Россия расторгла соглашение с США об утилизации невоенного плутония
2025-10-08T14:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Госдума России на пленарном заседании в среду одобрила закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония, который более не является необходимым для целей обороны, сообщает РИА Новости.Инициатива была внесена правительством в июле текущего года.Документ предлагает денонсировать соглашение между правительствами РФ и США, подписанное в Москве 29 августа 2000 года и в Вашингтоне 1 сентября 2000 года, о плутонии, не являющемся необходимым для целей обороны, а также о порядке обращения с ним и сотрудничестве в данной области.В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действие соглашения и протоколов к нему уже были приостановлены указом президента РФ в 2016 году из-за кардинальных изменений международной обстановки, включая введение США санкций против России, принятие американским Конгрессом законов, допускающих вмешательство во внутренние дела страны, расширение НАТО на Восток, наращивание военного присутствия США в странах Восточной Европы и намерение США изменить порядок утилизации плутония без согласия России.Документы подчеркивают, что российский плутоний, подпадающий под действие соглашения, оставался вне ядерной оружейной деятельности. В соглашении также оговаривались условия возможного возобновления его действия, включая сокращение военной инфраструктуры США в странах НАТО, отмену антироссийских законов и санкций, а также компенсацию ущерба России. Ни одно из этих условий выполнено не было.Денонсация соглашения осуществляется в соответствии со статьей 62 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года, касающейся коренного изменения обстоятельств.Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие закона, подчеркнул, что решение принимается исключительно в интересах России.Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Х Всероссийском съезде судей, напомнил о незыблемости прав и свобод граждан страны, что также связано с принципами защиты национальных интересов в международных соглашениях.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Госдума России на пленарном заседании в среду одобрила закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония, который более не является необходимым для целей обороны, сообщает РИА Новости.
Инициатива была внесена правительством в июле текущего года.
Документ предлагает денонсировать соглашение между правительствами РФ и США, подписанное в Москве 29 августа 2000 года и в Вашингтоне 1 сентября 2000 года, о плутонии, не являющемся необходимым для целей обороны, а также о порядке обращения с ним и сотрудничестве в данной области.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действие соглашения и протоколов к нему уже были приостановлены указом президента РФ в 2016 году из-за кардинальных изменений международной обстановки, включая введение США санкций против России, принятие американским Конгрессом законов, допускающих вмешательство во внутренние дела страны, расширение НАТО на Восток, наращивание военного присутствия США в странах Восточной Европы и намерение США изменить порядок утилизации плутония без согласия России.
Документы подчеркивают, что российский плутоний, подпадающий под действие соглашения, оставался вне ядерной оружейной деятельности. В соглашении также оговаривались условия возможного возобновления его действия, включая сокращение военной инфраструктуры США в странах НАТО, отмену антироссийских законов и санкций, а также компенсацию ущерба России. Ни одно из этих условий выполнено не было.
Денонсация соглашения осуществляется в соответствии со статьей 62 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года, касающейся коренного изменения обстоятельств.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие закона, подчеркнул, что решение принимается исключительно в интересах России.
"Денонсируем соглашение, которое давно надо было взять и расторгнуть", – отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Х Всероссийском съезде судей, напомнил о незыблемости прав и свобод граждан страны, что также связано с принципами защиты национальных интересов в международных соглашениях.
