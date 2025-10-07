Рейтинг@Mail.ru
В Крыму иномарка "нырнула" в подземный переход - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251007/v-krymu-inomarka-nyrnula-v-podzemnyy-perekhod-1150016267.html
В Крыму иномарка "нырнула" в подземный переход
В Крыму иномарка "нырнула" в подземный переход - РИА Новости Крым, 07.10.2025
В Крыму иномарка "нырнула" в подземный переход
Ночью в Симферополе иномарка съехала с дороги в подземный пешеходный переход, водитель оказался зажат в салоне. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T10:27
2025-10-07T10:29
симферополь
дтп в крыму и севастополе
мчс крыма
новости крыма
крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/07/1150016156_0:144:894:647_1920x0_80_0_0_c715bd67c8fd5aefbe84ab860da7c4f6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Ночью в Симферополе иномарка съехала с дороги в подземный пешеходный переход, водитель оказался зажат в салоне. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.На помощь мужчине выехали сотрудники аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", крымского главка МЧС России, ГИБДД и скорой медицинской помощи.Спасатели с применением специнструмента и системы стабилизации деблокировали водителя, оказали ему первую помощь, после чего передали медработникам, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за неделю в ДТП погибли четверо и пострадали 23 человекаВ лобовом ДТП в Кировском районе Крыма пострадали двое детей За нарушителем с ветерком: в Крыму работают полицейские на мотоциклах
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/07/1150016156_0:60:894:731_1920x0_80_0_0_468c573eebd13d31104efe5158f0efd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, дтп в крыму и севастополе, мчс крыма, новости крыма, крым, происшествия
В Крыму иномарка "нырнула" в подземный переход

В Симферополе Nissan въехал в подземный пешеходный переход

10:27 07.10.2025 (обновлено: 10:29 07.10.2025)
 
© МЧС КрымаДТП в Симферополе 6.10.25
ДТП в Симферополе 6.10.25
© МЧС Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Ночью в Симферополе иномарка съехала с дороги в подземный пешеходный переход, водитель оказался зажат в салоне. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
"Ночью в Симферополе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Nissan, который съехал с дорожного полотна в подземный пешеходный переход. В результате аварии водитель оказался зажат в салоне машины", - говорится в сообщении.
На помощь мужчине выехали сотрудники аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", крымского главка МЧС России, ГИБДД и скорой медицинской помощи.
Спасатели с применением специнструмента и системы стабилизации деблокировали водителя, оказали ему первую помощь, после чего передали медработникам, добавили в ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму за неделю в ДТП погибли четверо и пострадали 23 человека
В лобовом ДТП в Кировском районе Крыма пострадали двое детей
За нарушителем с ветерком: в Крыму работают полицейские на мотоциклах
 
СимферопольДТП в Крыму и СевастополеМЧС КрымаНовости КрымаКрымПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:37В Крыму растет число предпринимателей
10:27В Крыму иномарка "нырнула" в подземный переход
10:18Заболеваемость "стоит": сколько людей заразились ОРВИ в Крыму
09:58День рождения Путина: планы президента
09:46Удары по Украине: повреждены энергетика и ж/д инфраструктура
09:33Крымский мост: оперативная обстановка утром во вторник
09:22Обломки украинских дронов упали на промзону в Дзержинске – что известно
09:04Над Черным морем сбили 16 вражеских беспилотников
08:57В Крым за здоровьем: сколько туристов выбрали санатории полуострова
08:38Бензин в Крыму есть на 71 АЗС – где заправиться во вторник
08:29В Крыму поблагодарили Путина за исполнение мечты
08:15Более 50 мирных россиян ранены при атаках ВСУ за неделю
07:52Аэропорты Сочи и Геленджика закрыли для полетов
07:43В США рухнул медицинский самолет
07:26Над Крымом и Черным морем сбили 15 беспилотников
07:10Путину – 73: самые яркие фото президента России
07:08Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
06:52Атака беспилотников на Воронежскую область – что известно
06:27Новости Феодосии: как ходит общественный транспорт во вторник
06:17Беспилотник сбит на подлете к Москве
Лента новостейМолния