Выброс солнечной плазмы дойдет до Земли

Сильный всплеск солнечной активности может спровоцировать геомагнитные возмущения и магнитные бури на Земле. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии РИА Новости Крым, 07.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Сильный всплеск солнечной активности может спровоцировать геомагнитные возмущения и магнитные бури на Земле. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.Там отметили, что выброс плазмы был зафиксирован 3 октября. Подобные облака газа могут идти до Земли 4-5 суток. По расчетам, сегодня такое облако должно добраться до нашей планеты.Ранее сообщалось, что две ночи подряд, 6 и 7 октября, можно будет наблюдать одну из самых красивых лун года – первое осеннее суперлуние. Луна в полной фазе будет находиться на ближайшей к Земле части своей орбиты и, соответственно, будет иметь близкий к максимальному размер на небе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Комета Lemmon приближается к Земле: когда достигнет максимальной яркостиПервые кадры солнечного затмения из космоса – что увидели ученыеХорошие новости: астероид длиной в 300 метров пролетел мимо Земли

