Рейтинг@Mail.ru
Бензин в Крыму – где заправиться в среду - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251008/benzin-v-krymu--gde-zapravitsya-v-sredu-1150038094.html
Бензин в Крыму – где заправиться в среду
Бензин в Крыму – где заправиться в среду - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Бензин в Крыму – где заправиться в среду
Заправить машину бензином в Крыму в среду утром можно на 71 автозаправочной станции. Об этом сообщает председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. Он... РИА Новости Крым, 08.10.2025
2025-10-08T08:12
2025-10-08T08:29
крым
бензин
топливо
топливо в крыму
юрий гоцанюк
азс
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871522_0:0:1618:911_1920x0_80_0_0_dd20d07bed031d3043de4b3c771bcc03.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Заправить машину бензином в Крыму в среду утром можно на 71 автозаправочной станции. Об этом сообщает председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. Он опубликовал список АЗС, на которых есть топливо. Согласно опубликованному списку, на данный момент топливо есть на заправках в Алуште, Армянске, Бахчисарае и Бахчисарайском районе, Белогорске и районе, а также в Евпатории, Керчи, Красноперекопске, Ялте, Феодосии. Заправиться можно и в Красногвардейском, Симферопольском, Сакском, Раздольненском, Первомайском, Ленинском, Нижнегорском районах. С 11:30 бензин марки Аи-92 появится в Джанкое, Советском районе, Судаке, Феодосии, Черноморском районе. В этот период бензин Аи-95 подвезут на АЗС в Симферополе.Перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно в утреннее время. В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС не допустит роста цен на бензин выше уровня инфляцииБензин АИ‑92 снова побил рекорд стоимости на биржеКак сократить перерасход топлива в автомобиле
https://crimea.ria.ru/20251002/v-sevastopole-benzin-podesheveet-na-4-rublya-1149921206.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871522_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_9dd17625ebc5def202513bc8a6b4533b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, бензин, топливо, топливо в крыму, юрий гоцанюк, азс, новости крыма, общество
Бензин в Крыму – где заправиться в среду

Бензин в Крыму 8 октября есть на 71 заправке – власти

08:12 08.10.2025 (обновлено: 08:29 08.10.2025)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЗаправка автомобиля на АЗС
Заправка автомобиля на АЗС - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Заправить машину бензином в Крыму в среду утром можно на 71 автозаправочной станции. Об этом сообщает председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. Он опубликовал список АЗС, на которых есть топливо.
"Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 71 автозаправочной станции Крыма", - написал он в Telegram.
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаГде в Крыму можно заправиться бензином 8 октября 2025
Где в Крыму можно заправиться бензином 8 октября 2025
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Где в Крыму можно заправиться бензином 8 октября 2025
Согласно опубликованному списку, на данный момент топливо есть на заправках в Алуште, Армянске, Бахчисарае и Бахчисарайском районе, Белогорске и районе, а также в Евпатории, Керчи, Красноперекопске, Ялте, Феодосии. Заправиться можно и в Красногвардейском, Симферопольском, Сакском, Раздольненском, Первомайском, Ленинском, Нижнегорском районах.
С 11:30 бензин марки Аи-92 появится в Джанкое, Советском районе, Судаке, Феодосии, Черноморском районе. В этот период бензин Аи-95 подвезут на АЗС в Симферополе.
Перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно в утреннее время. В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.
Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ФАС не допустит роста цен на бензин выше уровня инфляции
Бензин АИ‑92 снова побил рекорд стоимости на бирже
Как сократить перерасход топлива в автомобиле
АЗС в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
2 октября, 17:25
В Севастополе бензин подешевеет на 4 рубля
 
КрымБензинТопливоТопливо в КрымуЮрий ГоцанюкАЗСНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:19С 1 ноября с россиян начнут взыскивать долги без суда по решению ФНС
10:09На Новый год россияне будут отдыхать 12 дней
09:43Три человека погибли при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области
09:20Тысячи авиарейсов задержали или отменили в США из-за шатдауна
09:01Удары по Украине: взрывами повреждена критическая инфраструктура
08:43Президент Венесуэлы подписал договор о стратегическом партнерстве с РФ
08:26В музей Коровина в Ялте передали комод с рисунком сына художника
08:12Бензин в Крыму – где заправиться в среду
07:43Киев может получить ракеты Tomahawk без права их применять – СМИ
07:26Над Россией сбили 53 беспилотника ВСУ
07:19Крымский мост – обстановка к утру среды
07:10"Мне есть чем гордиться": ученый из Гвинеи о визите в Севастополь
06:38Какие перспективы у крымского бизнеса в Белоруссии
06:08Туристы выбирают Крым в межсезонье – за чем едут на полуостров
00:01В среду в Крым придут дожди
00:00Какой сегодня праздник: 8 октября
22:44День рождения Путина и доклад Генштаба об обстановке в зоне СВО: главное
22:23ЧП с самолетами в США: почему их так много – мнение
22:08Крымский мост: оперативная информация к вечеру вторника
21:55Крым увеличил финансирование программы стерилизации бездомных животных
Лента новостейМолния