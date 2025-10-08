Денонсация договора с США о плутонии и выпуск топлива в России: главное
Денонсация договора с США о плутонии и рост объемов выпуска топлива в РФ – главное за день
Главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области. ВСУ продолжили попытки атаковать мирные регионы России. Госдума одобрила закон о денонсации соглашения с США об утилизации невоенного плутония. Российские нефтеперерабатывающие заводы смогли нарастить выпуск топлива. В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за грядущей погоды. Новогодние каникулы россиян продлятся 12 дней.
Невоенный плутоний
Госдума России на пленарном заседании в среду одобрила закон о денонсации соглашения с США об утилизации невоенного плутония. Инициатива была внесена правительством в июле. Документ предлагает разорвать соглашение от 2000 года о плутонии, не являющемся необходимым для целей обороны, а также о порядке обращения с ним и сотрудничестве в данной области. В частности, по соглашению, которое теперь расторгнуто, российский плутоний ранее оставался вне ядерной оружейной деятельности.
Топливный рынок в России
Российские нефтеперерабатывающие заводы смогли нарастить выпуск топлива, вопросы с доставкой в настоящее время решаются в ручном режиме. Об этом сообщил журналистам в среду вице-премьер Александр Новак. В целом на топливном рынке есть баланс спроса и предложения, отметил вице-премьер.
Непогода в Крыму
В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с резким ухудшением погоды. Как сообщили в республиканском главке МЧС России, непогода обрушится на полуостров 9 сентября и задержится на два дня. Ожидаются дожди, местами сильные, грозы. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с. Спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций из-за аварий на объектах энергетики и ЖКХ, также возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта, особенно на участках горных перевалов.
Новогодние выходные
Новогодние каникулы для жителей России в 2026 году продлятся 12 дней – с 31 декабря по 11 января. Об этом говорится в постановлении правительства РФ № 1466. Далее россияне будут отдыхать по три дня – с 21 по 23 февраля по случаю Дня Защитника отечества и с 7 по 9 марта в честь Международного женского дня. Майские праздники продлятся с 1 по 3 и с 9 по 11 мая. По случаю Дня России праздничными выходными будут три дня – с 12 по 14 июня. 4 ноября выходной объявлен в связи с Днем Народного Единства. Заключительный выходной 2026 года выпадет на 31 декабря.
Успехи армии России
Российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области, нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре и военным аэродромам на Украине, уничтожив поезд для переброски подразделений ВСУ, а также ликвидировали полторы тысячи украинских боевиков и десятки единиц военной техники, в том числе западного производства, сообщили 8 октября в Минобороны РФ.
Атаки ВСУ на мирные регионы РФ
Три мирных жителя погибли и один получил ранения в результате ракетного удара ВСУ по поселку Маслова Пристань в Шебекинском округе, сообщил в среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Позже стало известно, что число пострадавших увеличилось до 11, двое из них в тяжелом состоянии. Также трое погибших при атаке украинских боевиков в Херсонской области, проинформировал губернатор региона Владимир Сальдо.
Всего в ночь на среду российские средства ПВО уничтожили над регионами страны 53 украинских беспилотника, в том числе 28 – над Белгородской областью.