Подорвал машину военного в Подмосковье: ФСБ задержала агента Киева
Подорвал машину военного в Подмосковье: ФСБ задержала агента Киева
ФСБ совместно с МВД задержали агента украинских спецслужб, подорвавшего в подмосковном Наро-Фоминске машину военнослужащего. Об этом сообщает центр общественных
2025-10-08T11:11
2025-10-08T11:11
2025-10-08T11:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. ФСБ совместно с МВД задержали агента украинских спецслужб, подорвавшего в подмосковном Наро-Фоминске машину военнослужащего. Об этом сообщает центр общественных связей ведомства. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 (террористический акт) УК России, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, по совокупности ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, уточнили в ФСБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ сорвала убийство главы оборонного предприятия в Санкт-ПетербургеФСБ задержала устроившую взрыв на Транссибе россиянкуФеодосиец по заданию Киева заложил бомбу на трассе в Крыму - вердикт суда
Подорвал машину военного в Подмосковье: ФСБ задержала агента Киева
ФСБ задержала агента Киева за подрыв машины российского военного в Подмосковье
11:11 08.10.2025 (обновлено: 11:55 08.10.2025)