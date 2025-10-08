Рейтинг@Mail.ru
Обновлен график плановых отключений света в Феодосии - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251008/obnovlen-grafik-planovykh-otklyucheniy-sveta-v-feodosii-1150052730.html
Обновлен график плановых отключений света в Феодосии
Обновлен график плановых отключений света в Феодосии - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Обновлен график плановых отключений света в Феодосии
В график планового отключения света в Феодосии на 9 октября внесены изменения, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 08.10.2025
2025-10-08T20:41
2025-10-08T18:48
феодосия
новости крыма
гуп рк "крымэнерго"
электросети крыма
электроэнергия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/14/1132230123_0:39:800:489_1920x0_80_0_0_d95f9ad93dd040d590e5fb11cee71986.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В график планового отключения света в Феодосии на 9 октября внесены изменения, сообщает "Крымэнерго".В список добавили улицы Маршала Еременко, 2-22 (чет), 22а; Луговая, 1-15 (нечет), 2-22 (чет); переулки Луговой, 3-10, 12; 2 Заводской, 7-23; 3 Заводской, 4-24 (чет), 21-37 (нечет).С полным графиком плановых отключений можно по ссылке.Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе Крыма и частично в Бахчисарае зафиксированы временные перебои в подаче электроэнергии из-за аварии на сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиКрым на пиковой мощности потребления электроэнергии – есть ли дефицитВ Коктебеле открыли крупную электроподстанцию
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/14/1132230123_49:0:753:528_1920x0_80_0_0_4e9b2eee1dabe15fe38650b7e654740e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
феодосия, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", электросети крыма, электроэнергия
Обновлен график плановых отключений света в Феодосии

В Феодосии обновили плановый график отключений света

20:41 08.10.2025
 
© Telegram-канал Наталья ПисареваОтключение электроэнергии
Отключение электроэнергии
© Telegram-канал Наталья Писарева
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В график планового отключения света в Феодосии на 9 октября внесены изменения, сообщает "Крымэнерго".

"Вниманию жителей города Феодосия! В график плановых отключений электроэнергии внесены дополнения. Отсутствовать электроснабжение будет 9 октября 2025 года в период с 8 до 17 часов", – уточнили на предприятии.

В список добавили улицы Маршала Еременко, 2-22 (чет), 22а; Луговая, 1-15 (нечет), 2-22 (чет); переулки Луговой, 3-10, 12; 2 Заводской, 7-23; 3 Заводской, 4-24 (чет), 21-37 (нечет).
С полным графиком плановых отключений можно по ссылке.
Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе Крыма и частично в Бахчисарае зафиксированы временные перебои в подаче электроэнергии из-за аварии на сетях.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму до конца года нарастят энергетические мощности
Крым на пиковой мощности потребления электроэнергии – есть ли дефицит
В Коктебеле открыли крупную электроподстанцию
 
ФеодосияНовости КрымаГУП РК "Крымэнерго"Электросети КрымаЭлектроэнергия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:07Зачем в США подняли тему ядерных испытаний – мнение
20:41Обновлен график плановых отключений света в Феодосии
20:23Маломобильные граждане в Крыму смогут пройти диспансеризацию в стационаре
19:55В Бахчисарайском районе до конца года закончат строительство водовода
19:35Россия в лидерах по развитию креативных индустрий – Новак
19:16Сенатор от Крыма предложил ввести ответственность за дипфейки
18:54На Украине завели почти триста тысяч уголовных дел о дезертирстве
18:35Белоусов проверил объекты Минобороны России в Таджикистане
18:10Выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области
17:33Киев сотрудничает с африканскими террористами – МИД России
17:08Российские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики
16:38Российские НПЗ увеличили выпуск топлива: как решаются вопросы с доставкой
16:20178 млрд на убийство украинцев – Захарова об "усилиях" ЕС по Украине
16:07Два района Крыма частично обесточены из-за аварий на сетях
15:31В Крыму снято ограничение на посещение лесов
15:25ВТБ представил новое решение, позволяющее проводить оплату по ладони
15:19Убийство генерала Кириллова длительное время готовилось на Украине – СК
15:10Крымский мост: на выезде с полуострова начала расти очередь
14:59Санитар больницы в Крыму насобирал взяток своему начальнику на 1 миллион
14:54Ливни с грозами и ветер обрушатся на Крым
Лента новостейМолния