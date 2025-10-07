В каньоне под Севастополем спасли группу туристов с детьми
Под Севастополем эвакуировали группу туристов с детьми из каньона Узунджа
Трое взрослых и двое детей 5 и 10 лет заблудились в районе каньона Узунджа
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В районе каньоне Узунджа под Севастополем пропала со связи и заблудилась группа туристов: трое взрослых и двое детей 5 и 10 лет. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его информации, соответствующее сообщение о туристической группе поступило в спасслужбу Севастополя. Связи с туристами не было, ориентиром для поиска стали переданные координаты.
"На место выехала дежурная смена поисково-спасательного подразделения "Юг". В указанном районе туристов не оказалось. Вскоре спасатели обнаружили группу на противоположной стороне каньона – на сложном скальном участке", – сказано в сообщении губернатора.
С применением альпинистского снаряжения людей эвакуировали вниз. Затем, двигаясь по руслу реки, спасатели сопроводили их до села Колхозное. Медпомощь туристам не потребовалась, рассказал Развожаев.
"Специалисты спасслужбы напоминают: перед походом обязательно изучите маршрут. Всегда сообщайте знакомым, куда направляетесь, и когда планируете вернуться. Зарядите телефон и по возможности берите с собой внешний аккумулятор. Если сбились с маршрута – оставайтесь на месте и сообщите координаты – это ускорит поиск", – подчеркнул губернатор.
В воскресенье стало известно, что на горе Аю-Даг двое взрослых с двумя детьми сбились с тропы и не смогли самостоятельно спуститься из горно-лесной зоны. Инцидент произошел вечером, когда начало темнеть и ухудшились погодные условия.
