https://crimea.ria.ru/20251009/komu-ne-nravyatsya-dogovorennosti-putina-i-trampa-na-alyaske-1150082386.html

Кому не нравятся договоренности Путина и Трампа на Аляске

Кому не нравятся договоренности Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости Крым, 09.10.2025

Кому не нравятся договоренности Путина и Трампа на Аляске

Договоренности, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске нравятся не всем, но они действуют. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 09.10.2025

2025-10-09T16:18

2025-10-09T16:18

2025-10-09T16:18

владимир путин (политик)

дональд трамп

мнения

юрий ушаков

встреча путина и трампа на аляске

европейский союз (ес)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/11/1148794493_517:500:3269:2048_1920x0_80_0_0_c476ed5ac32e78f880b57155cafe07a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Договоренности, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске нравятся не всем, но они действуют. Об этом в эфире Первого канала заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.В то же время, по словам помощника президента РФ, утверждения, что импульс Анкориджа исчерпан, ошибочны: российская и американская стороны продолжают работать на основе договоренностей, достигнутых между лидерами стран. Контакты между представителями администраций Путина и Трампа постоянно проводятся, сказал Ушаков.И отметил, что контакты проводятся на основе тех договоренностей и тех пониманий, которые были сформулированы непосредственно перед встречей на Аляске и в ходе этой встречи.И подчеркнул, что в ходе встречи лидеры России и США договорились о весьма существенных элементах, которые могли бы составить основу мирного урегулирования на Украине.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Переговоры проходили в формате "три на три".По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил, что с президентом РФ ему удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики.Позже в интервью телеканалу Fox News Трамп ответил на вопрос об усилении давления на Россию и призвал уважать ядерный потенциал РФ. А в соцсети Truth президент США написал, что день на Аляске был "отличный и очень результативный", и "встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо".Глава киевского режима Владимир Зеленский после встречи президентов РФ и США сообщил, что по окончании саммита Трамп разговаривал с ним по телефону и вызвал в Вашингтон. А также рассказал, о чем договорился с лидерами ЕС перед своей поездкой в США и за что благодарен Европе. Прогнозом о том, что ждет Зеленского на встрече с Трампом 18 августа, поделился эксперт финуниверситета при правительстве РФ.Мнение о том, какое значение имел саммит на Аляске, в этот день высказали в Совете Федерации и Совете безопасности РФ.В частности, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что главным итогом саммита стал тот факт, что обе его стороны-участницы "прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу", при этом доказали, что в действительности "переговоры могут проводиться без предварительных условий и остановки СВО".Также мнения о том, какие исторические последствия может иметь встреча на Аляске, высказали в ряде стран Запада и Востока. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске придали новый импульс для урегулирования конфликта на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), дональд трамп, мнения, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске, европейский союз (ес), украина