Три человека погибли в пожаре после удара ВСУ по Херсонской области

Три человека погибли при атаке украинских боевиков в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 08.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Три человека погибли при атаке украинских боевиков в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, в Горностаевке был атакован автомобиль скорой медицинской помощи. По данным Сальдо, пострадавших нет.В Новой Каховке после обстрела вспыхнул пожар в частном доме. Кроме того, в течение суток ВСУ били по Алешкам, Голой Пристани, Забарино, Заводовке, Каирам, Корсунке, Каховке, Новой Каховке, Новым Лагерям, Райскому и Таврийску.Накануне Сальдо сообщил о четырех погибших в результате атак украинских дронов по гражданским автомобилям. Кроме того, к вечеру вторника десятки тысяч жителей трех муниципальных округов Херсонской области остались без света из-за аварийного отключения одной из электроподстанций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли при ракетном ударе ВСУ по Белгородской областиДрон ВСУ атаковал Нововоронежскую АЭСБолее 50 мирных россиян ранены при атаках ВСУ за неделю
херсонская область, владимир сальдо, обстрелы всу, атаки всу, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, новости сво, новости
