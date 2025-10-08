https://crimea.ria.ru/20251008/energosistemu-donbassa-i-novorossii-moderniziruyut-do-2029-goda-1150053340.html

Энергосистему Донбасса и Новороссии модернизируют до 2029 года

Энергосистему Донбасса и Новороссии модернизируют до 2029 года - РИА Новости Крым, 08.10.2025

Энергосистему Донбасса и Новороссии модернизируют до 2029 года

Электроэнергетический комплекс ДНР, ЛНР и Запорожской области реконструируют и модернизируют к 2029 году. Для реализации проекта вложат более 7,5 млрд рублей... РИА Новости Крым, 08.10.2025

2025-10-08T21:38

2025-10-08T21:38

2025-10-08T19:29

новые регионы россии

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)

марат хуснуллин

новости

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1b/1142163216_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_3f9a6d12cd769d2f253900a2c45720c1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Электроэнергетический комплекс ДНР, ЛНР и Запорожской области реконструируют и модернизируют к 2029 году. Для реализации проекта вложат более 7,5 млрд рублей. Об этом сказано на официальном портале Правительства РФ.Для развития инфраструктуры и экономики Донбасса и Новороссии необходимо привлечение средств инвесторов. Многие из них пользуются льготами и преференциями, которые предоставляет свободная экономическая зона (СЭЗ).Так, участником СЭЗ стала электросетевая компания, определенная в этом году правительством единой системообразующей территориальной сетевой организацией на территориях воссоединенных регионов, сообщил Хуснуллин."Надежность энергосистем Донбасса и Новороссии напрямую влияет на повышение качества жизни населения. Модернизация электросетевой инфраструктуры позволяет повысить энергоэффективность объектов, обеспечить подачу света и тепла в дома, соцобъекты", – подчеркнул вице-премьер.Уполномоченным органом по регулированию СЭЗ определен Минстрой РФ, а функции управляющей компании возложены на ППК "Фонд развития территорий", которая за это время привлекла свыше 400 инвесторов для развития исторических регионов России с заявленным объемом инвестиций, превышающим 300 млрд рублей.В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях за три года восстановлено, построено и отремонтировано свыше 23 500 объектов. В строительной сфере работают 37 компаний, которые осуществляют ввод около 1 миллиона квадратных метров жилья. Активно развиваются финансово-кредитные структуры – уже открыто порядка 600 офисов банков и организаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал трассу "Таврида" вокруг Азовского моря современнойТрасса "Новороссия" продолжает расширяться до четырeх полос"Мы дома": исторические регионы отмечают трехлетие с Россией

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), марат хуснуллин, новости, энергетика