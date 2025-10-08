Рейтинг@Mail.ru
В Крыму от гриппа привились больше 377 тысяч человек - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251008/v-krymu-ot-grippa-privilis-bolshe-377-tysyach-chelovek-1150042446.html
В Крыму от гриппа привились больше 377 тысяч человек
В Крыму от гриппа привились больше 377 тысяч человек - РИА Новости Крым, 08.10.2025
В Крыму от гриппа привились больше 377 тысяч человек
В Крыму больше 377 тысяч человек прошли вакцинацию против гриппа, из них свыше 100 тысяч – дети. Это треть от запланированного минимального процента для... РИА Новости Крым, 08.10.2025
2025-10-08T11:55
2025-10-08T11:55
крым
минздрав крыма
вакцинация
грипп
общество
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/18/1140565963_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2b65b99ef1be7dc83a27dc1b4ca9dfed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Крыму больше 377 тысяч человек прошли вакцинацию против гриппа, из них свыше 100 тысяч – дети. Это треть от запланированного минимального процента для создания коллективного иммунитета в республике. Об этом сообщили в пресс-службе крымского минздрава.Медики подчеркнули, что для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не мене 62% населения региона – это 1 157 460 человек. Пройти иммунизацию следует до начала традиционного сезонного подъема заболеваемости (ноябрь-декабрь), чтобы организм успел выработать защитные антитела к вирусу.В министерстве напомнили, что в каждой поликлинике работают мобильные бригады, которые выезжают в организованные коллективы для проведения вакцинации на месте работы или обучения, что делает процесс максимально удобным для жителей. Привиться от гриппа в Крыму можно и в любой медицинской организации – от поликлиники до ФАПа – без прикрепления, на работе и даже в крупных торговых центрах.Особенно важно ставить прививки от гриппа пожилым людям старше 60 лет, лицам с хроническими заболеваниями, беременным на втором и третьем триместрах, детям, студентам, а также работникам медицины, образования, транспорта и коммунальной сферы.Ранее сообщалось, что с 29 сентября по 5 октября в Крыму и Севастополе острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели в общей сложности 13 002 человека. Заболеваемость находится на уровне предыдущей недели и ниже эпидемического порога на 4,3%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезон гриппа и ОРВИ: в Крыму запускают "горячую линию"Лечить пациентов российской вакциной от рака готовы через 1,5 месяцаВ России разработан быстрый тест для диагностики сальмонеллеза
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/18/1140565963_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0e12bf7d8a3196538a7d92bf11740577.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, минздрав крыма, вакцинация, грипп, общество, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма
В Крыму от гриппа привились больше 377 тысяч человек

В Крыму вакцинацию от гриппа прошли больше 377 тысяч человек

11:55 08.10.2025
 
© РИА Новости КрымПрививка от Гриппа
Прививка от Гриппа - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Крыму больше 377 тысяч человек прошли вакцинацию против гриппа, из них свыше 100 тысяч – дети. Это треть от запланированного минимального процента для создания коллективного иммунитета в республике. Об этом сообщили в пресс-службе крымского минздрава.
"С начала старта ежегодной вакцинальной кампании против гриппа иммунизацию прошли 377 790 жителей Республики Крым, включая 101 507 детей", – сказано в сообщении.
Медики подчеркнули, что для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не мене 62% населения региона – это 1 157 460 человек. Пройти иммунизацию следует до начала традиционного сезонного подъема заболеваемости (ноябрь-декабрь), чтобы организм успел выработать защитные антитела к вирусу.
"Вакцинация позволяет снизить риск осложнений в случае заражения. Сделать прививку можно в любой ближайшей медицинской организации", – сообщили в республиканском минздраве.
В министерстве напомнили, что в каждой поликлинике работают мобильные бригады, которые выезжают в организованные коллективы для проведения вакцинации на месте работы или обучения, что делает процесс максимально удобным для жителей. Привиться от гриппа в Крыму можно и в любой медицинской организации – от поликлиники до ФАПа – без прикрепления, на работе и даже в крупных торговых центрах.
Особенно важно ставить прививки от гриппа пожилым людям старше 60 лет, лицам с хроническими заболеваниями, беременным на втором и третьем триместрах, детям, студентам, а также работникам медицины, образования, транспорта и коммунальной сферы.
Ранее сообщалось, что с 29 сентября по 5 октября в Крыму и Севастополе острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели в общей сложности 13 002 человека. Заболеваемость находится на уровне предыдущей недели и ниже эпидемического порога на 4,3%.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сезон гриппа и ОРВИ: в Крыму запускают "горячую линию"
Лечить пациентов российской вакциной от рака готовы через 1,5 месяца
В России разработан быстрый тест для диагностики сальмонеллеза
 
КрымМинздрав КрымаВакцинацияГриппОбществоЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41Крыму на восстановление лесов направят 180 миллионов рублей
13:52ВТБ и НСПК запустят новый способ оплаты покупок через персональный QR-код
13:42Получать воду из воздуха пустыни: кто получил Нобелевскую премию по химии
13:33В Крыму пройдет III медиафорум "Журналистика в период СВО"
13:29За сутки Киев потерял еще 1500 солдат в зоне спецоперации
13:19Севастополец получил 15 лет за попытку подорвать ж/д мост по заданию СБУ
13:03Новые возможности для юнармейцев: в Крыму подписали масштабное соглашение
12:53Заряд украинского урегулирования после саммита на Аляске исчерпан - МИД
12:20На Украине уничтожен поезд для переброски подразделений ВСУ
12:16Застройщик в Крыму оставил без жилья многодетные семьи и участников СВО
12:08ВС РФ освободили Новогригоровку в Запорожской области
11:55В Крыму от гриппа привились больше 377 тысяч человек
11:44Украина не вернет Крым в ближайшее время - экс-посол США
11:30В РФ больше 2800 человек лишили приобретенного гражданства
11:16Три человека погибли в пожаре после удара ВСУ по Херсонской области
11:11Подорвал машину военного в Подмосковье: ФСБ задержала агента Киева 1:06
11:0014-летний подросток украл и сжег мотоцикл в Севастополе
10:19С 1 ноября с россиян начнут взыскивать долги без суда по решению ФНС
10:09На Новый год россияне будут отдыхать 12 дней
09:43Три человека погибли при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области
Лента новостейМолния