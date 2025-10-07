Рейтинг@Mail.ru
Железнодорожный вокзал Севастополя хотят перенести на Северную сторону
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Транспортный тоннель построят в Севастополе между южной и северной частями города и разовьют северную часть Севастополя как большой туристический кластер. Также в планах перенос севастопольского железнодорожного вокзала. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Института развития города Севастопольского государственного университета Алексей Тихонов, рассказывая о генплане развития Севастополя до 2046 года.Отдельным пунктом генплан, разработанный командой специалистов из Москвы, уделяет развитию туристического кластера около микрорайона Любимовка на Северной стороне Севастополя. "Это очень важный момент, это центральный элемент генплана", – сказал Тихонов.По его словам, среди множества проектов развития города, созданных с 19 века, было мнение, что южная часть города остается городом-крепостью, где будет размещен флот и его инфраструктура, а северная – более гражданская, которая может обеспечивать южную. Но было сложно создать логистическую связь между сторонами бухты.Тихонов также сказал, что северную и южную часть Севастопольской бухты свяжет подземный тоннель."В генплане прописано, что моста не будет, будет тоннель между южной и северной частями города. Возможно, мост будет, но ближе к устью бухты, и таким образом удастся создать круговую инфраструктуру, возникнет кольцо", – рассказал спикер.Также в генплане разработан перенос на Северную сторону железнодорожного вокзала, что поспособствует удобству отдыхающих.Кроме того, Тихонов упомянул, что на Северной стороне сейчас Севастопольский университет строит университетский кампус."Фактически Севастополь получит два совершенно новых драйвера развития: помимо гостиничного и конференционного комплексов возникнет мощный образовательный комплекс. То есть когда огромное количество студентов, в том числе из других государств, будут обучаться в университете, это создаст не только экономический драйвер, но вообще в целом механизм социального и экономического развития всей этой территории", – убежден директор Института развития города.Для этого, говорит он, уже сейчас необходимо создать всю инфраструктуру: дороги и мосты, транспортные развязки, водопроводы и так далее."Если мы северную часть города не будем развивать, то мы столкнемся с диким перенапряжением южной части, где дороги по определению сделать сложно. Опять же, южная часть – это историческая часть города, ее лучше сохранить в максимально нетронутом виде, а не строить там туннели и автострады", – считает специалист по градостроению.Таким образом, если генплан реализовать, то южная часть города будет исторической и культурной – с полноценным художественным музеем, культурно-историческим комплексом Новый Херсонес, с Театром оперы и балета, а северная – с гостиницами, пляжами и образовательным кластером.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Транспортный тоннель построят в Севастополе между южной и северной частями города и разовьют северную часть Севастополя как большой туристический кластер. Также в планах перенос севастопольского железнодорожного вокзала. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Института развития города Севастопольского государственного университета Алексей Тихонов, рассказывая о генплане развития Севастополя до 2046 года.
Отдельным пунктом генплан, разработанный командой специалистов из Москвы, уделяет развитию туристического кластера около микрорайона Любимовка на Северной стороне Севастополя. "Это очень важный момент, это центральный элемент генплана", – сказал Тихонов.
По его словам, среди множества проектов развития города, созданных с 19 века, было мнение, что южная часть города остается городом-крепостью, где будет размещен флот и его инфраструктура, а северная – более гражданская, которая может обеспечивать южную. Но было сложно создать логистическую связь между сторонами бухты.

"И вот сейчас впервые в истории Севастополя мы можем решить историческую задачу – создать практически новый город в части бухты. И этот город мы можем создавать уже по каким-то новым нас устраивающим принципам, а не по принципам адаптации", – уверен директор Института развития города.

Тихонов также сказал, что северную и южную часть Севастопольской бухты свяжет подземный тоннель.
"В генплане прописано, что моста не будет, будет тоннель между южной и северной частями города. Возможно, мост будет, но ближе к устью бухты, и таким образом удастся создать круговую инфраструктуру, возникнет кольцо", – рассказал спикер.
Также в генплане разработан перенос на Северную сторону железнодорожного вокзала, что поспособствует удобству отдыхающих.

"Тогда получится очень важный элемент такого города, который будет генерировать доходы, который будет способствовать отдыху людей не в течение одного дня, как сейчас – приехали, сходили в музей и уехали – а именно долгосрочному. И это сделает экономику и вообще привлекательность города более широкой", – сказал гость эфира.

Кроме того, Тихонов упомянул, что на Северной стороне сейчас Севастопольский университет строит университетский кампус.
"Фактически Севастополь получит два совершенно новых драйвера развития: помимо гостиничного и конференционного комплексов возникнет мощный образовательный комплекс. То есть когда огромное количество студентов, в том числе из других государств, будут обучаться в университете, это создаст не только экономический драйвер, но вообще в целом механизм социального и экономического развития всей этой территории", – убежден директор Института развития города.
Для этого, говорит он, уже сейчас необходимо создать всю инфраструктуру: дороги и мосты, транспортные развязки, водопроводы и так далее.
"Если мы северную часть города не будем развивать, то мы столкнемся с диким перенапряжением южной части, где дороги по определению сделать сложно. Опять же, южная часть – это историческая часть города, ее лучше сохранить в максимально нетронутом виде, а не строить там туннели и автострады", – считает специалист по градостроению.
Таким образом, если генплан реализовать, то южная часть города будет исторической и культурной – с полноценным художественным музеем, культурно-историческим комплексом Новый Херсонес, с Театром оперы и балета, а северная – с гостиницами, пляжами и образовательным кластером.
"Этот сценарий и раньше был очевиден специалистам-градостроителям, но только сейчас Россия решила инвестировать в эту модель большие средства. В том числе и потому, что происходит очевидное демографическое смещение людей на юг России", – сказал Тихонов.
