Рейтинг@Mail.ru
Новые возможности для юнармейцев: в Крыму подписали масштабное соглашение - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251008/novye-vozmozhnosti-dlya-yunarmeytsev-v-krymu-podpisali-masshtabnoe-soglashenie-1150043641.html
Новые возможности для юнармейцев: в Крыму подписали масштабное соглашение
Новые возможности для юнармейцев: в Крыму подписали масштабное соглашение - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Новые возможности для юнармейцев: в Крыму подписали масштабное соглашение
Власти Крыма подписали соглашение о партнерстве с генштабом движения "Юнармия", в рамках которого будут готовиться крупные проекты и мероприятия среди молодежи. РИА Новости Крым, 08.10.2025
2025-10-08T13:03
2025-10-08T13:03
крым
сергей аксенов
юнармия
патриотическое воспитание
молодежь
совет министров рк
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111327/52/1113275249_0:0:965:543_1920x0_80_0_0_af31a3a83a0758fd7bb355ceb0c9a3e2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Власти Крыма подписали соглашение о партнерстве с генштабом движения "Юнармия", в рамках которого будут готовиться крупные проекты и мероприятия среди молодежи. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он отметил, что на сегодняшний день в регионе сформировано 380 юнармейских отрядов, а число юнармейцев достигает 6,5 тысяч юношей и девушек. "Движение обеспечено финансовыми средствами и материальной базой. Наши юнармейцы помогают поисковикам, заботятся о ветеранах, оказывают посильную помощь мирным гражданам Донбасса, делают много добрых и полезных дел", - отметил Аксенов.Он назвал "Юнармию" школой жизни для десятков тысяч молодых россиян, для которых понятия долга, чести и совести - важные ориентиры в жизни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111327/52/1113275249_121:0:845:543_1920x0_80_0_0_6b5085aa155e2694201828cdd5d025fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сергей аксенов, юнармия, патриотическое воспитание, молодежь, совет министров рк, новости крыма, общество
Новые возможности для юнармейцев: в Крыму подписали масштабное соглашение

В Крыму "Юнармия" и власти подписали соглашение о партнерстве

13:03 08.10.2025
 
© РИА Новости . Василий БатановФлаг движения "Юнармия". Архивное фото
Флаг движения Юнармия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости . Василий Батанов
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Власти Крыма подписали соглашение о партнерстве с генштабом движения "Юнармия", в рамках которого будут готовиться крупные проекты и мероприятия среди молодежи. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Документ определяет разные направления сотрудничества: от внедрения новых методов патриотического воспитания до проведения крупных проектов и мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, развитие физической культуры, военно-прикладных и иных видов спорта среди молодежи", – написал глава Крыма в Telegram.
Он отметил, что на сегодняшний день в регионе сформировано 380 юнармейских отрядов, а число юнармейцев достигает 6,5 тысяч юношей и девушек.
"Движение обеспечено финансовыми средствами и материальной базой. Наши юнармейцы помогают поисковикам, заботятся о ветеранах, оказывают посильную помощь мирным гражданам Донбасса, делают много добрых и полезных дел", - отметил Аксенов.
Он назвал "Юнармию" школой жизни для десятков тысяч молодых россиян, для которых понятия долга, чести и совести - важные ориентиры в жизни.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСергей АксеновЮнармияПатриотическое воспитаниеМолодежьСовет министров РКНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41Крыму на восстановление лесов направят 180 миллионов рублей
13:52ВТБ и НСПК запустят новый способ оплаты покупок через персональный QR-код
13:42Получать воду из воздуха пустыни: кто получил Нобелевскую премию по химии
13:33В Крыму пройдет III медиафорум "Журналистика в период СВО"
13:29За сутки Киев потерял еще 1500 солдат в зоне спецоперации
13:19Севастополец получил 15 лет за попытку подорвать ж/д мост по заданию СБУ
13:03Новые возможности для юнармейцев: в Крыму подписали масштабное соглашение
12:53Заряд украинского урегулирования после саммита на Аляске исчерпан - МИД
12:20На Украине уничтожен поезд для переброски подразделений ВСУ
12:16Застройщик в Крыму оставил без жилья многодетные семьи и участников СВО
12:08ВС РФ освободили Новогригоровку в Запорожской области
11:55В Крыму от гриппа привились больше 377 тысяч человек
11:44Украина не вернет Крым в ближайшее время - экс-посол США
11:30В РФ больше 2800 человек лишили приобретенного гражданства
11:16Три человека погибли в пожаре после удара ВСУ по Херсонской области
11:11Подорвал машину военного в Подмосковье: ФСБ задержала агента Киева 1:06
11:0014-летний подросток украл и сжег мотоцикл в Севастополе
10:19С 1 ноября с россиян начнут взыскивать долги без суда по решению ФНС
10:09На Новый год россияне будут отдыхать 12 дней
09:43Три человека погибли при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области
Лента новостейМолния