Дожди и осенняя прохлада: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Дожди и осенняя прохлада: погода в Крыму в четверг
Дожди и осенняя прохлада: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Дожди и осенняя прохлада: погода в Крыму в четверг
В четверг погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Пройдут дожди, местами сильные, вероятны грозы. Об этом сообщили в республиканском
2025-10-09T00:01
2025-10-09T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Пройдут дожди, местами сильные, вероятны грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +18...20.В Севастополе облачно. Ночью небольшой дождь, днем дождь. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +17...19 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. В ночные часы температура воздуха +13...15 градусов, днем +17...19.В Судаке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +17...+19 градусов.В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Дожди и осенняя прохлада: погода в Крыму в четверг

Погода в Крыму в четверг

00:01 09.10.2025
 
© Правительство РоссииОсень в Крыму
Осень в Крыму
© Правительство России
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Пройдут дожди, местами сильные, вероятны грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, в отдельных районах 15-20 м/с. Ночью +12…15, в горах +8…11; днем +17…21, в горах +9…14", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +18...20.
В Севастополе облачно. Ночью небольшой дождь, днем дождь. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +17...19 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. В ночные часы температура воздуха +13...15 градусов, днем +17...19.
В Судаке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +17...+19 градусов.
В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
