Запорожская область без света: обстановка на атомной станции

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Безопасность и работоспособность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остались в прежними, отключение электроснабжения в области никак не затронуло станцию. Об этом рассказала директор станции по коммуникациям Евгения Яшина.Ранее сообщалось, что в Запорожской области произошло отключение электроснабжения во всех населенных пунктах региона из-за террористической атаки украинских боевиков.Она объяснила, что для обеспечения энергоснабжения собственных нужд ЗАЭС уже две недели работает от резервных дизельных генераторов. Сотрудники станции непрерывно контролируют все ключевые параметры."Персонал в непрерывном режиме осуществляет контроль всех ключевых параметров безопасности", – подчеркнула представитель ЗАЭС.Во вторник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что десятки тысяч жителей трех муниципальных округов региона остались без света из-за аварийного отключения одной из электроподстанций.Также стало известно, что боевой украинский беспилотник врезался в градирню действующего энергоблока Нововоронежской АЭС и взорвался. ЧП произошло в ночь с 6 на 7 октября. Дрон был подавлен техническими средствами в районе станции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые регионы РФ получат 1,5 млрд на возмещение затрат на электроэнергиюВ Запорожье опровергли фейк о введении ограничений на электроэнергиюУкраина распространяет ложные сообщения об авариях и катастрофах на ЗАЭС

