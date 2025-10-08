Рейтинг@Mail.ru
Санитар больницы в Крыму насобирал взяток своему начальнику на 1 миллион - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Санитар больницы в Крыму насобирал взяток своему начальнику на 1 миллион
Санитар больницы в Крыму насобирал взяток своему начальнику на 1 миллион - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Санитар больницы в Крыму насобирал взяток своему начальнику на 1 миллион
В Севастополе будут судить санитара патологоанатомического отделения горбольницы №5 за передачу своему руководителю взяток на 1 миллион рублей. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 08.10.2025
2025-10-08T14:59
2025-10-08T14:53
гсу ск россии по крыму и севастополю
взятка
севастополь
новости севастополя
крым
закон и право
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить санитара патологоанатомического отделения горбольницы №5 за передачу своему руководителю взяток на 1 миллион рублей. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.По данным ведомства, в 2023 году действующий на тот момент заведующий патанатомией организовал коррупционную схему по получению взяток от граждан за своевременную подготовку и выдачу тел умерших и предоставление сопутствующего комплекса ритуальных услуг. Своего подчиненного он использовал как посредника.Преступление выявили сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и УМВД России по городу. Было возбуждено уголовное дело, расследование уже завершено.Санитар обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Материалы в отношении взяткодателей и заведующего отделением выделены в отдельные производства, уточнили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Санитар больницы в Крыму насобирал взяток своему начальнику на 1 миллион

В Севастополе санитара больницы будут судить за передачу взяток на 1 млн своему начальнику

14:59 08.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить санитара патологоанатомического отделения горбольницы №5 за передачу своему руководителю взяток на 1 миллион рублей. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.
По данным ведомства, в 2023 году действующий на тот момент заведующий патанатомией организовал коррупционную схему по получению взяток от граждан за своевременную подготовку и выдачу тел умерших и предоставление сопутствующего комплекса ритуальных услуг. Своего подчиненного он использовал как посредника.
"В результате преступных действий с сентября 2023 года по май 2024 года санитар патологоанатомического отделения передал от жителей Севастополя своему непосредственном руководителю взятки на общую сумму свыше 1 млн рублей", - рассказали в СК.
Преступление выявили сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и УМВД России по городу. Было возбуждено уголовное дело, расследование уже завершено.
Санитар обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Материалы в отношении взяткодателей и заведующего отделением выделены в отдельные производства, уточнили в ведомстве.
