Крымский мост: на выезде с полуострова начала расти очередь
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: на выезде с полуострова начала расти очередь
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начала расти очередь на выезде с полуострова. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.При этом на въезде в Крым проезд свободен.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вышел в лидеры по популярности у автопутешественниковВ Крыму первый отель получил сертификат Роскачества на отдых с животнымиКак зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнение
Крымский мост: на выезде с полуострова начала расти очередь

Крымский мост – на выезде с полуострова проезда ждут 30 автомобилей

15:10 08.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начала расти очередь на выезде с полуострова. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 14 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 30 транспортных средств", – сказано в сообщении.
При этом на въезде в Крым проезд свободен.
На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым вышел в лидеры по популярности у автопутешественников
В Крыму первый отель получил сертификат Роскачества на отдых с животными
Как зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнение
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
Лента новостейМолния