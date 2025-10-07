Рейтинг@Mail.ru
Запорожская область без света: обстановка на атомной станции
Запорожская область без света: обстановка на атомной станции
Безопасность и работоспособность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остались в прежними, отключение электроснабжения в области никак не затронуло станцию.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Безопасность и работоспособность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остались в прежними, отключение электроснабжения в области никак не затронуло станцию. Об этом рассказала директор станции по коммуникациям Евгения Яшина.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области произошло отключение электроснабжения во всех населенных пунктах региона из-за террористической атаки украинских боевиков.

Она объяснила, что для обеспечения энергоснабжения собственных нужд ЗАЭС уже две недели работает от резервных дизельных генераторов. Сотрудники станции непрерывно контролируют все ключевые параметры.

"Персонал в непрерывном режиме осуществляет контроль всех ключевых параметров безопасности", – подчеркнула представитель ЗАЭС.

Во вторник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что десятки тысяч жителей трех муниципальных округов региона остались без света из-за аварийного отключения одной из электроподстанций.

Также стало известно, что боевой украинский беспилотник врезался в градирню действующего энергоблока Нововоронежской АЭС и взорвался. ЧП произошло в ночь с 6 на 7 октября. Дрон был подавлен техническими средствами в районе станции.
Запорожская область без света: обстановка на атомной станции

© РИА Новости . Константин Михальчевский
Запорожская АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Безопасность и работоспособность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остались в прежними, отключение электроснабжения в области никак не затронуло станцию. Об этом рассказала директор станции по коммуникациям Евгения Яшина.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области произошло отключение электроснабжения во всех населенных пунктах региона из-за террористической атаки украинских боевиков.
"Отключения электроснабжения в Запорожской области не оказали влияние на безопасность и работоспособность атомной станции", – рассказала Яшина РИА Новости.
Она объяснила, что для обеспечения энергоснабжения собственных нужд ЗАЭС уже две недели работает от резервных дизельных генераторов. Сотрудники станции непрерывно контролируют все ключевые параметры.
"Персонал в непрерывном режиме осуществляет контроль всех ключевых параметров безопасности", – подчеркнула представитель ЗАЭС.
Во вторник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что десятки тысяч жителей трех муниципальных округов региона остались без света из-за аварийного отключения одной из электроподстанций.
Также стало известно, что боевой украинский беспилотник врезался в градирню действующего энергоблока Нововоронежской АЭС и взорвался. ЧП произошло в ночь с 6 на 7 октября. Дрон был подавлен техническими средствами в районе станции.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новые регионы РФ получат 1,5 млрд на возмещение затрат на электроэнергию
В Запорожье опровергли фейк о введении ограничений на электроэнергию
Украина распространяет ложные сообщения об авариях и катастрофах на ЗАЭС
 
