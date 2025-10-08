https://crimea.ria.ru/20251008/benzin-v-krymu--gde-zapravitsya-v-sredu-1150038094.html
Бензин в Крыму – где заправиться в среду
2025-10-08T08:12
2025-10-08T08:12
2025-10-08T08:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Заправить машину бензином в Крыму в среду утром можно на 71 автозаправочной станции. Об этом сообщает председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. Он опубликовал список АЗС, на которых есть топливо. Согласно опубликованному списку, на данный момент топливо есть на заправках в Алуште, Армянске, Бахчисарае и Бахчисарайском районе, Белогорске и районе, а также в Евпатории, Керчи, Красноперекопске, Ялте, Феодосии. Заправиться можно и в Красногвардейском, Симферопольском, Сакском, Раздольненском, Первомайском, Ленинском, Нижнегорском районах. С 11:30 бензин марки Аи-92 появится в Джанкое, Советском районе, Судаке, Феодосии, Черноморском районе. В этот период бензин Аи-95 подвезут на АЗС в Симферополе.Перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно в утреннее время. В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС не допустит роста цен на бензин выше уровня инфляцииБензин АИ‑92 снова побил рекорд стоимости на биржеКак сократить перерасход топлива в автомобиле
08:12 08.10.2025 (обновлено: 08:29 08.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Заправить машину бензином в Крыму в среду утром можно на 71 автозаправочной станции. Об этом сообщает председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. Он опубликовал список АЗС, на которых есть топливо.
"Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 71 автозаправочной станции Крыма", - написал он в Telegram.
Согласно опубликованному списку, на данный момент топливо есть на заправках в Алуште, Армянске, Бахчисарае и Бахчисарайском районе, Белогорске и районе, а также в Евпатории, Керчи, Красноперекопске, Ялте, Феодосии. Заправиться можно и в Красногвардейском, Симферопольском, Сакском, Раздольненском, Первомайском, Ленинском, Нижнегорском районах.
С 11:30 бензин марки Аи-92 появится в Джанкое, Советском районе, Судаке, Феодосии, Черноморском районе. В этот период бензин Аи-95 подвезут на АЗС в Симферополе.
Перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно в утреннее время. В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров
в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо
на полуострове будет зафиксирована на месяц.
Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин
.
