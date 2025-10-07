https://crimea.ria.ru/20251007/v-krymu-inomarka-nyrnula-v-podzemnyy-perekhod-1150016267.html
В Крыму иномарка "нырнула" в подземный переход
Ночью в Симферополе иномарка съехала с дороги в подземный пешеходный переход, водитель оказался зажат в салоне. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T10:27
2025-10-07T10:27
2025-10-07T10:29
симферополь
дтп в крыму и севастополе
мчс крыма
новости крыма
крым
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Ночью в Симферополе иномарка съехала с дороги в подземный пешеходный переход, водитель оказался зажат в салоне. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.На помощь мужчине выехали сотрудники аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", крымского главка МЧС России, ГИБДД и скорой медицинской помощи.Спасатели с применением специнструмента и системы стабилизации деблокировали водителя, оказали ему первую помощь, после чего передали медработникам, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за неделю в ДТП погибли четверо и пострадали 23 человекаВ лобовом ДТП в Кировском районе Крыма пострадали двое детей За нарушителем с ветерком: в Крыму работают полицейские на мотоциклах
симферополь
крым
10:27 07.10.2025 (обновлено: 10:29 07.10.2025)