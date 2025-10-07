https://crimea.ria.ru/20251007/v-krymu-moshennik-obmanul-migranta-na-polmilliona-rubley-1150017340.html

В Крыму мошенник обманул мигранта на полмиллиона рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Житель Ялты получил условный срок за то, что выманил у мигранта 570 тысяч рублей, пообещав помочь иностранцу получить российское гражданство. Об этом сообщает пресс-служба Бахчисарайского райсуда Крыма.В августе 2021 года обвиняемый встретил будущую жертву в Бахчисарайском районе и предложил ему помощь в получении гражданства. Злоумышленник знал, что мужчина является иностранцем, не имеет вида на жительство в России и не в должном объеме владеет русским языком, а также имеет непогашенную судимость за умышленное преступление на территории страны.Потерпевший передал деньги мошеннику. В последующем злоумышленник неоднократно обманным путем выманивал деньги у мигранта, мотивируя это различными причинами. Всего с августа по декабрь 2021 года аферист выманил у потерпевшего 570 тысяч рублей.В суде ялтинец признал вину в предъявленном ему обвинении и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе аферисты заработали четыре миллиона рублей за 48 часов Подделала решение суда: в Крыму юрист обманула клиента на 150 тысяч 4,3 млн "членских вносов": в Крыму будут судить земельную аферистку

