Крымский мост – очередь выросла в 3,5 раза за час - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Крымский мост – очередь выросла в 3,5 раза за час
Очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи выросла до 220 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T14:22
2025-10-09T14:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи выросла до 220 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Часом ранее на выезде из Крыма своей очереди ожидали 60 машин. Со стороны Тамани заторов не было.При этом въезд в Крым по-прежнему свободен – со стороны Краснодарского края очереди перед пунктом ручного досмотра нет.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезономМиллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в Крым
Крымский мост – очередь выросла в 3,5 раза за час

У Крымского моста за час пробка со стороны Керчи увеличилась в 3,5 раза

14:22 09.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи выросла до 220 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
Часом ранее на выезде из Крыма своей очереди ожидали 60 машин. Со стороны Тамани заторов не было.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 220 транспортных средств. Время ожидания около часа", – отмечается в публикации по состоянию на 14 часов.
При этом въезд в Крым по-прежнему свободен – со стороны Краснодарского края очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.
Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
