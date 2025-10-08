https://crimea.ria.ru/20251008/sanitar-bolnitsy-v-krymu-nasobiral-vzyatok-svoemu-nachalniku-na-1-million-1150047957.html

Санитар больницы в Крыму насобирал взяток своему начальнику на 1 миллион

Санитар больницы в Крыму насобирал взяток своему начальнику на 1 миллион - РИА Новости Крым, 08.10.2025

Санитар больницы в Крыму насобирал взяток своему начальнику на 1 миллион

В Севастополе будут судить санитара патологоанатомического отделения горбольницы №5 за передачу своему руководителю взяток на 1 миллион рублей. Об этом сообщили

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить санитара патологоанатомического отделения горбольницы №5 за передачу своему руководителю взяток на 1 миллион рублей. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.По данным ведомства, в 2023 году действующий на тот момент заведующий патанатомией организовал коррупционную схему по получению взяток от граждан за своевременную подготовку и выдачу тел умерших и предоставление сопутствующего комплекса ритуальных услуг. Своего подчиненного он использовал как посредника.Преступление выявили сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и УМВД России по городу. Было возбуждено уголовное дело, расследование уже завершено.Санитар обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Материалы в отношении взяткодателей и заведующего отделением выделены в отдельные производства, уточнили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

