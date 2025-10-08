Рейтинг@Mail.ru
Подросток на багги сбил двоих четырехлетних детей в Подмосковье - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251008/podrostok-na-baggi-sbil-dvoikh-chetyrekhletnikh-detey-v-podmoskove-1150060830.html
Подросток на багги сбил двоих четырехлетних детей в Подмосковье
Подросток на багги сбил двоих четырехлетних детей в Подмосковье - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Подросток на багги сбил двоих четырехлетних детей в Подмосковье
В Подмосковье подросток на багги сбил двоих четырехлетних детей на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области. РИА Новости Крым, 08.10.2025
2025-10-08T21:53
2025-10-08T21:54
дтп
подмосковье
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0f/1128192468_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4ebf0b535f15bb4a3f2117abe3f8a74d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Подмосковье подросток на багги сбил двоих четырехлетних детей на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.По данным надзорного ведомства, авария произошла вечером в среду в поселке Красково в Люберцах. За рулем багги находился 17-летний юноша без прав. Он сбил детей, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Дело находится на контроле Люберецкой городской прокуратуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За рулем "нырнувшего" в подземный переход в Симферополе авто был ребенокВ Севастополе подросток на мотоцикле потерял управление и влетел в бордюрТрое подростков на питбайках врезались в бетономешалку – один погиб
подмосковье
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0f/1128192468_75:0:1280:904_1920x0_80_0_0_46febf892fc8786a11c174ebb7c1d718.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, подмосковье, происшествия, новости
Подросток на багги сбил двоих четырехлетних детей в Подмосковье

В Подмосковье двое 4-летних детей попали под колеса багги на пешеходном переходе

21:53 08.10.2025 (обновлено: 21:54 08.10.2025)
 
© РИА Новости КрымДТП
ДТП - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Подмосковье подросток на багги сбил двоих четырехлетних детей на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
По данным надзорного ведомства, авария произошла вечером в среду в поселке Красково в Люберцах. За рулем багги находился 17-летний юноша без прав. Он сбил детей, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

"В результате ДТП пострадали два четырехлетних мальчика, им оказывают необходимую медицинскую помощь", – уточнили в ведомстве.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Дело находится на контроле Люберецкой городской прокуратуры.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
За рулем "нырнувшего" в подземный переход в Симферополе авто был ребенок
В Севастополе подросток на мотоцикле потерял управление и влетел в бордюр
Трое подростков на питбайках врезались в бетономешалку – один погиб
 
ДТППодмосковьеПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Дожди и осенняя прохлада: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 9 октября
22:44Денонсация договора с США о плутонии и выпуск топлива в России: главное
22:06На Кубани двое детей госпитализированы после нападения собаки
22:00Крымский мост: оперативная обстановка вечером в среду
21:53Подросток на багги сбил двоих четырехлетних детей в Подмосковье
21:38Энергосистему Донбасса и Новороссии модернизируют до 2029 года
21:07Зачем в США подняли тему ядерных испытаний – мнение
20:41Обновлен график плановых отключений света в Феодосии
20:23Маломобильные граждане в Крыму смогут пройти диспансеризацию в стационаре
19:55В Бахчисарайском районе до конца года закончат строительство водовода
19:35Россия в лидерах по развитию креативных индустрий – Новак
19:16Сенатор от Крыма предложил ввести ответственность за дипфейки
18:54На Украине завели почти триста тысяч уголовных дел о дезертирстве
18:35Белоусов проверил объекты Минобороны России в Таджикистане
18:10Выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области
17:33Киев сотрудничает с африканскими террористами – МИД России
17:08Российские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики
16:38Российские НПЗ увеличили выпуск топлива: как решаются вопросы с доставкой
16:20178 млрд на убийство украинцев – Захарова об "усилиях" ЕС по Украине
Лента новостейМолния