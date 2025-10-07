Рейтинг@Mail.ru
Выброс солнечной плазмы дойдет до Земли - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Выброс солнечной плазмы дойдет до Земли
Выброс солнечной плазмы дойдет до Земли - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Выброс солнечной плазмы дойдет до Земли
Сильный всплеск солнечной активности может спровоцировать геомагнитные возмущения и магнитные бури на Земле. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии РИА Новости Крым, 07.10.2025
Выброс солнечной плазмы дойдет до Земли

Выброс солнечной плазмы может спровоцировать магнитные бури на Земле во вторник

12:24 07.10.2025
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Сильный всплеск солнечной активности может спровоцировать геомагнитные возмущения и магнитные бури на Земле. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
Там отметили, что выброс плазмы был зафиксирован 3 октября. Подобные облака газа могут идти до Земли 4-5 суток. По расчетам, сегодня такое облако должно добраться до нашей планеты.
"В связи с данным прогнозом на сегодня заметно повышены риски геомагнитных событий (возможны возмущения и слабые бури)", – полагают астрономы.
Ранее сообщалось, что две ночи подряд, 6 и 7 октября, можно будет наблюдать одну из самых красивых лун года – первое осеннее суперлуние. Луна в полной фазе будет находиться на ближайшей к Земле части своей орбиты и, соответственно, будет иметь близкий к максимальному размер на небе.
