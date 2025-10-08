https://crimea.ria.ru/20251008/novye-vozmozhnosti-dlya-yunarmeytsev-v-krymu-podpisali-masshtabnoe-soglashenie-1150043641.html

Новые возможности для юнармейцев: в Крыму подписали масштабное соглашение

Новые возможности для юнармейцев: в Крыму подписали масштабное соглашение

Власти Крыма подписали соглашение о партнерстве с генштабом движения "Юнармия", в рамках которого будут готовиться крупные проекты и мероприятия среди молодежи. РИА Новости Крым, 08.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Власти Крыма подписали соглашение о партнерстве с генштабом движения "Юнармия", в рамках которого будут готовиться крупные проекты и мероприятия среди молодежи. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он отметил, что на сегодняшний день в регионе сформировано 380 юнармейских отрядов, а число юнармейцев достигает 6,5 тысяч юношей и девушек. "Движение обеспечено финансовыми средствами и материальной базой. Наши юнармейцы помогают поисковикам, заботятся о ветеранах, оказывают посильную помощь мирным гражданам Донбасса, делают много добрых и полезных дел", - отметил Аксенов.Он назвал "Юнармию" школой жизни для десятков тысяч молодых россиян, для которых понятия долга, чести и совести - важные ориентиры в жизни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

