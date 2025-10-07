https://crimea.ria.ru/20251007/zheleznodorozhnyy-vokzal-sevastopolya-khotyat-perenesti-na-severnuyu-storonu-1150019189.html

Железнодорожный вокзал Севастополя хотят перенести на Северную сторону

Железнодорожный вокзал Севастополя хотят перенести на Северную сторону - РИА Новости Крым, 07.10.2025

Железнодорожный вокзал Севастополя хотят перенести на Северную сторону

Транспортный тоннель построят в Севастополе между южной и северной частями города и разовьют северную часть Севастополя как большой туристический кластер. Также РИА Новости Крым, 07.10.2025

2025-10-07T19:48

2025-10-07T19:48

2025-10-07T18:32

радио "спутник в крыму"

севастополь

благоустройство

новости севастополя

генплан севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/16/1119077158_0:87:3334:1962_1920x0_80_0_0_e48540e66c747bde6eec01631e09baac.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Транспортный тоннель построят в Севастополе между южной и северной частями города и разовьют северную часть Севастополя как большой туристический кластер. Также в планах перенос севастопольского железнодорожного вокзала. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Института развития города Севастопольского государственного университета Алексей Тихонов, рассказывая о генплане развития Севастополя до 2046 года.Отдельным пунктом генплан, разработанный командой специалистов из Москвы, уделяет развитию туристического кластера около микрорайона Любимовка на Северной стороне Севастополя. "Это очень важный момент, это центральный элемент генплана", – сказал Тихонов.По его словам, среди множества проектов развития города, созданных с 19 века, было мнение, что южная часть города остается городом-крепостью, где будет размещен флот и его инфраструктура, а северная – более гражданская, которая может обеспечивать южную. Но было сложно создать логистическую связь между сторонами бухты.Тихонов также сказал, что северную и южную часть Севастопольской бухты свяжет подземный тоннель."В генплане прописано, что моста не будет, будет тоннель между южной и северной частями города. Возможно, мост будет, но ближе к устью бухты, и таким образом удастся создать круговую инфраструктуру, возникнет кольцо", – рассказал спикер.Также в генплане разработан перенос на Северную сторону железнодорожного вокзала, что поспособствует удобству отдыхающих.Кроме того, Тихонов упомянул, что на Северной стороне сейчас Севастопольский университет строит университетский кампус."Фактически Севастополь получит два совершенно новых драйвера развития: помимо гостиничного и конференционного комплексов возникнет мощный образовательный комплекс. То есть когда огромное количество студентов, в том числе из других государств, будут обучаться в университете, это создаст не только экономический драйвер, но вообще в целом механизм социального и экономического развития всей этой территории", – убежден директор Института развития города.Для этого, говорит он, уже сейчас необходимо создать всю инфраструктуру: дороги и мосты, транспортные развязки, водопроводы и так далее."Если мы северную часть города не будем развивать, то мы столкнемся с диким перенапряжением южной части, где дороги по определению сделать сложно. Опять же, южная часть – это историческая часть города, ее лучше сохранить в максимально нетронутом виде, а не строить там туннели и автострады", – считает специалист по градостроению.Таким образом, если генплан реализовать, то южная часть города будет исторической и культурной – с полноценным художественным музеем, культурно-историческим комплексом Новый Херсонес, с Театром оперы и балета, а северная – с гостиницами, пляжами и образовательным кластером.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из зоны СВО к управлению Судаком: большое интервью Кирилла ЧебышеваВ Ялте начались общественные слушания по изменениям в ГенпланНовый курорт "Золотые пески" в Крыму будет принимать 1 млн туристов в год

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, благоустройство, новости севастополя, генплан севастополя