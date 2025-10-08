https://crimea.ria.ru/20251008/vtb-predstavil-novoe-reshenie-pozvolyayuschee-provodit-oplatu-po-ladoni-1150048933.html

ВТБ представил новое решение, позволяющее проводить оплату по ладони

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. ВТБ совместно с Центром биометрических технологий (ЦБТ) представил новое технологичное решение, которое позволяет принимать оплату товаров при аутентификации покупателя по рисунку вен ладони, сообщает пресс-служба банка в рамках Finopolis 2025.Указывается, что распознавание по ладони может стать популярной альтернативой другим набирающим популярность биометрическим методам оплаты. Рисунок ладони является надежным идентификатором пользователя, а также более легок в сканировании – в ряде случаев это проще и быстрее, чем встать напротив камеры терминала, который считывает оплату "по лицу". Такой сканер можно разместить в любом удобном месте и под любым углом, отмечает банк.Планируется, что в будущем ладонь будет добавлена в список согласованных модальностей, которые можно будет зарегистрировать централизованно вместе с изображением лица или образцом голоса."Покупатель сможет самостоятельно выбрать способ аутентификации или идентификации при проведении платежа или проверке возраста. При принятии изменений в ряд нормативных актов исходные образцы рисунка вен будут храниться в Единой биометрической системе (ЕБС), а для биоэквайринга будет использоваться существующая инфраструктура коммерческой биометрической системы (КБС) ВТБ. Это обеспечит безопасное использование и применение ладони в биометрических сервисах", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

