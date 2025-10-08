https://crimea.ria.ru/20251008/na-novyy-god-rossiyane-budut-otdykhat-12-dney-1150040186.html

На Новый год россияне будут отдыхать 12 дней

Новогодние каникулы для жителей России в 2026 году продлятся 12 дней. Об этом говорится в постановлении правительства РФ № 1466. РИА Новости Крым, 08.10.2025

праздники и памятные даты

новый год

россия

новости

отдых

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Новогодние каникулы для жителей России в 2026 году продлятся 12 дней. Об этом говорится в постановлении правительства РФ № 1466.Таким образом, новогодние каникулы продлятся 12 дней – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Далее россияне будут отдыхать по три дня – с 21 по 23 февраля по случаю Дня Защитника отечества и с 7 по 9 марта в честь Международного женского дня.Майские праздники продлятся с 1 по 3 и с 9 по 11 мая. По случаю Дня России праздничными выходными будут три дня – с 12 по 14 июня. 4 ноября выходной объявлен в связи с Днем Народного Единства. Заключительный выходной 2026 года выпадет на 31 декабря.Проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год ранее разработал Минтруд, документ был вынесен на общественное обсуждение и размещен на официальном портале правовых документов.

праздники и памятные даты, новый год, россия, новости, отдых, инфографика