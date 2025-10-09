https://crimea.ria.ru/20251009/armiya-rossii-idet-v-pered--novosti-svo-za-segodnya-1150073704.html

Армия России идет в перед – новости СВО за сегодня

Российские войска за сутки в зоне СВО уничтожили еще 1450 украинских боевиков, 19 танков и других бронемашин, а также 65 единиц автомобильной техники... РИА Новости Крым, 09.10.2025

2025-10-09T13:19

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148491807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a21577700472dd8c9cc120d304c0fad8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Российские войска за сутки в зоне СВО уничтожили еще 1450 украинских боевиков, 19 танков и других бронемашин, а также 65 единиц автомобильной техники противника, сообщается в четверг в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали до 195 украинских военных. Уничтожены четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, семь артиллерийских орудий, семь складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции, в боях ВСУ потеряли до 230 боевиков, шесть боевых бронированных машин, включая три американских М113, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия, семь станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов."Южная" группировка войск улучшила тактическое положение. Противник потерял до 125 солдат, немецкий танк Leopard и три боевые бронированные машины, включая американскую HMMWV и канадскую Senator, 21 автомобиль, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, разбили более 520 боевиков киевского режима, две боевые бронированные машины "Казак", два автомобиля и четыре артиллерийских орудия.Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 325 человек, два танка, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, два орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.Бойцы группы "Днепр" уничтожили более 55 украинских неонацистов, четыре автомобиля и пять станций радиоэлектронной борьбы.Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 89 275 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 429 танков и других боевых бронированных машин, 1 598 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 317 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 534 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня: что уничтоженоВСУ начали скидывать на Херсонскую область заминированные растенияКиев теряет тысячи солдат и западные танки ежесуточно

