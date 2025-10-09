https://crimea.ria.ru/20251009/armiya-rossii-idet-v-pered--novosti-svo-za-segodnya-1150073704.html
Армия России идет в перед – новости СВО за сегодня
Российские войска за сутки в зоне СВО уничтожили еще 1450 украинских боевиков, 19 танков и других бронемашин, а также 65 единиц автомобильной техники... РИА Новости Крым, 09.10.2025
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "днепр"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148491807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a21577700472dd8c9cc120d304c0fad8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Российские войска за сутки в зоне СВО уничтожили еще 1450 украинских боевиков, 19 танков и других бронемашин, а также 65 единиц автомобильной техники противника, сообщается в четверг в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали до 195 украинских военных. Уничтожены четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, семь артиллерийских орудий, семь складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции, в боях ВСУ потеряли до 230 боевиков, шесть боевых бронированных машин, включая три американских М113, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия, семь станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов."Южная" группировка войск улучшила тактическое положение. Противник потерял до 125 солдат, немецкий танк Leopard и три боевые бронированные машины, включая американскую HMMWV и канадскую Senator, 21 автомобиль, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, разбили более 520 боевиков киевского режима, две боевые бронированные машины "Казак", два автомобиля и четыре артиллерийских орудия.Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 325 человек, два танка, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, два орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.Бойцы группы "Днепр" уничтожили более 55 украинских неонацистов, четыре автомобиля и пять станций радиоэлектронной борьбы.Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 89 275 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 429 танков и других боевых бронированных машин, 1 598 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 317 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 534 единицы специальной военной автомобильной техники.
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148491807_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b0902baae7ec56e635e38ce7a0060a48.jpg
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр", инфографика
Новости СВО: Украина потеряла за сутки еще 1450 солдат
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Российские войска за сутки в зоне СВО уничтожили еще 1450 украинских боевиков, 19 танков и других бронемашин, а также 65 единиц автомобильной техники противника, сообщается в четверг в сводке Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали до 195 украинских военных. Уничтожены четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, семь артиллерийских орудий, семь складов боеприпасов и материальных средств.
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции, в боях ВСУ потеряли до 230 боевиков, шесть боевых бронированных машин, включая три американских М113, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия, семь станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов.
"Южная" группировка войск улучшила тактическое положение. Противник потерял до 125 солдат, немецкий танк Leopard и три боевые бронированные машины, включая американскую HMMWV и канадскую Senator, 21 автомобиль, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.
Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, разбили более 520 боевиков киевского режима, две боевые бронированные машины "Казак", два автомобиля и четыре артиллерийских орудия.
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 325 человек, два танка, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, два орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.
Бойцы группы "Днепр" уничтожили более 55 украинских неонацистов, четыре автомобиля и пять станций радиоэлектронной борьбы.
Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 89 275 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 429 танков и других боевых бронированных машин, 1 598 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 317 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 534 единицы специальной военной автомобильной техники.
