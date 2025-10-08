Рейтинг@Mail.ru
Россия в лидерах по развитию креативных индустрий – Новак - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Россия в лидерах по развитию креативных индустрий – Новак
Россия в лидерах по развитию креативных индустрий – Новак - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Россия в лидерах по развитию креативных индустрий – Новак
Россия опережает другие страны по развитию креативных индустрий. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в рамках объединенной пленарной сессии "Креативная... РИА Новости Крым, 08.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Россия опережает другие страны по развитию креативных индустрий. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в рамках объединенной пленарной сессии "Креативная экономика России. Горизонт 2050" на Международной конференции по креативной экономике.По его словам, каждое из направлений креативной индустрии обладает огромным экспортным потенциалом, и это не только развитие конкуренции, но и возможность развития международного партнерства."Через проникновение культур и обмен ими мы доносим свой культурный код и свою идентичность в мире", – подчеркнул Новак.Международная конференция по креативной экономике проходит 8–9 октября в Санкт-Петербурге. Она фокусируется на обсуждении влияния творческих индустрий на экономику, общество и новые цепочки для международных коопераций. На мероприятии ожидаются 1,5 тысячи участников и 120 экспертов из более чем 30 стран.
Россия в лидерах по развитию креативных индустрий – Новак

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Россия опережает другие страны по развитию креативных индустрий. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в рамках объединенной пленарной сессии "Креативная экономика России. Горизонт 2050" на Международной конференции по креативной экономике.
"Креативная индустрия сейчас в мире переживает бум. Россия включилась в эту гонку, и мы очень активно занимаемся в нашей стране творческой отраслью. Доля креативных индустрий в нашей экономике несколько выше, чем в среднем по миру: по итогам прошлого года – 4,1%", – цитирует вице-премьера пресс-служа Кабмина.
По его словам, каждое из направлений креативной индустрии обладает огромным экспортным потенциалом, и это не только развитие конкуренции, но и возможность развития международного партнерства.
"Через проникновение культур и обмен ими мы доносим свой культурный код и свою идентичность в мире", – подчеркнул Новак.
Международная конференция по креативной экономике проходит 8–9 октября в Санкт-Петербурге. Она фокусируется на обсуждении влияния творческих индустрий на экономику, общество и новые цепочки для международных коопераций. На мероприятии ожидаются 1,5 тысячи участников и 120 экспертов из более чем 30 стран.
Экспорт из Крыма вырос на 50% – что везут за рубеж
Искусственный интеллект уже с нами: кому грозит безработица
В севастопольской "Голландии" создадут креативный центр
 
