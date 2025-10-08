Рейтинг@Mail.ru
В РФ больше 2800 человек лишили приобретенного гражданства - РИА Новости Крым, 08.10.2025
В РФ больше 2800 человек лишили приобретенного гражданства
В РФ больше 2800 человек лишили приобретенного гражданства - РИА Новости Крым, 08.10.2025
В РФ больше 2800 человек лишили приобретенного гражданства
Почти 3 тысячи человек в Российской Федерации были лишены приобретенного гражданства из-за преступлений или правонарушений. Об этом сообщила официальный... РИА Новости Крым, 08.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Почти 3 тысячи человек в Российской Федерации были лишены приобретенного гражданства из-за преступлений или правонарушений. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."2875 решений о прекращении гражданства Российской Федерации принято с начала действия Федерального закона № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" от 28 апреля 2023 года", – следует из информации Миграционной службы МВД России.Правоохранители отметили, что основных причин таких решений в отношении натурализованных граждан Российской Федерации несколько. Это вступление в силу приговора суда о привлечении их к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений, а также неисполнение ими обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.Институт прекращения гражданства РФ направлен прежде всего на повышение эффективности противодействия лицам, принятым в российское гражданство, деятельность которых угрожает национальной и общественной безопасности, подчеркнули в МВД."В 2025 году расширен перечень преступлений, совершение которых влечет прекращение российского гражданства у лиц, ранее принятых в гражданство Российской Федерации", – напомнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее сообщалось, что крымские власти направили в Госдуму предложения по поводу ужесточения действующего миграционного законодательства. В частности, предложено установить запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключить возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Госдума рассмотрит инициативы Крыма, сообщал первый замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.
В РФ больше 2800 человек лишили приобретенного гражданства

Больше 2800 человек в России лишили приобретенного гражданства из-за преступлений

11:30 08.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Почти 3 тысячи человек в Российской Федерации были лишены приобретенного гражданства из-за преступлений или правонарушений. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"2875 решений о прекращении гражданства Российской Федерации принято с начала действия Федерального закона № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" от 28 апреля 2023 года", – следует из информации Миграционной службы МВД России.
Правоохранители отметили, что основных причин таких решений в отношении натурализованных граждан Российской Федерации несколько. Это вступление в силу приговора суда о привлечении их к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений, а также неисполнение ими обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.
Институт прекращения гражданства РФ направлен прежде всего на повышение эффективности противодействия лицам, принятым в российское гражданство, деятельность которых угрожает национальной и общественной безопасности, подчеркнули в МВД.
"В 2025 году расширен перечень преступлений, совершение которых влечет прекращение российского гражданства у лиц, ранее принятых в гражданство Российской Федерации", – напомнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее сообщалось, что крымские власти направили в Госдуму предложения по поводу ужесточения действующего миграционного законодательства. В частности, предложено установить запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключить возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Госдума рассмотрит инициативы Крыма, сообщал первый замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.
