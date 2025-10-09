Рейтинг@Mail.ru
Большая часть оружия США через НАТО идет на Украину – Трамп - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Большая часть оружия США через НАТО идет на Украину – Трамп
Большая часть оружия США через НАТО идет на Украину – Трамп - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Большая часть оружия США через НАТО идет на Украину – Трамп
Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом заявил, что Вашингтон продает много оружия НАТО для дальнейшей отправки... РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T23:02
2025-10-09T23:02
дональд трамп
новости
сша
нато
поставки западного оружия украине
коллективный запад
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом заявил, что Вашингтон продает много оружия НАТО для дальнейшей отправки Украине.Президент США заявил, что усиливает давление для разрешения украинского конфликта."Мы усиливаем давление, мы вместе усиливаем давление. НАТО отлично проявляет себя, они усиливают тоже", – сказал Трамп и не уточнил, о чем конкретно говорит.Также американский президент сообщил, что США будут готовы прийти на помощь Финляндии в случае гипотетической атаки со стороны России."Я приду (на помощь – ред.). Они (Финляндия – ред.) – члены НАТО, они замечательные люди, но я не думаю, что это произойдет. Я не думаю, что он (Президент РФ Владимир Путин – ред.) это сделает, шансы на это очень малы", – ответил Трамп на соответствующий вопрос.И отметил, что США не планируют сокращать численность американских войск в Европе, однако могут переместить часть подразделений внутри региона.Также Трамп допустил возможность новых санкций против России. "Я могу, могу", – ответил он на соответствующий вопрос.
сша
украина
дональд трамп, новости, сша, нато, поставки западного оружия украине, коллективный запад, украина
Большая часть оружия США через НАТО идет на Украину – Трамп

Большая часть американского оружия через НАТО идет на Украину – Трамп

23:02 09.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом заявил, что Вашингтон продает много оружия НАТО для дальнейшей отправки Украине.

"Мы продаем НАТО много оружия, и, я полагаю, большая его часть идет на Украину", – цитирует Трампа РИА Новости.

Президент США заявил, что усиливает давление для разрешения украинского конфликта.
"Мы усиливаем давление, мы вместе усиливаем давление. НАТО отлично проявляет себя, они усиливают тоже", – сказал Трамп и не уточнил, о чем конкретно говорит.
Также американский президент сообщил, что США будут готовы прийти на помощь Финляндии в случае гипотетической атаки со стороны России.
"Я приду (на помощь – ред.). Они (Финляндия – ред.) – члены НАТО, они замечательные люди, но я не думаю, что это произойдет. Я не думаю, что он (Президент РФ Владимир Путин – ред.) это сделает, шансы на это очень малы", – ответил Трамп на соответствующий вопрос.
И отметил, что США не планируют сокращать численность американских войск в Европе, однако могут переместить часть подразделений внутри региона.
Также Трамп допустил возможность новых санкций против России. "Я могу, могу", – ответил он на соответствующий вопрос.
Дональд ТрампНовостиСШАНАТОПоставки западного оружия УкраинеКоллективный ЗападУкраина
 
