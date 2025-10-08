https://crimea.ria.ru/20251008/podorval-mashinu-voennogo-v-podmoskove-fsb-zaderzhala-agenta-kieva-1150041345.html

Подорвал машину военного в Подмосковье: ФСБ задержала агента Киева

Подорвал машину военного в Подмосковье: ФСБ задержала агента Киева - РИА Новости Крым, 08.10.2025

Подорвал машину военного в Подмосковье: ФСБ задержала агента Киева

ФСБ совместно с МВД задержали агента украинских спецслужб, подорвавшего в подмосковном Наро-Фоминске машину военнослужащего. Об этом сообщает центр общественных РИА Новости Крым, 08.10.2025

2025-10-08T11:11

2025-10-08T11:11

2025-10-08T11:55

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

московская область

взрыв

новости

теракт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/08/1150042346_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6b1a469955ed6f131bc4843d65ad3641.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. ФСБ совместно с МВД задержали агента украинских спецслужб, подорвавшего в подмосковном Наро-Фоминске машину военнослужащего. Об этом сообщает центр общественных связей ведомства. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 (террористический акт) УК России, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, по совокупности ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, уточнили в ФСБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ сорвала убийство главы оборонного предприятия в Санкт-ПетербургеФСБ задержала устроившую взрыв на Транссибе россиянкуФеодосиец по заданию Киева заложил бомбу на трассе в Крыму - вердикт суда

московская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание агента украинской разведки, подорвавшего машину военнослужащего Видео задержания агента украинской разведки, подорвавшего машину военнослужащего в Наро-Фоминске, публикует ФСБ 2025-10-08T11:11 true PT1M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), московская область, взрыв, новости, теракт, видео