https://crimea.ria.ru/20251008/denonsatsiya-dogovora-s-ssha-o-plutonii-i-vypusk-topliva-v-rossii-glavnoe-1150058519.html

Денонсация договора с США о плутонии и выпуск топлива в России: главное

Денонсация договора с США о плутонии и выпуск топлива в России: главное - РИА Новости Крым, 08.10.2025

Денонсация договора с США о плутонии и выпуск топлива в России: главное

Российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области. ВСУ продолжили попытки атаковать мирные регионы России. Госдума одобрила закон о денонсации... РИА Новости Крым, 08.10.2025

2025-10-08T22:44

2025-10-08T22:44

2025-10-08T22:44

главное за день

новости крыма

крым

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267002_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_eb38deced6c17fc139af9fd926797ac6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области. ВСУ продолжили попытки атаковать мирные регионы России. Госдума одобрила закон о денонсации соглашения с США об утилизации невоенного плутония. Российские нефтеперерабатывающие заводы смогли нарастить выпуск топлива. В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за грядущей погоды. Новогодние каникулы россиян продлятся 12 дней.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Невоенный плутонийГосдума России на пленарном заседании в среду одобрила закон о денонсации соглашения с США об утилизации невоенного плутония. Инициатива была внесена правительством в июле. Документ предлагает разорвать соглашение от 2000 года о плутонии, не являющемся необходимым для целей обороны, а также о порядке обращения с ним и сотрудничестве в данной области. В частности, по соглашению, которое теперь расторгнуто, российский плутоний ранее оставался вне ядерной оружейной деятельности.Топливный рынок в РоссииРоссийские нефтеперерабатывающие заводы смогли нарастить выпуск топлива, вопросы с доставкой в настоящее время решаются в ручном режиме. Об этом сообщил журналистам в среду вице-премьер Александр Новак. В целом на топливном рынке есть баланс спроса и предложения, отметил вице-премьер.Непогода в КрымуВ Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с резким ухудшением погоды. Как сообщили в республиканском главке МЧС России, непогода обрушится на полуостров 9 сентября и задержится на два дня. Ожидаются дожди, местами сильные, грозы. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с. Спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций из-за аварий на объектах энергетики и ЖКХ, также возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта, особенно на участках горных перевалов.Новогодние выходныеНовогодние каникулы для жителей России в 2026 году продлятся 12 дней – с 31 декабря по 11 января. Об этом говорится в постановлении правительства РФ № 1466. Далее россияне будут отдыхать по три дня – с 21 по 23 февраля по случаю Дня Защитника отечества и с 7 по 9 марта в честь Международного женского дня. Майские праздники продлятся с 1 по 3 и с 9 по 11 мая. По случаю Дня России праздничными выходными будут три дня – с 12 по 14 июня. 4 ноября выходной объявлен в связи с Днем Народного Единства. Заключительный выходной 2026 года выпадет на 31 декабря.Успехи армии РоссииРоссийские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области, нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре и военным аэродромам на Украине, уничтожив поезд для переброски подразделений ВСУ, а также ликвидировали полторы тысячи украинских боевиков и десятки единиц военной техники, в том числе западного производства, сообщили 8 октября в Минобороны РФ.Атаки ВСУ на мирные регионы РФТри мирных жителя погибли и один получил ранения в результате ракетного удара ВСУ по поселку Маслова Пристань в Шебекинском округе, сообщил в среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Позже стало известно, что число пострадавших увеличилось до 11, двое из них в тяжелом состоянии. Также трое погибших при атаке украинских боевиков в Херсонской области, проинформировал губернатор региона Владимир Сальдо.Всего в ночь на среду российские средства ПВО уничтожили над регионами страны 53 украинских беспилотника, в том числе 28 – над Белгородской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251008/prezident-venesuely-podpisal-dogovor-o-strategicheskom-partnerstve-s-rf-1150038512.html

https://crimea.ria.ru/20251008/s-1-noyabrya-s-rossiyan-nachnut-vzyskivat-dolgi-bez-suda-po-resheniyu-fns-1150040335.html

https://crimea.ria.ru/20251008/rossiyskie-uchenye-pervymi-v-mire-razglyadeli-serdtse-galaktiki-1150053461.html

https://crimea.ria.ru/20251008/turisty-vybirayut-krym-v-mezhsezone--zachem-edut-na-poluostrov-1150007745.html

https://crimea.ria.ru/20251008/v-krymu-proydet-iii-mediaforum-zhurnalistika-v-period-svo-1150045695.html

https://crimea.ria.ru/20251008/udarami-po-ukraine-povrezhdena-kriticheskaya-infrastruktura-1150038926.html

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, крым, россия, новости