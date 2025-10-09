Рейтинг@Mail.ru
Армия России идет в перед – новости СВО за сегодня - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Армия России идет в перед – новости СВО за сегодня
Армия России идет в перед – новости СВО за сегодня - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Армия России идет в перед – новости СВО за сегодня
Российские войска за сутки в зоне СВО уничтожили еще 1450 украинских боевиков, 19 танков и других бронемашин, а также 65 единиц автомобильной техники... РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T13:19
2025-10-09T13:19
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "днепр"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148491807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a21577700472dd8c9cc120d304c0fad8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Российские войска за сутки в зоне СВО уничтожили еще 1450 украинских боевиков, 19 танков и других бронемашин, а также 65 единиц автомобильной техники противника, сообщается в четверг в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали до 195 украинских военных. Уничтожены четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, семь артиллерийских орудий, семь складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции, в боях ВСУ потеряли до 230 боевиков, шесть боевых бронированных машин, включая три американских М113, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия, семь станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов."Южная" группировка войск улучшила тактическое положение. Противник потерял до 125 солдат, немецкий танк Leopard и три боевые бронированные машины, включая американскую HMMWV и канадскую Senator, 21 автомобиль, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, разбили более 520 боевиков киевского режима, две боевые бронированные машины "Казак", два автомобиля и четыре артиллерийских орудия.Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 325 человек, два танка, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, два орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.Бойцы группы "Днепр" уничтожили более 55 украинских неонацистов, четыре автомобиля и пять станций радиоэлектронной борьбы.Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 89 275 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 429 танков и других боевых бронированных машин, 1 598 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 317 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 534 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня: что уничтоженоВСУ начали скидывать на Херсонскую область заминированные растенияКиев теряет тысячи солдат и западные танки ежесуточно
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр", инфографика
Армия России идет в перед – новости СВО за сегодня

Новости СВО: Украина потеряла за сутки еще 1450 солдат

13:19 09.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Российские войска за сутки в зоне СВО уничтожили еще 1450 украинских боевиков, 19 танков и других бронемашин, а также 65 единиц автомобильной техники противника, сообщается в четверг в сводке Минобороны России.
Сводка Минобороны из зоны проведения СВО за 9 октября 2025Сводка Минобороны из зоны проведения СВО за 9 октября 2025
Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали до 195 украинских военных. Уничтожены четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, семь артиллерийских орудий, семь складов боеприпасов и материальных средств.
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции, в боях ВСУ потеряли до 230 боевиков, шесть боевых бронированных машин, включая три американских М113, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия, семь станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов.
"Южная" группировка войск улучшила тактическое положение. Противник потерял до 125 солдат, немецкий танк Leopard и три боевые бронированные машины, включая американскую HMMWV и канадскую Senator, 21 автомобиль, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.
Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, разбили более 520 боевиков киевского режима, две боевые бронированные машины "Казак", два автомобиля и четыре артиллерийских орудия.
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 325 человек, два танка, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, два орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.
Бойцы группы "Днепр" уничтожили более 55 украинских неонацистов, четыре автомобиля и пять станций радиоэлектронной борьбы.
Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 89 275 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 429 танков и других боевых бронированных машин, 1 598 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 317 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 534 единицы специальной военной автомобильной техники.
