В РФ больше 2800 человек лишили приобретенного гражданства

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Почти 3 тысячи человек в Российской Федерации были лишены приобретенного гражданства из-за преступлений или правонарушений. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."2875 решений о прекращении гражданства Российской Федерации принято с начала действия Федерального закона № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" от 28 апреля 2023 года", – следует из информации Миграционной службы МВД России.Правоохранители отметили, что основных причин таких решений в отношении натурализованных граждан Российской Федерации несколько. Это вступление в силу приговора суда о привлечении их к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений, а также неисполнение ими обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.Институт прекращения гражданства РФ направлен прежде всего на повышение эффективности противодействия лицам, принятым в российское гражданство, деятельность которых угрожает национальной и общественной безопасности, подчеркнули в МВД."В 2025 году расширен перечень преступлений, совершение которых влечет прекращение российского гражданства у лиц, ранее принятых в гражданство Российской Федерации", – напомнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее сообщалось, что крымские власти направили в Госдуму предложения по поводу ужесточения действующего миграционного законодательства. В частности, предложено установить запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключить возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Госдума рассмотрит инициативы Крыма, сообщал первый замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал не игнорировать проблему миграции в РоссииВ Крыму мигрантам запретили работать еще в 48 сферах Более 87% детей мигрантов не могут быть зачислены в школы - Рособрнадзор

