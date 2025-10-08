https://crimea.ria.ru/20251008/obnovlen-grafik-planovykh-otklyucheniy-sveta-v-feodosii-1150052730.html
Обновлен график плановых отключений света в Феодосии
Обновлен график плановых отключений света в Феодосии - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Обновлен график плановых отключений света в Феодосии
В график планового отключения света в Феодосии на 9 октября внесены изменения, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 08.10.2025
2025-10-08
2025-10-08T20:41
2025-10-08T18:48
феодосия
новости крыма
гуп рк "крымэнерго"
электросети крыма
электроэнергия
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В график планового отключения света в Феодосии на 9 октября внесены изменения, сообщает "Крымэнерго".В список добавили улицы Маршала Еременко, 2-22 (чет), 22а; Луговая, 1-15 (нечет), 2-22 (чет); переулки Луговой, 3-10, 12; 2 Заводской, 7-23; 3 Заводской, 4-24 (чет), 21-37 (нечет).С полным графиком плановых отключений можно по ссылке.Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе Крыма и частично в Бахчисарае зафиксированы временные перебои в подаче электроэнергии из-за аварии на сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиКрым на пиковой мощности потребления электроэнергии – есть ли дефицитВ Коктебеле открыли крупную электроподстанцию
