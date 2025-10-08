В Крыму от гриппа привились больше 377 тысяч человек

https://crimea.ria.ru/20251008/v-krymu-ot-grippa-privilis-bolshe-377-tysyach-chelovek-1150042446.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Крыму больше 377 тысяч человек прошли вакцинацию против гриппа, из них свыше 100 тысяч – дети. Это треть от запланированного минимального процента для создания коллективного иммунитета в республике. Об этом сообщили в пресс-службе крымского минздрава.Медики подчеркнули, что для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не мене 62% населения региона – это 1 157 460 человек. Пройти иммунизацию следует до начала традиционного сезонного подъема заболеваемости (ноябрь-декабрь), чтобы организм успел выработать защитные антитела к вирусу.В министерстве напомнили, что в каждой поликлинике работают мобильные бригады, которые выезжают в организованные коллективы для проведения вакцинации на месте работы или обучения, что делает процесс максимально удобным для жителей. Привиться от гриппа в Крыму можно и в любой медицинской организации – от поликлиники до ФАПа – без прикрепления, на работе и даже в крупных торговых центрах.Особенно важно ставить прививки от гриппа пожилым людям старше 60 лет, лицам с хроническими заболеваниями, беременным на втором и третьем триместрах, детям, студентам, а также работникам медицины, образования, транспорта и коммунальной сферы.Ранее сообщалось, что с 29 сентября по 5 октября в Крыму и Севастополе острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели в общей сложности 13 002 человека. Заболеваемость находится на уровне предыдущей недели и ниже эпидемического порога на 4,3%.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Крыму больше 377 тысяч человек прошли вакцинацию против гриппа, из них свыше 100 тысяч – дети. Это треть от запланированного минимального процента для создания коллективного иммунитета в республике. Об этом сообщили в пресс-службе крымского минздрава.
"С начала старта ежегодной вакцинальной кампании против гриппа иммунизацию прошли 377 790 жителей Республики Крым, включая 101 507 детей", – сказано в сообщении.
Медики подчеркнули, что для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не мене 62% населения региона – это 1 157 460 человек. Пройти иммунизацию следует до начала традиционного сезонного подъема заболеваемости (ноябрь-декабрь), чтобы организм успел выработать защитные антитела к вирусу.
"Вакцинация позволяет снизить риск осложнений в случае заражения. Сделать прививку можно в любой ближайшей медицинской организации", – сообщили в республиканском минздраве.
В министерстве напомнили, что в каждой поликлинике работают мобильные бригады, которые выезжают в организованные коллективы для проведения вакцинации на месте работы или обучения
, что делает процесс максимально удобным для жителей. Привиться от гриппа в Крыму можно и в любой медицинской организации – от поликлиники до ФАПа – без прикрепления, на работе и даже в крупных торговых центрах.
Особенно важно ставить прививки от гриппа пожилым людям старше 60 лет, лицам с хроническими заболеваниями, беременным на втором и третьем триместрах, детям, студентам, а также работникам медицины, образования, транспорта и коммунальной сферы.
Ранее сообщалось
, что с 29 сентября по 5 октября в Крыму и Севастополе острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели в общей сложности 13 002 человека. Заболеваемость находится на уровне предыдущей недели и ниже эпидемического порога на 4,3%.
