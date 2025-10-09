Рейтинг@Mail.ru
Крымчанка отдала аферистам 170 тысяч "на домофон" - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251009/krymchanka-otdala-aferistam-170-tysyach-na-domofon-1150064637.html
Крымчанка отдала аферистам 170 тысяч "на домофон"
Крымчанка отдала аферистам 170 тысяч "на домофон" - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Крымчанка отдала аферистам 170 тысяч "на домофон"
Пенсионерка из Симферополя отдала мошенникам 167 тысяч рулей по схеме с "установкой домофона". Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, звонок от злоумышленников РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T09:46
2025-10-09T09:46
симферополь
мошенничество
общество
мвд по республике крым
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111411/84/1114118491_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_4d6a19c60d28d780ba2ba85a600ce3f6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Пенсионерка из Симферополя отдала мошенникам 167 тысяч рулей по схеме с "установкой домофона". Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, звонок от злоумышленников поступил в мессенджере.Женщина согласилась оплатить "услугу". Далее аферисты заверили пенсионерку в том, что она стала жертвой мошенников и нужно перевести срочно деньги на "безопасный счет". Запаниковав, она передала курьеру всю наличность – 167 тысяч рублей.Как поясняют правоохранители, преступники всегда вызывают доверие жертвы, создают стрессовую ситуацию и требуют немедленной передачи денег. В МВД просят граждан не сообщать личных данных третьим лицам, внимательно относитесь к звонкам от незнакомых номеров, уточнять любую информацию непосредственно у представителей организации или службы, позвонив по официальному номеру телефона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин лишился 100 тысяч рублей при попытке заказать интим-услугиВ Крыму мошенник обманул мигранта на полмиллиона рублейБанк России назвал топ-10 типичных фраз кибермошенников
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111411/84/1114118491_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_201e920b4a2e441b7e7be6881686852e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, мошенничество, общество, мвд по республике крым, крым, новости крыма
Крымчанка отдала аферистам 170 тысяч "на домофон"

Пенсионерка из Симферополя отдала мошенникам почти 170 тысяч рублей

09:46 09.10.2025
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкСмартфон в руках мужчины. Архивное фото
Смартфон в руках мужчины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Пенсионерка из Симферополя отдала мошенникам 167 тысяч рулей по схеме с "установкой домофона". Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, звонок от злоумышленников поступил в мессенджере.
"Накануне 62-летней жительнице города Симферополя поступил звонок в мессенджере Звонящий уверенно заявил, что является представителем компании по установке домофонных систем. Под предлогом срочной замены оборудования мужчина убедил свою собеседницу передать деньги курьеру, который якобы собирает оплату услуг со всех жильцов многоквартирного дома", – привели схему в полиции.
Женщина согласилась оплатить "услугу". Далее аферисты заверили пенсионерку в том, что она стала жертвой мошенников и нужно перевести срочно деньги на "безопасный счет". Запаниковав, она передала курьеру всю наличность – 167 тысяч рублей.
Как поясняют правоохранители, преступники всегда вызывают доверие жертвы, создают стрессовую ситуацию и требуют немедленной передачи денег. В МВД просят граждан не сообщать личных данных третьим лицам, внимательно относитесь к звонкам от незнакомых номеров, уточнять любую информацию непосредственно у представителей организации или службы, позвонив по официальному номеру телефона.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанин лишился 100 тысяч рублей при попытке заказать интим-услуги
В Крыму мошенник обманул мигранта на полмиллиона рублей
Банк России назвал топ-10 типичных фраз кибермошенников
 
СимферопольМошенничествоОбществоМВД по Республике КрымКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:46Крымчанка отдала аферистам 170 тысяч "на домофон"
09:32В Уфе мужчина сбросил маленькую дочку с четвертого этажа 0:25
08:48В Одессе горят порт и объекты энергетики
08:33Непокоренный горный край: как Красная армия выбила Гитлера с Кавказа
08:04Бензин в Крыму – где можно заправить авто в четверг
08:01Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга
07:58"Декретные" для женщин-предпринимателей: как оформить в Крыму
07:37Крым вошел в топ направлений для экономного отдыха
07:25Беспилотники ВСУ упали на жилые дома в Ростовской области
06:53Трамп заявил о первой фазе мирного плана Израиля и ХАМАС
06:26Массированная атака на Волгоградскую область – горят объекты ТЭК
06:08Какое жилье в Крыму популярнее всего - эксперт по недвижимости
00:01Дожди и осенняя прохлада: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 9 октября
22:44Денонсация договора с США о плутонии и выпуск топлива в России: главное
22:06На Кубани двое детей госпитализированы после нападения собаки
22:00Крымский мост: оперативная обстановка вечером в среду
21:53Подросток на багги сбил двоих четырехлетних детей в Подмосковье
21:38Энергосистему Донбасса и Новороссии модернизируют до 2029 года
21:07Зачем в США подняли тему ядерных испытаний – мнение
Лента новостейМолния