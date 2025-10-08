https://crimea.ria.ru/20251008/tysyachi-aviareysov-zaderzhali-ili-otmenili-v-ssha-iz-za-shatdauna-1150039175.html

Тысячи авиарейсов задержали или отменили в США из-за шатдауна

Тысячи авиарейсов задержали или отменили в США из-за шатдауна - РИА Новости Крым, 08.10.2025

Тысячи авиарейсов задержали или отменили в США из-за шатдауна

В ряде аэропортов США возникли задержки и отмены тысяч рейсов из-за нехватки авиадиспетчеров, вызванной продолжающимся шатдауном. Об этом сообщает телеканал CBS РИА Новости Крым, 08.10.2025

2025-10-08T09:20

2025-10-08T09:20

2025-10-08T09:20

сша

авиация

в мире

новости

шатдаун в сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/08/1150039290_15:0:1011:560_1920x0_80_0_0_8ce1ad2525a78b65269fb955b3e2838b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В ряде аэропортов США возникли задержки и отмены тысяч рейсов из-за нехватки авиадиспетчеров, вызванной продолжающимся шатдауном. Об этом сообщает телеканал CBS News.В понедельник в США было задержано в общей сложности почти 6000 рейсов, в том числе 42% рейсов, вылетающих из чикагского международного аэропорта О'Хара, и 23% из голливудского Бербанка.Как отмечает телеканал, в последние дни из-за низкого уровня укомплектованности персоналом было отменено или задержано больше рейсов, чем с лета 2022 года, когда произошел резкий рост авиаперелетов после отмены ограничений из-за пандемии COVID-19.В период шатдауна в США авиадиспетчеры обязаны работать без зарплаты, но многие начинают уходить на больничный, оставляя свои аэропорты без необходимого персонала.Американист Малек Дудаков ранее отмечал, что в США работают лишь 10 тысяч авиадиспетчеров из необходимых 15 тысяч. По его словам, шатдаун уже обходится американской экономике в 15 миллиардов долларов еженедельно.Шатдаун (shutdown) в дословном переводе с английского языка означает "остановка", "отключение", "закрытие". Финансовый шатдаун (government shutdown) в США подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно Конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год. Прекращение финансирования не означает немедленного закрытия предприятий и учреждений: некоторые из них, например, госдепартамент, имеют на счетах неизрасходованные средства, которые могут быть использованы в течение некоторого времени.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, авиация, в мире, новости, шатдаун в сша