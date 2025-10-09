https://crimea.ria.ru/20251009/krushenie-samoleta-azal--putin-nazval-alievu-prichinu-krusheniya-borta-1150081678.html

Крушение самолета AZAL – Путин назвал Алиеву причину катастрофы

Крушение самолета компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в декабре 2024 года связано с тем, что в небе находился украинский беспилотник, при этом две... РИА Новости Крым, 09.10.2025

2025-10-09T15:16

2025-10-09T15:16

2025-10-09T15:26

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Крушение самолета компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в декабре 2024 года связано с тем, что в небе находился украинский беспилотник, при этом две выпущенные системой ПВО России ракеты не поразили борт напрямую, а взорвались в нескольких метрах. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в четверг во время встречи со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Таджикистане.По словам Путина, Россия в день трагедии с бортом AZAL вела три украинских беспилотника, которые пересекли границу. Две ракеты, которые были выпущены системой ПВО России, не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах."Борт был задет, скорее всего, обломками, а не поражающими боевыми элементами", – цитирует президента РИА Новости.Он также проинформировал своего коллегу о том, что экипажу самолета AZAL было предложено совершить посадку в Махачкале, но он принял решение идти в аэропорт базирования. Президент РФ подчеркнул, что Россия оказывает всяческое содействие следствию в связи с крушением и даст правовую оценку действиям всех должностных лиц в связи с этой трагедией, а также, что о причинах крушения самолета AZAL, которые он озвучил Алиеву, его проинформировали позавчера."Все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям", — добавил он.Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии. По данным казахстанского минздрава, выжили 29 человек. 2 Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.В конце прошлого года глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал, что самолет AZAL не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства; его ввели из-за попытки украинских боевиков совершить террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в Грозном и Владикавказе.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

