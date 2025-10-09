https://crimea.ria.ru/20251009/krymchanka-otdala-aferistam-170-tysyach-na-domofon-1150064637.html

Крымчанка отдала аферистам 170 тысяч "на домофон"

Пенсионерка из Симферополя отдала мошенникам 167 тысяч рулей по схеме с "установкой домофона". Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, звонок от злоумышленников

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Пенсионерка из Симферополя отдала мошенникам 167 тысяч рулей по схеме с "установкой домофона". Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, звонок от злоумышленников поступил в мессенджере.Женщина согласилась оплатить "услугу". Далее аферисты заверили пенсионерку в том, что она стала жертвой мошенников и нужно перевести срочно деньги на "безопасный счет". Запаниковав, она передала курьеру всю наличность – 167 тысяч рублей.Как поясняют правоохранители, преступники всегда вызывают доверие жертвы, создают стрессовую ситуацию и требуют немедленной передачи денег. В МВД просят граждан не сообщать личных данных третьим лицам, внимательно относитесь к звонкам от незнакомых номеров, уточнять любую информацию непосредственно у представителей организации или службы, позвонив по официальному номеру телефона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин лишился 100 тысяч рублей при попытке заказать интим-услугиВ Крыму мошенник обманул мигранта на полмиллиона рублейБанк России назвал топ-10 типичных фраз кибермошенников

