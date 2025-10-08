Рейтинг@Mail.ru
Три человека погибли в пожаре после удара ВСУ по Херсонской области - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Три человека погибли в пожаре после удара ВСУ по Херсонской области
Три человека погибли в пожаре после удара ВСУ по Херсонской области - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Три человека погибли в пожаре после удара ВСУ по Херсонской области
Три человека погибли при атаке украинских боевиков в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 08.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Три человека погибли при атаке украинских боевиков в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, в Горностаевке был атакован автомобиль скорой медицинской помощи. По данным Сальдо, пострадавших нет.В Новой Каховке после обстрела вспыхнул пожар в частном доме. Кроме того, в течение суток ВСУ били по Алешкам, Голой Пристани, Забарино, Заводовке, Каирам, Корсунке, Каховке, Новой Каховке, Новым Лагерям, Райскому и Таврийску.Накануне Сальдо сообщил о четырех погибших в результате атак украинских дронов по гражданским автомобилям. Кроме того, к вечеру вторника десятки тысяч жителей трех муниципальных округов Херсонской области остались без света из-за аварийного отключения одной из электроподстанций.
Новости
херсонская область, владимир сальдо, обстрелы всу, атаки всу, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, новости сво, новости
Три человека погибли в пожаре после удара ВСУ по Херсонской области

В Херсонской области ВСУ атаковали здания для временного проживания людей - погибли трое

11:16 08.10.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ ударили по Херсонской области
ВСУ ударили по Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Три человека погибли при атаке украинских боевиков в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Железном Порту Голопристанского муниципального округа в результате обстрела загорелись два здания для временного проживания — погибли три человека", - написал он в Telegram.
Кроме того, в Горностаевке был атакован автомобиль скорой медицинской помощи. По данным Сальдо, пострадавших нет.
В Новой Каховке после обстрела вспыхнул пожар в частном доме.
Кроме того, в течение суток ВСУ били по Алешкам, Голой Пристани, Забарино, Заводовке, Каирам, Корсунке, Каховке, Новой Каховке, Новым Лагерям, Райскому и Таврийску.
Накануне Сальдо сообщил о четырех погибших в результате атак украинских дронов по гражданским автомобилям.
Кроме того, к вечеру вторника десятки тысяч жителей трех муниципальных округов Херсонской области остались без света из-за аварийного отключения одной из электроподстанций.
