Подросток на багги сбил двоих четырехлетних детей в Подмосковье
В Подмосковье подросток на багги сбил двоих четырехлетних детей на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
2025-10-08T21:53
2025-10-08T21:53
2025-10-08T21:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Подмосковье подросток на багги сбил двоих четырехлетних детей на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.По данным надзорного ведомства, авария произошла вечером в среду в поселке Красково в Люберцах. За рулем багги находился 17-летний юноша без прав. Он сбил детей, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Дело находится на контроле Люберецкой городской прокуратуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За рулем "нырнувшего" в подземный переход в Симферополе авто был ребенокВ Севастополе подросток на мотоцикле потерял управление и влетел в бордюрТрое подростков на питбайках врезались в бетономешалку – один погиб
21:53 08.10.2025 (обновлено: 21:54 08.10.2025)