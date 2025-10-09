Рейтинг@Mail.ru
Бензин в Крыму – где можно заправить авто в четверг - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Бензин в Крыму – где можно заправить авто в четверг
Бензин в Крыму – где можно заправить авто в четверг - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Бензин в Крыму – где можно заправить авто в четверг
Утром в четверг бензин в Крыму есть на 71 автозаправочной станции. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T08:04
2025-10-09T08:14
крым
бензин
топливо
топливо в крыму
юрий гоцанюк
азс
новости крыма
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Утром в четверг бензин в Крыму есть на 71 автозаправочной станции. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.По его данным, на ряде заправок топлива хватит до 11 утра.Перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно в утреннее время. В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, бензин, топливо, топливо в крыму, юрий гоцанюк, азс, новости крыма, общество
Бензин в Крыму – где можно заправить авто в четверг

Бензин в Крыму в четверг есть на 71 АЗС – на семи заправках топлива хватит до 11 утра

08:04 09.10.2025 (обновлено: 08:14 09.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Утром в четверг бензин в Крыму есть на 71 автозаправочной станции. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
По его данным, на ряде заправок топлива хватит до 11 утра.
"На сегодняшний день свободная реализация топлива осуществляется на 71 автозаправочной станции Республики Крым. На семи АЗС запас топлива ограничен — его хватит ориентировочно до 11:00. Для обеспечения бесперебойной работы предусмотрены дублирующие станции", - написал он в Telegram.
Перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно в утреннее время. В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.
Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымБензинТопливоТопливо в КрымуЮрий ГоцанюкАЗСНовости КрымаОбщество
 
