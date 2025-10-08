Рейтинг@Mail.ru
На Новый год россияне будут отдыхать 12 дней - РИА Новости Крым, 08.10.2025
На Новый год россияне будут отдыхать 12 дней
На Новый год россияне будут отдыхать 12 дней - РИА Новости Крым, 08.10.2025
На Новый год россияне будут отдыхать 12 дней
Новогодние каникулы для жителей России в 2026 году продлятся 12 дней. Об этом говорится в постановлении правительства РФ № 1466. РИА Новости Крым, 08.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Новогодние каникулы для жителей России в 2026 году продлятся 12 дней. Об этом говорится в постановлении правительства РФ № 1466.Таким образом, новогодние каникулы продлятся 12 дней – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Далее россияне будут отдыхать по три дня – с 21 по 23 февраля по случаю Дня Защитника отечества и с 7 по 9 марта в честь Международного женского дня.Майские праздники продлятся с 1 по 3 и с 9 по 11 мая. По случаю Дня России праздничными выходными будут три дня – с 12 по 14 июня. 4 ноября выходной объявлен в связи с Днем Народного Единства. Заключительный выходной 2026 года выпадет на 31 декабря.Проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год ранее разработал Минтруд, документ был вынесен на общественное обсуждение и размещен на официальном портале правовых документов.
На Новый год россияне будут отдыхать 12 дней

В 2026 году у россиян будут 12-дневные новогодние каникулы

10:09 08.10.2025 (обновлено: 10:23 08.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Новогодние каникулы для жителей России в 2026 году продлятся 12 дней. Об этом говорится в постановлении правительства РФ № 1466.
"В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительство Российской Федерации постановило перенести в 2026 году выходные дни – с субботы 3 января на пятницу 9 января; с воскресенья 4 января на четверг 31 декабря", – сказано в тексте постановления.
Таким образом, новогодние каникулы продлятся 12 дней – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Далее россияне будут отдыхать по три дня – с 21 по 23 февраля по случаю Дня Защитника отечества и с 7 по 9 марта в честь Международного женского дня.
Майские праздники продлятся с 1 по 3 и с 9 по 11 мая. По случаю Дня России праздничными выходными будут три дня – с 12 по 14 июня. 4 ноября выходной объявлен в связи с Днем Народного Единства. Заключительный выходной 2026 года выпадет на 31 декабря.
Праздничные и выходные дни в России в 2026 годуПраздничные и выходные дни в России в 2026 году
Проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год ранее разработал Минтруд, документ был вынесен на общественное обсуждение и размещен на официальном портале правовых документов.
