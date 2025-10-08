https://crimea.ria.ru/20251008/benzin-v-krymu--gde-zapravitsya-v-sredu-1150038094.html

Бензин в Крыму – где заправиться в среду

Бензин в Крыму – где заправиться в среду - РИА Новости Крым, 08.10.2025

Бензин в Крыму – где заправиться в среду

Заправить машину бензином в Крыму в среду утром можно на 71 автозаправочной станции. Об этом сообщает председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. Он... РИА Новости Крым, 08.10.2025

2025-10-08T08:12

2025-10-08T08:12

2025-10-08T08:29

крым

бензин

топливо

топливо в крыму

юрий гоцанюк

азс

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871522_0:0:1618:911_1920x0_80_0_0_dd20d07bed031d3043de4b3c771bcc03.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Заправить машину бензином в Крыму в среду утром можно на 71 автозаправочной станции. Об этом сообщает председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. Он опубликовал список АЗС, на которых есть топливо. Согласно опубликованному списку, на данный момент топливо есть на заправках в Алуште, Армянске, Бахчисарае и Бахчисарайском районе, Белогорске и районе, а также в Евпатории, Керчи, Красноперекопске, Ялте, Феодосии. Заправиться можно и в Красногвардейском, Симферопольском, Сакском, Раздольненском, Первомайском, Ленинском, Нижнегорском районах. С 11:30 бензин марки Аи-92 появится в Джанкое, Советском районе, Судаке, Феодосии, Черноморском районе. В этот период бензин Аи-95 подвезут на АЗС в Симферополе.Перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно в утреннее время. В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС не допустит роста цен на бензин выше уровня инфляцииБензин АИ‑92 снова побил рекорд стоимости на биржеКак сократить перерасход топлива в автомобиле

https://crimea.ria.ru/20251002/v-sevastopole-benzin-podesheveet-na-4-rublya-1149921206.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, бензин, топливо, топливо в крыму, юрий гоцанюк, азс, новости крыма, общество