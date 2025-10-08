https://crimea.ria.ru/20251008/tysyachi-aviareysov-zaderzhali-ili-otmenili-v-ssha-iz-za-shatdauna-1150039175.html
Тысячи авиарейсов задержали или отменили в США из-за шатдауна
Тысячи авиарейсов задержали или отменили в США из-за шатдауна - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Тысячи авиарейсов задержали или отменили в США из-за шатдауна
В ряде аэропортов США возникли задержки и отмены тысяч рейсов из-за нехватки авиадиспетчеров, вызванной продолжающимся шатдауном. Об этом сообщает телеканал CBS РИА Новости Крым, 08.10.2025
2025-10-08T09:20
2025-10-08T09:20
2025-10-08T09:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В ряде аэропортов США возникли задержки и отмены тысяч рейсов из-за нехватки авиадиспетчеров, вызванной продолжающимся шатдауном. Об этом сообщает телеканал CBS News.В понедельник в США было задержано в общей сложности почти 6000 рейсов, в том числе 42% рейсов, вылетающих из чикагского международного аэропорта О'Хара, и 23% из голливудского Бербанка.Как отмечает телеканал, в последние дни из-за низкого уровня укомплектованности персоналом было отменено или задержано больше рейсов, чем с лета 2022 года, когда произошел резкий рост авиаперелетов после отмены ограничений из-за пандемии COVID-19.В период шатдауна в США авиадиспетчеры обязаны работать без зарплаты, но многие начинают уходить на больничный, оставляя свои аэропорты без необходимого персонала.Американист Малек Дудаков ранее отмечал, что в США работают лишь 10 тысяч авиадиспетчеров из необходимых 15 тысяч. По его словам, шатдаун уже обходится американской экономике в 15 миллиардов долларов еженедельно.Шатдаун (shutdown) в дословном переводе с английского языка означает "остановка", "отключение", "закрытие". Финансовый шатдаун (government shutdown) в США подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно Конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год. Прекращение финансирования не означает немедленного закрытия предприятий и учреждений: некоторые из них, например, госдепартамент, имеют на счетах неизрасходованные средства, которые могут быть использованы в течение некоторого времени.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
