Новые возможности для юнармейцев: в Крыму подписали масштабное соглашение
Власти Крыма подписали соглашение о партнерстве с генштабом движения "Юнармия", в рамках которого будут готовиться крупные проекты и мероприятия среди молодежи. РИА Новости Крым, 08.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Власти Крыма подписали соглашение о партнерстве с генштабом движения "Юнармия", в рамках которого будут готовиться крупные проекты и мероприятия среди молодежи. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он отметил, что на сегодняшний день в регионе сформировано 380 юнармейских отрядов, а число юнармейцев достигает 6,5 тысяч юношей и девушек. "Движение обеспечено финансовыми средствами и материальной базой. Наши юнармейцы помогают поисковикам, заботятся о ветеранах, оказывают посильную помощь мирным гражданам Донбасса, делают много добрых и полезных дел", - отметил Аксенов.Он назвал "Юнармию" школой жизни для десятков тысяч молодых россиян, для которых понятия долга, чести и совести - важные ориентиры в жизни.
В Крыму "Юнармия" и власти подписали соглашение о партнерстве
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Власти Крыма подписали соглашение о партнерстве с генштабом движения "Юнармия", в рамках которого будут готовиться крупные проекты и мероприятия среди молодежи. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Документ определяет разные направления сотрудничества: от внедрения новых методов патриотического воспитания до проведения крупных проектов и мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, развитие физической культуры, военно-прикладных и иных видов спорта среди молодежи", – написал глава Крыма в Telegram.
Он отметил, что на сегодняшний день в регионе сформировано 380 юнармейских отрядов, а число юнармейцев достигает 6,5 тысяч юношей и девушек.
"Движение обеспечено финансовыми средствами и материальной базой. Наши юнармейцы помогают поисковикам, заботятся о ветеранах, оказывают посильную помощь мирным гражданам Донбасса, делают много добрых и полезных дел", - отметил Аксенов.
Он назвал "Юнармию" школой жизни для десятков тысяч молодых россиян, для которых понятия долга, чести и совести - важные ориентиры в жизни.
