Какой сегодня праздник: 9 октября

Какой сегодня праздник: 9 октября

2025-10-09T00:00

2025-10-09T00:00

2025-10-09T00:00

праздники и памятные даты

общество

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают День почты, в нашей стране еще и День образования Специальной пожарной охраны МЧС России. Еще 9 октября был учрежден Всемирный почтовый союз и состоялась десятая Всероссийская перепись населения. В этот день родились русский офицер Сергей Муравьев-Апостол, народный артист СССР Евгений Евстигнеев, английский музыкант Джон Леннон.Что празднуют в мире9 октября ежегодно празднуется Всемирный день почты. Его целью является напоминание о роли почтового сектора в современной жизни и его вклада в социально-экономическое развитие стран. В этот день всем государствам, отмечающим праздник, предлагается разработать программы мероприятий о роли и деятельности их почтовых служб среди населения и СМИ на национальном уровне. На сегодняшний день Всемирный почтовый союз насчитывает в своем составе 192 страны. Во всем мире, начиная с 9 октября, проводится Международная неделя письма.Сегодня также отмечают День образования Специальной пожарной охраны МЧС России. В этот день поздравления принимают сотрудники МЧС, которые занимаются обеспечением пожарной безопасности особых объектов. 9 октября 1947 года в составе главного управления пожарной охраны МВД СССР был создан спецотдел для организации и руководства подразделениями, ответственными за пожарную безопасность на режимных объектах.А еще это День любопытных событий, День отражений в лужах и День пива и пиццы. Именины у Ефрема, Ивана, Тихона, Владимира, Дмитрия, Николая.Знаменательные событияНа Всеобщей почтовой конференции 9 октября 1874 года в Берне был учрежден Всемирный почтовый союз. Сейчас он имеет статус специализированного учреждения ООН. С учреждением в 1874 году Всемирного почтового союза были впервые установлены единообразные почтовые тарифы пересылки при направлении писем и других почтовых отправлений за границу.Всероссийская перепись населения 2002 года прошла с 9 по 16 октября. Впервые за всю историю российского государства перепись проводилась не по решению правительства, а на основании федерального закона "О Всероссийской переписи населения" от 25 января 2002 года. В октябре 2002 года численность населения страны составила 145,18 миллиона человек.Кто родился в этот день9 октября 1796 года родился русский офицер, декабрист Сергей Муравьев-Апостол. Он стоял у истоков "Союза спасения" и "Союза благоденствия", а также являлся одним из наиболее активных членов Южного общества. Сумел наладить связи с польским Патриотическим обществом и Обществом соединенных славян. Успешно вел пропаганду среди солдат. Его арестовали во время восстания Черниговского полка, организованного Южным обществом декабристов, 3 января 1826 года. (13) 25 июля 1826 года Муравьев-Апостол был казнен в Петропавловской крепости.В этот день в 1926 году в Нижнем Новгороде родился советский актер театра и кино, Народный артист СССР Евгений Евстигнеев. Всего Евстигнеев снялся более чем в ста лентах в кино и на телевидении. До последних дней продолжал много сниматься и играть на сцене МХАТа. Умер 4 марта 1992 года в Лондоне, куда приехал, чтобы сделать операцию на сердце, но не успел. Похоронен в Москве.86 лет назад родился Джон Леннон. Один из основателей и участник группы "The Beatles", знаменитый певец, поэт и композитор, популярный музыкант XX века, Леннон входит в список величайших гитаристов всех времен, по версии журнала "Classic Rock". 8 декабря 1980 года артист убит в Нью-Йорке психически неуравновешенным гражданином США, которому незадолго до этого дал свой автограф.Еще в этот день родились советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Валерий Носик, мексиканский кинорежиссер Гильермо дель Торо, российский актер театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущий, общественный деятель Егор Бероев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

