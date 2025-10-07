Рейтинг@Mail.ru
В Крыму мошенник обманул мигранта на полмиллиона рублей - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251007/v-krymu-moshennik-obmanul-migranta-na-polmilliona-rubley-1150017340.html
В Крыму мошенник обманул мигранта на полмиллиона рублей
В Крыму мошенник обманул мигранта на полмиллиона рублей - РИА Новости Крым, 07.10.2025
В Крыму мошенник обманул мигранта на полмиллиона рублей
Житель Ялты получил условный срок за то, что выманил у мигранта 570 тысяч рублей, пообещав помочь иностранцу получить российское гражданство. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T11:15
2025-10-07T11:15
крым
бахчисарайский район
бахчисарайский районный суд
мошенничество
нелегальные мигранты
приговор
правосудие
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1b/1119619289_0:88:2816:1672_1920x0_80_0_0_70a27ac6f237cde2e6ab2607fec284b0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Житель Ялты получил условный срок за то, что выманил у мигранта 570 тысяч рублей, пообещав помочь иностранцу получить российское гражданство. Об этом сообщает пресс-служба Бахчисарайского райсуда Крыма.В августе 2021 года обвиняемый встретил будущую жертву в Бахчисарайском районе и предложил ему помощь в получении гражданства. Злоумышленник знал, что мужчина является иностранцем, не имеет вида на жительство в России и не в должном объеме владеет русским языком, а также имеет непогашенную судимость за умышленное преступление на территории страны.Потерпевший передал деньги мошеннику. В последующем злоумышленник неоднократно обманным путем выманивал деньги у мигранта, мотивируя это различными причинами. Всего с августа по декабрь 2021 года аферист выманил у потерпевшего 570 тысяч рублей.В суде ялтинец признал вину в предъявленном ему обвинении и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе аферисты заработали четыре миллиона рублей за 48 часов Подделала решение суда: в Крыму юрист обманула клиента на 150 тысяч 4,3 млн "членских вносов": в Крыму будут судить земельную аферистку
крым
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1b/1119619289_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_b299f37ee40cbc4d2eaf5360fcf1d8e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, бахчисарайский район, бахчисарайский районный суд, мошенничество, нелегальные мигранты, приговор, правосудие, новости крыма
В Крыму мошенник обманул мигранта на полмиллиона рублей

В Крыму мошенник выманил у мигранта 570 тысяч рублей за обещание оформить гражданство РФ

11:15 07.10.2025
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкзал суда
зал суда - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Житель Ялты получил условный срок за то, что выманил у мигранта 570 тысяч рублей, пообещав помочь иностранцу получить российское гражданство. Об этом сообщает пресс-служба Бахчисарайского райсуда Крыма.
В августе 2021 года обвиняемый встретил будущую жертву в Бахчисарайском районе и предложил ему помощь в получении гражданства. Злоумышленник знал, что мужчина является иностранцем, не имеет вида на жительство в России и не в должном объеме владеет русским языком, а также имеет непогашенную судимость за умышленное преступление на территории страны.
"Мошенник в ходе беседы с мигрантом, сообщил, что тот может получить гражданство России, побудив последнего передать ему денежные средства в размере 120 тысяч рублей, тем самым умышленно ввел в заблуждение потерпевшего относительно искренности своих намерений", - говорится в сообщении.
Потерпевший передал деньги мошеннику. В последующем злоумышленник неоднократно обманным путем выманивал деньги у мигранта, мотивируя это различными причинами. Всего с августа по декабрь 2021 года аферист выманил у потерпевшего 570 тысяч рублей.
В суде ялтинец признал вину в предъявленном ему обвинении и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе аферисты заработали четыре миллиона рублей за 48 часов
Подделала решение суда: в Крыму юрист обманула клиента на 150 тысяч
4,3 млн "членских вносов": в Крыму будут судить земельную аферистку
 
КрымБахчисарайский районБахчисарайский районный судМошенничествоНелегальные мигрантыПриговорПравосудиеНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:07Дрон ВСУ атаковал Нововоронежскую АЭС
13:56В Крыму хотят обязать регистрировать домашних собак и кошек
13:48Под Керчью громко – на полуострове работают взрывотехники
13:35В Кремле ответили на заявление Трампа о поставках ракет Tomahawk Киеву
13:18За рулем "нырнувшего" в подземный переход в Симферополе авто был ребенок
13:15Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике
12:58Выдали колготки: крымчанина будут судить за разбой 11-летней давности
12:52Киев теряет тысячи солдат и западные танки ежесуточно
12:33416 дронов и 16 снарядов HIMARS уничтожили силы ПВО
12:32Клиенты ВТБ смогут поставить самоограничения на исходящие переводы
12:24Выброс солнечной плазмы дойдет до Земли
12:06Армия России выбила ВСУ из населенных пунктов ДНР и Запорожской области
12:04ВСУ атаковали машины на дороге в Херсонской области – погибли четверо
11:56Скорая помощь насмерть сбила мотоциклиста в Краснодаре
11:43Еще 9 вражеских беспилотников сбиты над Черным морем
11:41В России планируют ввести обязательную маркировку мяса и колбас
11:24В Симферополе при строительстве школы фирма присвоила почти 2 миллиона
11:15В Крыму мошенник обманул мигранта на полмиллиона рублей
11:05Аэропорты Сочи и Геленджика вновь принимают и отправляют самолеты
10:37В Крыму растет число предпринимателей
Лента новостейМолния