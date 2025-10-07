https://crimea.ria.ru/20251007/yakhtsmeny-iz-sevastopolya-vzyali-zoloto-na-vserossiyskoy-regate-1150032333.html

Яхтсмены из Севастополя взяли "золото" на всероссийской регате

Яхтсмены из Севастополя взяли "золото" на всероссийской регате - РИА Новости Крым, 07.10.2025

Яхтсмены из Севастополя взяли "золото" на всероссийской регате

Яхтсмены из Севастополя взяли "золото" и "бронзу" на первенстве России по парусному спорту. Об этом сообщили в управлении спорта города.

2025-10-07T20:28

2025-10-07T20:28

2025-10-07T18:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Яхтсмены из Севастополя взяли "золото" и "бронзу" на первенстве России по парусному спорту. Об этом сообщили в управлении спорта города.Дмитрий, а также Александр Богачев (бронза) и Екатерина Ковалева являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва № 1. Все трое тренируются под руководством Максима Колцуна и Татьяны Сливченко и на соревнованиях выступали среди юношей и девушек в возрастной категории "до 19 лет".Четвертый участник, взявший бронзу, Геннадий Поварнин – спортсмен ЦСКА (Севастополь), воспитанник тренера Алексей Токарева. Выступал он среди юниоров до 21 года, уточнили в профильном управлении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец взял золото на чемпионате мира по паралимпийскому плаваниюКрымчанка взяла золото на Всероссийских соревнования по женской борьбеРоссийские спортсмены выступят в Паралимпийских играх с флагом и гимном

