https://crimea.ria.ru/20251008/ubiystvo-generala-kirillova-dlitelnoe-vremya-gotovilos-na-ukraine--sk-1150049048.html
Убийство генерала Кириллова длительное время готовилось на Украине – СК
Убийство генерала Кириллова длительное время готовилось на Украине – СК - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Убийство генерала Кириллова длительное время готовилось на Украине – СК
Завершено расследование уголовного дела по факту теракта в Москве, в результате которого в декабре 2024 года погиб начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости Крым, 08.10.2025
2025-10-08T15:19
2025-10-08T15:19
2025-10-08T15:40
игорь кириллов
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
войска рхбз
теракт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142670362_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_9077ce46742202fa85af289d0acb7ba3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Завершено расследование уголовного дела по факту теракта в Москве, в результате которого в декабре 2024 года погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, сообщает СК России.По данным ведомства, перед судом предстанут Ахмаджон Курбонов*, Роберт Сафарян, Батухан Точиев* и Рамазан Падиев*. В зависимости от их роли каждому предъявлены обвинения по статьям, связанным с участием в террористическом сообществе, совершением теракта организованной группой, незаконным оборотом и изготовлением взрывных устройств, а также прохождением обучения для реализации террористической деятельности.По версии следствия, именно Курбонов* собрал взрывное устройство, оснастил его поражающими элементами и установил на электросамокат, оставленный у подъезда дома, где проживал генерал Кириллов. Когда офицер вышел на улицу, злоумышленник дистанционно привел устройство в действие, после чего попытался скрыться на заранее подготовленной квартире. Организацию укрытия, по данным СК, обеспечивали Точиев* и Падиев*.В результате взрыва, кроме гибели двух человек, был причинен значительный имущественный ущерб: пострадали 27 квартир и 13 автомобилей.Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве сработало взрывное устройство, заложенное в самокат у подъезда жилого дома. В результате погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки.На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов*. По данным следствия, он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, за преступление ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. Следствие также установило, что Падиев* и Точиев* арендовали для него жилье в хостеле и получали денежные средства от куратора.*В январе 2025 года Росфинмониторинг внес Курбонова, Точиева и Падиева в перечень террористов и экстремистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142670362_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_73e137043b4fa393698988f4935d1bda.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь кириллов, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), войска рхбз, теракт
Убийство генерала Кириллова длительное время готовилось на Украине – СК
Убийство генерала Кириллова готовилось на Украине – СК завершил расследование
15:19 08.10.2025 (обновлено: 15:40 08.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Завершено расследование уголовного дела по факту теракта в Москве, в результате которого в декабре 2024 года погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, сообщает СК России.
По данным ведомства, перед судом предстанут Ахмаджон Курбонов*, Роберт Сафарян, Батухан Точиев* и Рамазан Падиев*. В зависимости от их роли каждому предъявлены обвинения по статьям, связанным с участием в террористическом сообществе, совершением теракта организованной группой, незаконным оборотом и изготовлением взрывных устройств, а также прохождением обучения для реализации террористической деятельности.
"Следователями центрального аппарата установлено, что преступление тщательно и длительное время готовилось на территории Украины. Осенью 2024 года организаторы спланировали переправку из Польши в Россию компонентов самодельного взрывного устройства, замаскированных в бытовые предметы, и обеспечили их доставку Сафаряну. Он хранил эти предметы по месту жительства и после поступления указаний организаторов передал исполнителю теракта Курбонову*", – рассказали в СК.
По версии следствия, именно Курбонов* собрал взрывное устройство, оснастил его поражающими элементами и установил на электросамокат, оставленный у подъезда дома, где проживал генерал Кириллов. Когда офицер вышел на улицу, злоумышленник дистанционно привел устройство в действие, после чего попытался скрыться на заранее подготовленной квартире. Организацию укрытия, по данным СК, обеспечивали Точиев* и Падиев*.
В результате взрыва, кроме гибели двух человек, был причинен значительный имущественный ущерб: пострадали 27 квартир и 13 автомобилей.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении объявленных в международный розыск и заочно арестованных соучастников преступления, в том числе гражданина Украины, проживающего на территории стран Евросоюза, а также иных причастных лиц, продолжается", – подытожили в СК.
Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве сработало взрывное устройство, заложенное в самокат у подъезда жилого дома. В результате погибли
генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Дело расследуется по статьям о теракте
, убийстве и незаконном обороте взрывчатки.
На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов*. По данным следствия, он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, за преступление ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. Следствие также установило, что Падиев* и Точиев* арендовали для него жилье в хостеле и получали денежные средства от куратора.
*В январе 2025 года Росфинмониторинг внес Курбонова, Точиева и Падиева в перечень террористов и экстремистов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.