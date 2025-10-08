Рейтинг@Mail.ru
В музей Коровина в Ялте передали комод с рисунком сына художника
В музей Коровина в Ялте передали комод с рисунком сына художника
В музей Коровина в Ялте передали комод с рисунком сына художника
В музей Коровина в Ялте передали комод с рисунком сына художника
В музей художника Константина Коровина в Гурзуфе передали комод, в котором летом обнаружили рисунок его сына Алексея.
2025-10-08
2025-10-08T08:26
гурзуф
культура
ялта
константин коровин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/07/1150024538_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a8ad6afe7d36d9b178ecc73df09cf0ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В музей художника Константина Коровина в Гурзуфе передали комод, в котором летом обнаружили рисунок его сына Алексея.Предмет мебели рубежа 19 и 20 веков был передан в дар музею Еленой Юрьевной Пославской, бабушка которой гостила на вилле Коровина над Гурзуфской бухтой и, возможно, виделась как с самим первым русским импрессионистом, так и со знаменитым оперным басом Федором Шаляпиным.Если рисунок уже какое-то время украшает экспозицию, то комод только недавно был отреставрирован Натальей Фоминой, которая всю свою жизнь занимается реставрацией предметов из дерева.Наталья приезжает в музей уже не первый раз. Ее специально приглашают для восстановления антикварной мебели, которая должна становиться частью экспозиций – предметы деревянной утвари, зеркала, стулья, комоды, полки и столики.Комод, в котором был обнаружен исторический рисунок, уже можно увидеть на бывшей вилле "Саламбо". Над ним пришлось основательно поработать, рассказывает Наталья Фомина, которая долгие десятилетия работала в Московском научно-реставрационном управлении №1, а потом перешла на частные заказы и стала лектором для интересующихся реставрацией предметов из дерева."Вот этого куска вообще не было. Верхняя доска вся проваленная была. Я из Москвы специальные дощечки привозила. Ручки только к комоду искала месяц. Я фото работы своей в итоге выслала Елена Пославской. Она была восхищена, как я убрала всех жучков. Тут надо не только обработать, но и в каждую дырочку вставить кусок зубочистки, а потом везде покрыть воском, чтобы больше никто не пробрался", – показывает Наталья объем работ.Это ее второй приезд в Гурзуф. В работе – стол, буфет, кресло и рояль. Клавиши в нем "живые", а шпон на корпусе весь отстал.Гостям здесь разрешается трогать старинную мебель, сидеть на стульях и диванах, читать старинные книги. В этом уникальность этого достаточно нового крымского музея, говорит сотрудница музея.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
гурзуф
ялта
гурзуф, культура, ялта, константин коровин
В музей Коровина в Ялте передали комод с рисунком сына художника

Реставратор из Москвы обновляет старинную мебель для музея Коровина в Гурзуфе

08:26 08.10.2025
 
© Дмитрий МакеевОтреставрированный комод, в котором хранился рисунок сына художника Алексея
Отреставрированный комод, в котором хранился рисунок сына художника Алексея
© Дмитрий Макеев
Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В музей художника Константина Коровина в Гурзуфе передали комод, в котором летом обнаружили рисунок его сына Алексея.
Предмет мебели рубежа 19 и 20 веков был передан в дар музею Еленой Юрьевной Пославской, бабушка которой гостила на вилле Коровина над Гурзуфской бухтой и, возможно, виделась как с самим первым русским импрессионистом, так и со знаменитым оперным басом Федором Шаляпиным.

"Рисунок создатели музея приобрели для экспозиции. Экспертиза подтвердила, что автор – Алексей Константинович Коровин, он сын великого художника", – рассказала руководитель по развитию и связям с общественностью музея Коровина Александра Ситало.

Если рисунок уже какое-то время украшает экспозицию, то комод только недавно был отреставрирован Натальей Фоминой, которая всю свою жизнь занимается реставрацией предметов из дерева.
Наталья приезжает в музей уже не первый раз. Ее специально приглашают для восстановления антикварной мебели, которая должна становиться частью экспозиций – предметы деревянной утвари, зеркала, стулья, комоды, полки и столики.
© Дмитрий МакеевРеставратор Наталья Фомина
Реставратор Наталья Фомина
1 из 3
Реставратор Наталья Фомина
© Дмитрий Макеев
© Дмитрий МакеевСтаринная мебель в экспозиции музея Коровина в Гурзуфе
Старинная мебель в экспозиции музея Коровина в Гурзуфе
2 из 3
Старинная мебель в экспозиции музея Коровина в Гурзуфе
© Дмитрий Макеев
© Дмитрий МакеевФортепиано, над которым еще предстоит поработать реставратору
Фортепиано, над которым еще предстоит поработать реставратору
3 из 3
Фортепиано, над которым еще предстоит поработать реставратору
© Дмитрий Макеев
1 из 3
Реставратор Наталья Фомина
© Дмитрий Макеев
2 из 3
Старинная мебель в экспозиции музея Коровина в Гурзуфе
© Дмитрий Макеев
3 из 3
Фортепиано, над которым еще предстоит поработать реставратору
© Дмитрий Макеев
Комод, в котором был обнаружен исторический рисунок, уже можно увидеть на бывшей вилле "Саламбо". Над ним пришлось основательно поработать, рассказывает Наталья Фомина, которая долгие десятилетия работала в Московском научно-реставрационном управлении №1, а потом перешла на частные заказы и стала лектором для интересующихся реставрацией предметов из дерева.
"Вот этого куска вообще не было. Верхняя доска вся проваленная была. Я из Москвы специальные дощечки привозила. Ручки только к комоду искала месяц. Я фото работы своей в итоге выслала Елена Пославской. Она была восхищена, как я убрала всех жучков. Тут надо не только обработать, но и в каждую дырочку вставить кусок зубочистки, а потом везде покрыть воском, чтобы больше никто не пробрался", – показывает Наталья объем работ.
Это ее второй приезд в Гурзуф. В работе – стол, буфет, кресло и рояль. Клавиши в нем "живые", а шпон на корпусе весь отстал.

"Руководство музея и его создатели Виктория и Сергей Жигуновы подбирают мебель аутентично той эпохе, чтобы воссоздать атмосферу прошлого, и у гостей была возможность максимально погрузиться в эпоху через предметы", – говорит Александра Ситало.

Гостям здесь разрешается трогать старинную мебель, сидеть на стульях и диванах, читать старинные книги. В этом уникальность этого достаточно нового крымского музея, говорит сотрудница музея.
Гурзуф Культура Ялта Константин Коровин
 
