Большая часть оружия США через НАТО идет на Украину – Трамп

2025-10-09
2025-10-09T23:02
2025-10-09T23:02
Большая часть американского оружия через НАТО идет на Украину – Трамп
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом заявил, что Вашингтон продает много оружия НАТО для дальнейшей отправки Украине.
"Мы продаем НАТО много оружия, и, я полагаю, большая его часть идет на Украину", – цитирует Трампа РИА Новости.
Президент США заявил, что усиливает давление для разрешения украинского конфликта.
"Мы усиливаем давление, мы вместе усиливаем давление. НАТО отлично проявляет себя, они усиливают тоже", – сказал Трамп и не уточнил, о чем конкретно говорит.
Также американский президент сообщил, что США будут готовы прийти на помощь Финляндии в случае гипотетической атаки со стороны России.
"Я приду (на помощь – ред.). Они (Финляндия – ред.) – члены НАТО, они замечательные люди, но я не думаю, что это произойдет. Я не думаю, что он (Президент РФ Владимир Путин – ред.) это сделает, шансы на это очень малы", – ответил Трамп на соответствующий вопрос.
И отметил, что США не планируют сокращать численность американских войск в Европе, однако могут переместить часть подразделений внутри региона.
Также Трамп допустил возможность новых санкций против России. "Я могу, могу", – ответил он на соответствующий вопрос.
