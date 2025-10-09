https://crimea.ria.ru/20251009/bolshaya-chast-oruzhiya-ssha-cherez-nato-idet-na-ukrainu--tramp-1150094254.html

Большая часть оружия США через НАТО идет на Украину – Трамп

Большая часть оружия США через НАТО идет на Украину – Трамп

2025-10-09T23:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом заявил, что Вашингтон продает много оружия НАТО для дальнейшей отправки Украине.Президент США заявил, что усиливает давление для разрешения украинского конфликта."Мы усиливаем давление, мы вместе усиливаем давление. НАТО отлично проявляет себя, они усиливают тоже", – сказал Трамп и не уточнил, о чем конкретно говорит.Также американский президент сообщил, что США будут готовы прийти на помощь Финляндии в случае гипотетической атаки со стороны России."Я приду (на помощь – ред.). Они (Финляндия – ред.) – члены НАТО, они замечательные люди, но я не думаю, что это произойдет. Я не думаю, что он (Президент РФ Владимир Путин – ред.) это сделает, шансы на это очень малы", – ответил Трамп на соответствующий вопрос.И отметил, что США не планируют сокращать численность американских войск в Европе, однако могут переместить часть подразделений внутри региона.Также Трамп допустил возможность новых санкций против России. "Я могу, могу", – ответил он на соответствующий вопрос.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

