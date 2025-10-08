Рейтинг@Mail.ru
Энергосистему Донбасса и Новороссии модернизируют до 2029 года - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Энергосистему Донбасса и Новороссии модернизируют до 2029 года
Энергосистему Донбасса и Новороссии модернизируют до 2029 года - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Энергосистему Донбасса и Новороссии модернизируют до 2029 года
Электроэнергетический комплекс ДНР, ЛНР и Запорожской области реконструируют и модернизируют к 2029 году. Для реализации проекта вложат более 7,5 млрд рублей... РИА Новости Крым, 08.10.2025
новые регионы россии
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)
марат хуснуллин
новости
энергетика
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Электроэнергетический комплекс ДНР, ЛНР и Запорожской области реконструируют и модернизируют к 2029 году. Для реализации проекта вложат более 7,5 млрд рублей. Об этом сказано на официальном портале Правительства РФ.Для развития инфраструктуры и экономики Донбасса и Новороссии необходимо привлечение средств инвесторов. Многие из них пользуются льготами и преференциями, которые предоставляет свободная экономическая зона (СЭЗ).Так, участником СЭЗ стала электросетевая компания, определенная в этом году правительством единой системообразующей территориальной сетевой организацией на территориях воссоединенных регионов, сообщил Хуснуллин."Надежность энергосистем Донбасса и Новороссии напрямую влияет на повышение качества жизни населения. Модернизация электросетевой инфраструктуры позволяет повысить энергоэффективность объектов, обеспечить подачу света и тепла в дома, соцобъекты", – подчеркнул вице-премьер.Уполномоченным органом по регулированию СЭЗ определен Минстрой РФ, а функции управляющей компании возложены на ППК "Фонд развития территорий", которая за это время привлекла свыше 400 инвесторов для развития исторических регионов России с заявленным объемом инвестиций, превышающим 300 млрд рублей.В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях за три года восстановлено, построено и отремонтировано свыше 23 500 объектов. В строительной сфере работают 37 компаний, которые осуществляют ввод около 1 миллиона квадратных метров жилья. Активно развиваются финансово-кредитные структуры – уже открыто порядка 600 офисов банков и организаций.
новые регионы россии
Новости
новые регионы россии, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), марат хуснуллин, новости, энергетика
Энергосистему Донбасса и Новороссии модернизируют до 2029 года

На развитие энергообъектов воссоединенных регионов направят 7,5 млрд рублей

21:38 08.10.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоЛиния электропередачи
Линия электропередачи
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Электроэнергетический комплекс ДНР, ЛНР и Запорожской области реконструируют и модернизируют к 2029 году. Для реализации проекта вложат более 7,5 млрд рублей. Об этом сказано на официальном портале Правительства РФ.
"Новый участник свободной экономической зоны вложит более 7,5 млрд рублей в развитие электроэнергетического комплекса ДНР, ЛНР и Запорожской области. И при этом, реализуя проект, обеспечит рабочими местами свыше 9 тысяч человек, включая создание порядка 550 новых", – заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Для развития инфраструктуры и экономики Донбасса и Новороссии необходимо привлечение средств инвесторов. Многие из них пользуются льготами и преференциями, которые предоставляет свободная экономическая зона (СЭЗ).
Так, участником СЭЗ стала электросетевая компания, определенная в этом году правительством единой системообразующей территориальной сетевой организацией на территориях воссоединенных регионов, сообщил Хуснуллин.
"Надежность энергосистем Донбасса и Новороссии напрямую влияет на повышение качества жизни населения. Модернизация электросетевой инфраструктуры позволяет повысить энергоэффективность объектов, обеспечить подачу света и тепла в дома, соцобъекты", – подчеркнул вице-премьер.
Уполномоченным органом по регулированию СЭЗ определен Минстрой РФ, а функции управляющей компании возложены на ППК "Фонд развития территорий", которая за это время привлекла свыше 400 инвесторов для развития исторических регионов России с заявленным объемом инвестиций, превышающим 300 млрд рублей.
"Заявленные планы по объемам реконструкции и модернизации трансформаторных подстанций и линий электропередачи, планы на приобретение современного оборудования и техники для электросетевого хозяйства должны существенно улучшить качество оказываемых услуг к 2029 году", – отметил генеральный директор фонда.
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях за три года восстановлено, построено и отремонтировано свыше 23 500 объектов. В строительной сфере работают 37 компаний, которые осуществляют ввод около 1 миллиона квадратных метров жилья. Активно развиваются финансово-кредитные структуры – уже открыто порядка 600 офисов банков и организаций.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин назвал трассу "Таврида" вокруг Азовского моря современной
Трасса "Новороссия" продолжает расширяться до четырeх полос
"Мы дома": исторические регионы отмечают трехлетие с Россией
 
Новые регионы РоссииМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Росссии (Минстрой РФ)Марат ХуснуллинНовостиЭнергетика
 
