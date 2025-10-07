https://crimea.ria.ru/20251007/zaporozhskaya-oblast-bez-sveta-obstanovka-na-atomnoy-stantsii-1150029888.html
Запорожская область без света: обстановка на атомной станции
Запорожская область без света: обстановка на атомной станции - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Запорожская область без света: обстановка на атомной станции
Безопасность и работоспособность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остались в прежними, отключение электроснабжения в области никак не затронуло... РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T17:47
2025-10-07T17:47
2025-10-07T17:47
заэс (запорожская атомная электростанция)
новости
запорожская область
атомная энергетика
электроэнергия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/05/1124406293_0:0:2984:1679_1920x0_80_0_0_96cec8f2f75f22cd1a2ed42307dabdaf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Безопасность и работоспособность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остались в прежними, отключение электроснабжения в области никак не затронуло станцию. Об этом рассказала директор станции по коммуникациям Евгения Яшина.Ранее сообщалось, что в Запорожской области произошло отключение электроснабжения во всех населенных пунктах региона из-за террористической атаки украинских боевиков.Она объяснила, что для обеспечения энергоснабжения собственных нужд ЗАЭС уже две недели работает от резервных дизельных генераторов. Сотрудники станции непрерывно контролируют все ключевые параметры."Персонал в непрерывном режиме осуществляет контроль всех ключевых параметров безопасности", – подчеркнула представитель ЗАЭС.Во вторник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что десятки тысяч жителей трех муниципальных округов региона остались без света из-за аварийного отключения одной из электроподстанций.Также стало известно, что боевой украинский беспилотник врезался в градирню действующего энергоблока Нововоронежской АЭС и взорвался. ЧП произошло в ночь с 6 на 7 октября. Дрон был подавлен техническими средствами в районе станции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые регионы РФ получат 1,5 млрд на возмещение затрат на электроэнергиюВ Запорожье опровергли фейк о введении ограничений на электроэнергиюУкраина распространяет ложные сообщения об авариях и катастрофах на ЗАЭС
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/05/1124406293_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f99de4d0a791416a9ebb2a5f4bc3b7f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
заэс (запорожская атомная электростанция), новости, запорожская область, атомная энергетика, электроэнергия
Запорожская область без света: обстановка на атомной станции
Отключение электроснабжения в Запорожской области не повлияло на работу ЗАЭС