В Симферополе при строительстве школы фирма присвоила почти 2 миллиона - РИА Новости Крым, 07.10.2025
В Симферополе при строительстве школы фирма присвоила почти 2 миллиона
В Симферополе при строительстве школы фирма присвоила почти 2 миллиона - РИА Новости Крым, 07.10.2025
В Симферополе при строительстве школы фирма присвоила почти 2 миллиона
В Симферополе возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 1,7 миллиона рублей при строительстве помещений школы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 07.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 1,7 миллиона рублей при строительстве помещений школы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, в феврале 2023 года департамент капитального строительства администрации Симферополя заключил муниципальный контракт по строительству блоков начальных классов одного из муниципальных бюджетных образовательных учреждений.
В Симферополе при строительстве школы фирма присвоила почти 2 миллиона

В Симферополе подрядчик обманул бюджет на 1,7 миллиона рублей при строительстве школы

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 1,7 миллиона рублей при строительстве помещений школы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным надзорного ведомства, в феврале 2023 года департамент капитального строительства администрации Симферополя заключил муниципальный контракт по строительству блоков начальных классов одного из муниципальных бюджетных образовательных учреждений.
"В ходе проверки выяснилось, что ряд оплаченных работ подрядной организацией не выполнен. Вместе с тем на счет строительной фирмы необоснованно перечислено более 1,7 млн рублей", – сказано в сообщении.
Материалы проверки направлены в следственный орган. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве, прокуратура контролирует ход расследования.
