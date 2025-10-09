Кому не нравятся договоренности Путина и Трампа на Аляске
Договоренности Путина и Трампа на Аляске не нравятся Европе и киевскому режиму – Ушаков
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Договоренности, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске нравятся не всем, но они действуют. Об этом в эфире Первого канала заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
"Конечно, эти понимания и договоренности, которые были достигнуты в Анкоридже, они не всем нравятся, они не нравятся, например, европейцам, они не нравятся украинскому режиму, то есть не нравятся тем, кто не хочет добиться мирного урегулирования украинского кризиса", – сказал Ушаков.
В то же время, по словам помощника президента РФ, утверждения, что импульс Анкориджа исчерпан, ошибочны: российская и американская стороны продолжают работать на основе договоренностей, достигнутых между лидерами стран. Контакты между представителями администраций Путина и Трампа постоянно проводятся, сказал Ушаков.
И отметил, что контакты проводятся на основе тех договоренностей и тех пониманий, которые были сформулированы непосредственно перед встречей на Аляске и в ходе этой встречи.
"Заявления о том, что импульс Анкориджа исчезает, или импульс исчерпан – это высказывание совершенно неверное. Мы продолжаем работать с американцами на основе того, что было договорено между президентами в Анкоридже", – сказал Ушаков.
И подчеркнул, что в ходе встречи лидеры России и США договорились о весьма существенных элементах, которые могли бы составить основу мирного урегулирования на Украине.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Переговоры проходили в формате "три на три".
По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил, что с президентом РФ ему удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики.
Позже в интервью телеканалу Fox News Трамп ответил на вопрос об усилении давления на Россию и призвал уважать ядерный потенциал РФ. А в соцсети Truth президент США написал, что день на Аляске был "отличный и очень результативный", и "встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо".
Глава киевского режима Владимир Зеленский после встречи президентов РФ и США сообщил, что по окончании саммита Трамп разговаривал с ним по телефону и вызвал в Вашингтон. А также рассказал, о чем договорился с лидерами ЕС перед своей поездкой в США и за что благодарен Европе. Прогнозом о том, что ждет Зеленского на встрече с Трампом 18 августа, поделился эксперт финуниверситета при правительстве РФ.
Мнение о том, какое значение имел саммит на Аляске, в этот день высказали в Совете Федерации и Совете безопасности РФ.
В частности, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что главным итогом саммита стал тот факт, что обе его стороны-участницы "прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу", при этом доказали, что в действительности "переговоры могут проводиться без предварительных условий и остановки СВО".
Также мнения о том, какие исторические последствия может иметь встреча на Аляске, высказали в ряде стран Запада и Востока. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске придали новый импульс для урегулирования конфликта на Украине.