В каньоне под Севастополем спасли группу туристов с детьми

В каньоне под Севастополем спасли группу туристов с детьми

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В районе каньоне Узунджа под Севастополем пропала со связи и заблудилась группа туристов: трое взрослых и двое детей 5 и 10 лет. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его информации, соответствующее сообщение о туристической группе поступило в спасслужбу Севастополя. Связи с туристами не было, ориентиром для поиска стали переданные координаты.С применением альпинистского снаряжения людей эвакуировали вниз. Затем, двигаясь по руслу реки, спасатели сопроводили их до села Колхозное. Медпомощь туристам не потребовалась, рассказал Развожаев."Специалисты спасслужбы напоминают: перед походом обязательно изучите маршрут. Всегда сообщайте знакомым, куда направляетесь, и когда планируете вернуться. Зарядите телефон и по возможности берите с собой внешний аккумулятор. Если сбились с маршрута – оставайтесь на месте и сообщите координаты – это ускорит поиск", – подчеркнул губернатор.В воскресенье стало известно, что на горе Аю-Даг двое взрослых с двумя детьми сбились с тропы и не смогли самостоятельно спуститься из горно-лесной зоны. Инцидент произошел вечером, когда начало темнеть и ухудшились погодные условия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Около тысячи туристов заблокировал сильный снегопад и метель на Эвересте В Крыму более 8 часов искали заблудившуюся в горах туристкуВ Ливадии мужчина упал с моста в четырехметровый овраг

