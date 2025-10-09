https://crimea.ria.ru/20251009/dozhdi-i-osennyaya-prokhlada-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1149961569.html

Дожди и осенняя прохлада: погода в Крыму в четверг

В четверг погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Пройдут дожди, местами сильные, вероятны грозы. Об этом сообщили в республиканском

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Пройдут дожди, местами сильные, вероятны грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +18...20.В Севастополе облачно. Ночью небольшой дождь, днем дождь. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +17...19 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. В ночные часы температура воздуха +13...15 градусов, днем +17...19.В Судаке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +17...+19 градусов.В бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).

