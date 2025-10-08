https://crimea.ria.ru/20251008/ubiystvo-generala-kirillova-dlitelnoe-vremya-gotovilos-na-ukraine--sk-1150049048.html

Убийство генерала Кириллова длительное время готовилось на Украине – СК

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Завершено расследование уголовного дела по факту теракта в Москве, в результате которого в декабре 2024 года погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, сообщает СК России.По данным ведомства, перед судом предстанут Ахмаджон Курбонов*, Роберт Сафарян, Батухан Точиев* и Рамазан Падиев*. В зависимости от их роли каждому предъявлены обвинения по статьям, связанным с участием в террористическом сообществе, совершением теракта организованной группой, незаконным оборотом и изготовлением взрывных устройств, а также прохождением обучения для реализации террористической деятельности.По версии следствия, именно Курбонов* собрал взрывное устройство, оснастил его поражающими элементами и установил на электросамокат, оставленный у подъезда дома, где проживал генерал Кириллов. Когда офицер вышел на улицу, злоумышленник дистанционно привел устройство в действие, после чего попытался скрыться на заранее подготовленной квартире. Организацию укрытия, по данным СК, обеспечивали Точиев* и Падиев*.В результате взрыва, кроме гибели двух человек, был причинен значительный имущественный ущерб: пострадали 27 квартир и 13 автомобилей.Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве сработало взрывное устройство, заложенное в самокат у подъезда жилого дома. В результате погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки.На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов*. По данным следствия, он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, за преступление ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. Следствие также установило, что Падиев* и Точиев* арендовали для него жилье в хостеле и получали денежные средства от куратора.*В январе 2025 года Росфинмониторинг внес Курбонова, Точиева и Падиева в перечень террористов и экстремистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

