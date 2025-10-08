Рейтинг@Mail.ru
Тысячи авиарейсов задержали или отменили в США из-за шатдауна - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Тысячи авиарейсов задержали или отменили в США из-за шатдауна
Тысячи авиарейсов задержали или отменили в США из-за шатдауна - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Тысячи авиарейсов задержали или отменили в США из-за шатдауна
В ряде аэропортов США возникли задержки и отмены тысяч рейсов из-за нехватки авиадиспетчеров, вызванной продолжающимся шатдауном. Об этом сообщает телеканал CBS РИА Новости Крым, 08.10.2025
2025-10-08T09:20
2025-10-08T09:20
сша
авиация
в мире
новости
шатдаун в сша
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В ряде аэропортов США возникли задержки и отмены тысяч рейсов из-за нехватки авиадиспетчеров, вызванной продолжающимся шатдауном. Об этом сообщает телеканал CBS News.В понедельник в США было задержано в общей сложности почти 6000 рейсов, в том числе 42% рейсов, вылетающих из чикагского международного аэропорта О'Хара, и 23% из голливудского Бербанка.Как отмечает телеканал, в последние дни из-за низкого уровня укомплектованности персоналом было отменено или задержано больше рейсов, чем с лета 2022 года, когда произошел резкий рост авиаперелетов после отмены ограничений из-за пандемии COVID-19.В период шатдауна в США авиадиспетчеры обязаны работать без зарплаты, но многие начинают уходить на больничный, оставляя свои аэропорты без необходимого персонала.Американист Малек Дудаков ранее отмечал, что в США работают лишь 10 тысяч авиадиспетчеров из необходимых 15 тысяч. По его словам, шатдаун уже обходится американской экономике в 15 миллиардов долларов еженедельно.Шатдаун (shutdown) в дословном переводе с английского языка означает "остановка", "отключение", "закрытие". Финансовый шатдаун (government shutdown) в США подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно Конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год. Прекращение финансирования не означает немедленного закрытия предприятий и учреждений: некоторые из них, например, госдепартамент, имеют на счетах неизрасходованные средства, которые могут быть использованы в течение некоторого времени.
сша
сша, авиация, в мире, новости, шатдаун в сша
Тысячи авиарейсов задержали или отменили в США из-за шатдауна

В США задержали или отменили тысячи авиарейсов из-за нехватки диспетчеров на фоне шатдауна

09:20 08.10.2025
 
© AP Photo David ZalubowskiАэропорт Денвера
Аэропорт Денвера - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo David Zalubowski
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В ряде аэропортов США возникли задержки и отмены тысяч рейсов из-за нехватки авиадиспетчеров, вызванной продолжающимся шатдауном. Об этом сообщает телеканал CBS News.
"Аэропорты в таких городах США, как Денвер, Ньюарк, Нью-Джерси и Бербанк в штате Калифорния в понедельник столкнулись с задержками рейсов из-за нехватки авиадиспетчеров", - говорится в сообщении.
В понедельник в США было задержано в общей сложности почти 6000 рейсов, в том числе 42% рейсов, вылетающих из чикагского международного аэропорта О'Хара, и 23% из голливудского Бербанка.
Как отмечает телеканал, в последние дни из-за низкого уровня укомплектованности персоналом было отменено или задержано больше рейсов, чем с лета 2022 года, когда произошел резкий рост авиаперелетов после отмены ограничений из-за пандемии COVID-19.
В период шатдауна в США авиадиспетчеры обязаны работать без зарплаты, но многие начинают уходить на больничный, оставляя свои аэропорты без необходимого персонала.
Американист Малек Дудаков ранее отмечал, что в США работают лишь 10 тысяч авиадиспетчеров из необходимых 15 тысяч. По его словам, шатдаун уже обходится американской экономике в 15 миллиардов долларов еженедельно.
Шатдаун (shutdown) в дословном переводе с английского языка означает "остановка", "отключение", "закрытие". Финансовый шатдаун (government shutdown) в США подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно Конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год. Прекращение финансирования не означает немедленного закрытия предприятий и учреждений: некоторые из них, например, госдепартамент, имеют на счетах неизрасходованные средства, которые могут быть использованы в течение некоторого времени.
СШААвиацияВ миреНовостиШатдаун в США
 
Лента новостейМолния