Яхтсмены из Севастополя взяли "золото" на всероссийской регате
Яхтсмены из Севастополя взяли "золото" на всероссийской регате
Яхтсмены из Севастополя взяли "золото" на всероссийской регате - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Яхтсмены из Севастополя взяли "золото" на всероссийской регате
Яхтсмены из Севастополя взяли "золото" и "бронзу" на первенстве России по парусному спорту. Об этом сообщили в управлении спорта города. РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T20:28
2025-10-07T18:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Яхтсмены из Севастополя взяли "золото" и "бронзу" на первенстве России по парусному спорту. Об этом сообщили в управлении спорта города.

"Главный старт страны в олимпийском классе "парусная доска IQFoil" состоялся в Геленджике. Севастополь представили члены спортивной сборной города. Дмитрий Нестеренко – золото ", – сообщили в управлении.

Дмитрий, а также Александр Богачев (бронза) и Екатерина Ковалева являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва № 1. Все трое тренируются под руководством Максима Колцуна и Татьяны Сливченко и на соревнованиях выступали среди юношей и девушек в возрастной категории "до 19 лет".

Четвертый участник, взявший бронзу, Геннадий Поварнин – спортсмен ЦСКА (Севастополь), воспитанник тренера Алексей Токарева. Выступал он среди юниоров до 21 года, уточнили в профильном управлении.
новости севастополя, севастополь, правительство севастополя, спорт, новости, геленджик, награды, парусный спорт
Яхтсмены из Севастополя взяли "золото" на всероссийской регате

Яхтсмены из Севастополя взяли "золото" на всероссийской регате – правительство

20:28 07.10.2025
 
Севастопольцы на пьедестале первенства России по парусному спорту
Севастопольцы на пьедестале первенства России по парусному спорту
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Яхтсмены из Севастополя взяли "золото" и "бронзу" на первенстве России по парусному спорту. Об этом сообщили в управлении спорта города.
"Главный старт страны в олимпийском классе "парусная доска IQFoil" состоялся в Геленджике. Севастополь представили члены спортивной сборной города. Дмитрий Нестеренко – золото ", – сообщили в управлении.
Дмитрий, а также Александр Богачев (бронза) и Екатерина Ковалева являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва № 1. Все трое тренируются под руководством Максима Колцуна и Татьяны Сливченко и на соревнованиях выступали среди юношей и девушек в возрастной категории "до 19 лет".
Четвертый участник, взявший бронзу, Геннадий Поварнин – спортсмен ЦСКА (Севастополь), воспитанник тренера Алексей Токарева. Выступал он среди юниоров до 21 года, уточнили в профильном управлении.
