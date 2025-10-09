https://crimea.ria.ru/20251009/krymmedstrakh-rasskazal-o-novovvedeniyakh-v-sisteme-oms-1150072971.html

"Крыммедстрах" рассказал о нововведениях в системе ОМС

"Крыммедстрах" рассказал о нововведениях в системе ОМС - РИА Новости Крым, 09.10.2025

"Крыммедстрах" рассказал о нововведениях в системе ОМС

Растущая цифровизация и запрос на более доступные качественные медицинские услуги привели к значительным изменениям в системе обязательного медицинского... РИА Новости Крым, 09.10.2025

2025-10-09T14:32

2025-10-09T14:32

2025-10-09T14:32

крыммедстрах

медицина

здоровье

крым

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150072701_0:212:2543:1642_1920x0_80_0_0_98bda5760162d29f1c796d7215c2124a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Растущая цифровизация и запрос на более доступные качественные медицинские услуги привели к значительным изменениям в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), с сентября этого года в ней обновились правила – теперь у пациентов больше прав и больше возможностей влиять на качество получаемой помощи. О том, чего ждать крымчанам, рассказали в страховой компании ООО "СМК “Крыммедстрах”".На связи со страховым представителемПравилами ОМС предусмотрено информационное сопровождение застрахованных лиц страховыми представителями на всех этапах получения медицинской помощи. Если контактный номер телефона устарел, страховая компания не сможет проинформировать своего застрахованного, например, о возможности прохождения бесплатной диспансеризации или напомнить об очередном диспансерном осмотре. Своевременная актуализация контактной информации в системе ОМС очень важна.Поэтому правилами предусмотрено, что гражданин или его представитель должен уведомить свою страховую компанию об изменении контактных данных: адреса электронной почты, номера телефона и почтового адреса. Сделать это можно в любом удобном пункте выдачи полисов своей страховой компании.Новорожденные – под надежной защитой полиса материСледующее важное изменение касается младенцев. Ребенок со дня рождения и до момента государственной регистрации в ЗАГСе получает всю необходимую медицинскую помощь по полису одного из родителей. А вот выбрать для малыша страховую компанию они могут сразу после оформления свидетельства о рождении. Если родители самостоятельно не выберут страховую компанию, новорожденного автоматически прикрепят к той, где застрахован один из его родителей.Если оба родителя ребенка относятся к категории лиц, которые не подлежат ОМС (военнослужащие, сотрудники МВД, ФСБ, ФСИН, Национальной гвардии и другие), то страховую компанию для малыша определит Территориальный фонд ОМС.СНИЛС – обязательный документ для оформления полиса ОМСРанее для детей до 14 лет при оформлении полиса ОМС не требовалось предоставлять СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета). Теперь СНИЛС стал обязательным документом для оформления всех граждан Российской Федерации вне зависимости от возраста. С полным перечнем документов можно ознакомиться на сайте "Крыммедстрах".Выбор поликлиники в регионе проживанияОбновился порядок выбора медицинской организации в регионе проживания. Для получения медицинской помощи по полису ОМС изменился список сведений, необходимых для заявления о выборе поликлиники: теперь не нужно указывать место и дату регистрации пациента, но требуется внести СНИЛС (при наличии). Также сокращаются до двух рабочих дней сроки рассмотрения заявления при принятии гражданина на обслуживание. Само заявление теперь можно подавать в электронном виде через портал "Госуслуги".Обновленный порядок прохождения профосмотров несовершеннолетнимиВ новом порядке расширен объем профилактических осмотров детей, включая методы диагностики и дополнительные исследования.Первый прием невролога теперь будет проводиться в возрасте трех месяцев. Офтальмолог теперь будет исследовать глазное дно в условиях мидриаза (расширенного зрачка) в 1 месяц и 1 год, а осмотр оториноларинголога в 1 год и 6 лет теперь будет сопровождаться современным методом диагностики нарушений слуха (вызванной отоакустической эмиссией).Для детей из групп риска в 6 и 10 лет предусмотрен экспресс-анализ крови на холестерин с использованием тест-полосок. В 1,5 года будет проводиться дополнительный скрининг на риск нарушений психического развития. Педиатры будут рассчитывать и фиксировать стандартное отклонение индекса массы тела, а уролог-андролог и гинеколог впервые проведут осмотр в 6 лет и затем ежегодно, начиная с 13 лет.Диспансеризация маломобильных гражданТеперь маломобильные граждане могут пройти диспансеризацию в стационарах.Данный вид профилактических мероприятий будет организован для людей, проживающих в отдаленных районах или сельской местности, которым затруднительно передвигаться самостоятельно из-за возраста, хронических заболеваний или инвалидности, а доставка такой категории пациентов во врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты или поликлиники, как правило, затруднена. Во время госпитализации в течение трех дней для них будет организован осмотр профильных специалистов, лабораторные и инструментальные исследования, а при выявлении заболеваний – назначено лечение.Ознакомиться с информацией о результатах прохождения диспансеризации можно будет не только в ходе очного приема у медицинского работника, ответственного за проведение профилактического осмотра или диспансеризации, но и в личном кабинете "Госуслуг".Реклама, ООО "СМК "Крыммедстрах", erid: F7NfYUJCUneTSy5twAiA

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крыммедстрах, медицина, здоровье, крым, новости