https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149757799_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_7466590afb85fc8b9771e15ed330425e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Полторы тысячи солдат, а также десятки единиц военной техники, в том числе западного производства, потеряли ВСУ на фронтах спецоперации за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Варачино, Кондратовка, Корчаковка, Перше Травня, Рогозное и Ястребиное Сумской области. На Харьковском направлении противник разбит в районах Волчанска, Колодезного и Обуховки. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, отбросив силы противника в районах населенных пунктов Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Купянск, Куриловка, Новоосиново и Паламаревка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Гришино, Димитров, Ивановка, Красноармейск, Новониколаевка, Родинское, Русин Яр, Сергеевка, Суворово и Торское ДНР. Потери украинских вооруженных формирований превысили 445 военнослужащих.Подразделения "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Новогригоровка Запорожской области и продолжили бои в районах населенных пунктов Вербовое, Новониколаевка, Сосновка Днепропетровской области и Малиновка Запорожской области. Противник потерял свыше 385 солдат.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Лукьяновское, Малая Токмачка, Степногорск Запорожской области, Львово и Тягинка Херсонской области. Уничтожено более 70 украинских военнослужащих.Ранее сообщалось о поражении тяговой подстанции и подвижного железнодорожного состава, задействованным для перебросок подразделений ВСУ.Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 218 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Россией сбили 53 беспилотника ВСУАрмия России выбила ВСУ из населенных пунктов ДНР и Запорожской областиАрмия России освободила Кузьминовку в ДНР

2025

Новости

ru-RU

