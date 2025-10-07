https://crimea.ria.ru/20251007/v-rossii-planiruyut-vvesti-obyazatelnuyu-markirovku-myasa-i-kolbas-1150017684.html

В России планируют ввести обязательную маркировку мяса и колбас

В России планируют ввести обязательную маркировку мяса и колбас - РИА Новости Крым, 07.10.2025

В России планируют ввести обязательную маркировку мяса и колбас

Минпромторг РФ внес в правительство проект постановления об утверждении Правил обязательной маркировки мясных изделий с 2026 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 07.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Минпромторг РФ внес в правительство проект постановления об утверждении Правил обязательной маркировки мясных изделий с 2026 года, сообщает пресс-служба ведомства.Документом предусмотрено поэтапное введение обязательной маркировки средствами идентификации в отношении мясных изделий, включая мясные субпродукты и продукты из мясного жира.Так, с 1 марта 2026 года предлагается начать регистрацию участников оборота в системе маркировки, с 1 августа запустить обязательную маркировку мясных продуктов, а с 1 октября следующего года сделать обязательной маркировку колбасных изделий.По замыслу Минпромторга, маркировка мясных и колбасных изделий будет способствовать сокращению объемов незаконного оборота данной продукции и его влияния на развитие социальной сферы и экономики страны. Кроме того, такая мера предоставит потребителям возможность получить всю необходимую информацию о товаре, проверить его на предмет легальности нахождения в обороте и в случае необходимости направить жалобу о выявленных признаках нарушений.Также запланировано проведение добровольного эксперимента, в рамках которого участники смогут на безвозмездной основе протестировать и подобрать наиболее подходящие способы маркировки продукции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

