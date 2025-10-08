Рейтинг@Mail.ru
14-летний подросток украл и сжег мотоцикл в Севастополе
14-летний подросток украл и сжег мотоцикл в Севастополе
14-летний подросток украл и сжег мотоцикл в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.10.2025
14-летний подросток украл и сжег мотоцикл в Севастополе
В Севастополе 14-летний подросток угнал припаркованный во дворе мотоцикл стоимостью 185 тысяч рублей. После неудачных попыток завести байк, он решил "замести... РИА Новости Крым, 08.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе 14-летний подросток угнал припаркованный во дворе мотоцикл стоимостью 185 тысяч рублей. После неудачных попыток завести байк, он решил "замести следы" и сжег технику на месте. Возбуждено два уголовных дела. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.По информации правоохранителей, мотоцикл принадлежал 17-летнему юноше, который припарковал его во дворе и ушел на прогулку с друзьями.После безуспешных попыток завести мотоцикл без ключа подросток решил уничтожить все улики и сжег чужой байк."Когда владелец вернулся с прогулки и заметил пропажу, тут же обратился в полицию. Оперативники ОМВД России по Ленинскому району нашли "пиромана" быстрее, чем тот успел придумать оправдание. Но мотоцикл спасти так и не удалось", – добавили в полиции.В отношении подростка возбудили два уголовных дела за угон транспортного средства и повреждение чужого имущества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин привлек младшего брата к кражам и угонам и "загремел" на 5 летРазбили и бросили: два пьяных ялтинца решили погонять на чужом байкеВ Севастополе два товарища обчищали станции проката самокатов
14-летний подросток украл и сжег мотоцикл в Севастополе

В Севастополе 14-летний подросток украл и сжег мотоцикл

11:00 08.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе 14-летний подросток угнал припаркованный во дворе мотоцикл стоимостью 185 тысяч рублей. После неудачных попыток завести байк, он решил "замести следы" и сжег технику на месте. Возбуждено два уголовных дела. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.
По информации правоохранителей, мотоцикл принадлежал 17-летнему юноше, который припарковал его во дворе и ушел на прогулку с друзьями.
"14-летний злоумышленник увидел оставленный транспорт и решил его присвоить. Он покатил мотоцикл в тихое место, потому что во дворе завести его не смог", – сказано в сообщении.
После безуспешных попыток завести мотоцикл без ключа подросток решил уничтожить все улики и сжег чужой байк.
"Когда владелец вернулся с прогулки и заметил пропажу, тут же обратился в полицию. Оперативники ОМВД России по Ленинскому району нашли "пиромана" быстрее, чем тот успел придумать оправдание. Но мотоцикл спасти так и не удалось", – добавили в полиции.
В отношении подростка возбудили два уголовных дела за угон транспортного средства и повреждение чужого имущества.
