В Крыму от гриппа привились больше 377 тысяч человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Крыму больше 377 тысяч человек прошли вакцинацию против гриппа, из них свыше 100 тысяч – дети. Это треть от запланированного минимального процента для создания коллективного иммунитета в республике. Об этом сообщили в пресс-службе крымского минздрава.Медики подчеркнули, что для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не мене 62% населения региона – это 1 157 460 человек. Пройти иммунизацию следует до начала традиционного сезонного подъема заболеваемости (ноябрь-декабрь), чтобы организм успел выработать защитные антитела к вирусу.В министерстве напомнили, что в каждой поликлинике работают мобильные бригады, которые выезжают в организованные коллективы для проведения вакцинации на месте работы или обучения, что делает процесс максимально удобным для жителей. Привиться от гриппа в Крыму можно и в любой медицинской организации – от поликлиники до ФАПа – без прикрепления, на работе и даже в крупных торговых центрах.Особенно важно ставить прививки от гриппа пожилым людям старше 60 лет, лицам с хроническими заболеваниями, беременным на втором и третьем триместрах, детям, студентам, а также работникам медицины, образования, транспорта и коммунальной сферы.Ранее сообщалось, что с 29 сентября по 5 октября в Крыму и Севастополе острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели в общей сложности 13 002 человека. Заболеваемость находится на уровне предыдущей недели и ниже эпидемического порога на 4,3%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезон гриппа и ОРВИ: в Крыму запускают "горячую линию"Лечить пациентов российской вакциной от рака готовы через 1,5 месяцаВ России разработан быстрый тест для диагностики сальмонеллеза

