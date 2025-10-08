https://crimea.ria.ru/20251008/rossiya-v-liderakh-po-razvitiyu-kreativnykh-industriy--novak-1150057317.html

Россия в лидерах по развитию креативных индустрий – Новак

Россия в лидерах по развитию креативных индустрий – Новак - РИА Новости Крым, 08.10.2025

Россия в лидерах по развитию креативных индустрий – Новак

Россия опережает другие страны по развитию креативных индустрий. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в рамках объединенной пленарной сессии "Креативная... РИА Новости Крым, 08.10.2025

2025-10-08T19:35

2025-10-08T19:35

2025-10-08T19:35

александр новак

россия

наука и технологии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/08/1150057489_0:78:1280:798_1920x0_80_0_0_3a4a7fb35db72871c69210e65bba95d0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Россия опережает другие страны по развитию креативных индустрий. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в рамках объединенной пленарной сессии "Креативная экономика России. Горизонт 2050" на Международной конференции по креативной экономике.По его словам, каждое из направлений креативной индустрии обладает огромным экспортным потенциалом, и это не только развитие конкуренции, но и возможность развития международного партнерства."Через проникновение культур и обмен ими мы доносим свой культурный код и свою идентичность в мире", – подчеркнул Новак.Международная конференция по креативной экономике проходит 8–9 октября в Санкт-Петербурге. Она фокусируется на обсуждении влияния творческих индустрий на экономику, общество и новые цепочки для международных коопераций. На мероприятии ожидаются 1,5 тысячи участников и 120 экспертов из более чем 30 стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экспорт из Крыма вырос на 50% – что везут за рубежИскусственный интеллект уже с нами: кому грозит безработицаВ севастопольской "Голландии" создадут креативный центр

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр новак, россия, наука и технологии, новости