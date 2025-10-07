https://crimea.ria.ru/20251007/v-simferopole-pri-stroitelstve-shkoly-firma-prisvoila-pochti-2-milliona-1150017509.html
В Симферополе при строительстве школы фирма присвоила почти 2 миллиона
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 1,7 миллиона рублей при строительстве помещений школы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, в феврале 2023 года департамент капитального строительства администрации Симферополя заключил муниципальный контракт по строительству блоков начальных классов одного из муниципальных бюджетных образовательных учреждений.Материалы проверки направлены в следственный орган. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве, прокуратура контролирует ход расследования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хищение на 100 млн рублей выявили в институте РособрнадзораВ Евпатории подрядчик украл 2,8 млн на благоустройствеНа ремонте Митридатских лестниц в Керчи украли 211 миллионов
