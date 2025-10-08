В музей Коровина в Ялте передали комод с рисунком сына художника

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В музей художника Константина Коровина в Гурзуфе передали комод, в котором летом обнаружили рисунок его сына Алексея.Предмет мебели рубежа 19 и 20 веков был передан в дар музею Еленой Юрьевной Пославской, бабушка которой гостила на вилле Коровина над Гурзуфской бухтой и, возможно, виделась как с самим первым русским импрессионистом, так и со знаменитым оперным басом Федором Шаляпиным.Если рисунок уже какое-то время украшает экспозицию, то комод только недавно был отреставрирован Натальей Фоминой, которая всю свою жизнь занимается реставрацией предметов из дерева.Наталья приезжает в музей уже не первый раз. Ее специально приглашают для восстановления антикварной мебели, которая должна становиться частью экспозиций – предметы деревянной утвари, зеркала, стулья, комоды, полки и столики.Комод, в котором был обнаружен исторический рисунок, уже можно увидеть на бывшей вилле "Саламбо". Над ним пришлось основательно поработать, рассказывает Наталья Фомина, которая долгие десятилетия работала в Московском научно-реставрационном управлении №1, а потом перешла на частные заказы и стала лектором для интересующихся реставрацией предметов из дерева."Вот этого куска вообще не было. Верхняя доска вся проваленная была. Я из Москвы специальные дощечки привозила. Ручки только к комоду искала месяц. Я фото работы своей в итоге выслала Елена Пославской. Она была восхищена, как я убрала всех жучков. Тут надо не только обработать, но и в каждую дырочку вставить кусок зубочистки, а потом везде покрыть воском, чтобы больше никто не пробрался", – показывает Наталья объем работ.Это ее второй приезд в Гурзуф. В работе – стол, буфет, кресло и рояль. Клавиши в нем "живые", а шпон на корпусе весь отстал.Гостям здесь разрешается трогать старинную мебель, сидеть на стульях и диванах, читать старинные книги. В этом уникальность этого достаточно нового крымского музея, говорит сотрудница музея.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В музей художника Константина Коровина в Гурзуфе передали комод, в котором летом обнаружили рисунок его сына Алексея.
Предмет мебели рубежа 19 и 20 веков был передан в дар музею Еленой Юрьевной Пославской, бабушка которой гостила на вилле Коровина над Гурзуфской бухтой и, возможно, виделась как с самим первым русским импрессионистом, так и со знаменитым оперным басом Федором Шаляпиным.
"Рисунок создатели музея приобрели для экспозиции. Экспертиза подтвердила, что автор – Алексей Константинович Коровин, он сын великого художника", – рассказала руководитель по развитию и связям с общественностью музея Коровина Александра Ситало.
Если рисунок уже какое-то время украшает экспозицию, то комод только недавно был отреставрирован Натальей Фоминой, которая всю свою жизнь занимается реставрацией предметов из дерева.
Наталья приезжает в музей уже не первый раз. Ее специально приглашают для восстановления антикварной мебели, которая должна становиться частью экспозиций – предметы деревянной утвари, зеркала, стулья, комоды, полки и столики.
Комод, в котором был обнаружен исторический рисунок, уже можно увидеть на бывшей вилле "Саламбо". Над ним пришлось основательно поработать, рассказывает Наталья Фомина, которая долгие десятилетия работала в Московском научно-реставрационном управлении №1, а потом перешла на частные заказы и стала лектором для интересующихся реставрацией предметов из дерева.
"Вот этого куска вообще не было. Верхняя доска вся проваленная была. Я из Москвы специальные дощечки привозила. Ручки только к комоду искала месяц. Я фото работы своей в итоге выслала Елена Пославской. Она была восхищена, как я убрала всех жучков. Тут надо не только обработать, но и в каждую дырочку вставить кусок зубочистки, а потом везде покрыть воском, чтобы больше никто не пробрался", – показывает Наталья объем работ.
Это ее второй приезд в Гурзуф. В работе – стол, буфет, кресло и рояль. Клавиши в нем "живые", а шпон на корпусе весь отстал.
"Руководство музея и его создатели Виктория и Сергей Жигуновы подбирают мебель аутентично той эпохе, чтобы воссоздать атмосферу прошлого, и у гостей была возможность максимально погрузиться в эпоху через предметы", – говорит Александра Ситало.
Гостям здесь разрешается трогать старинную мебель, сидеть на стульях и диванах, читать старинные книги. В этом уникальность этого достаточно нового крымского музея, говорит сотрудница музея.
