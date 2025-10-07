https://crimea.ria.ru/20251007/svyatye-liki-iz-kamney-neobychnoe-iskusstvo-natali-voronchikhinoy-1140421647.html

Святые лики из камней: необычное искусство Натальи Ворончихиной

Святые лики из камней: необычное искусство Натальи Ворончихиной - РИА Новости Крым, 07.10.2025

Святые лики из камней: необычное искусство Натальи Ворончихиной

РИА Новости Крым, 07.10.2025

2025-10-07T19:28

2025-10-07T19:28

2025-10-07T19:28

религия

христианство

православие

севастополь

искусство

прикладное искусство

крымская митрополия

симферопольская и крымская епархия

экология

проект о людях редких профессий "штучная работа"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/11/1140411303_0:556:877:1049_1920x0_80_0_0_d577747d76f8d2a3747d911154103ef5.jpg

Самая древняя мозаика, найденная в Севастополе из камешков, обкатанных морем, датируется II веком до нашей эры. На ней две купальщицы. Не стареющий и не теряющий своих качеств материал – крымскую гальку – используют в своих работах и настоящие художники. Профессиональный иконописец Наталья Ворончихина из Севастополя создает из крымской гальки образы святых.Наталья родом из села Углового, вот уже 22 года как пишет, а теперь еще и выкладывает иконы. Началось все случайно. Наталья хотела быть певчей в храме, но настоятель благословил учиться именно иконописи.Пять лет обучения, выпускные экзамены и вот уже она – личный иконописец митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря. В работе – иконы и храмовые росписи. Из-под кистей Натальи рождаются лики святых, в том числе и крымских – Луки, Гурия Крымского. Ей принадлежат росписи на стенах одного из храмов Топловского Параскевиевского монастыря, Петро-Павловского собора в Симферополе, множество других работ, на которых, кстати, авторство, в отличие от картин, не указывают.Ходить в храмА потом появилось стремление делиться своим умением, полученным бесплатно от монахинь: Наталья Ворончихина и сама стала учить желающих писать иконы. В ее педагогической копилке уже несколько выпусков крымских и севастопольских иконописцев. Вот и сейчас в иконописную школу "Корсунь" при храме Вознесения Господня, что на Северной стороне Севастополя, отобрали 10 учеников. В требованиях к кандидатам нет обязательного художественного образования, способности могут быть и без него, считает Наталья. Главное условие – ходить в храм.Мозаика в творческой биографии севастопольской иконописицы появилась гораздо позже. Идея пришла внезапно и была, что называется, подсмотрена:"Подруга меня пригласила на выставку одной художницы, которая из гальки делала натюрморты. Я решила попробовать. Но только сразу икону. Сначала маленькие делала", – вспоминает мастер.Время собирать камниНаталья выкладывает, в основном, копии уже существующих икон. Процесс создания начинается с отбора камней. Он не так уж прост: не все камни подходят. Любимый пляж для сбора материала – около грота Дианы на мысе Фиолент.Кстати, сложность сбора исходного материала объясняет и тот факт, что учить начинающих иконописцев мозаичным техникам в гальке Наталья пока не готова.В мозаичных иконах художница использует и обкатанные морем стеклышки, и кусочки античной керамики из земли древнего Херсонеса. Есть в них и камешки родом не с крымских побережий."Очень хотела, чтобы у Богородицы на лице было белое. И мне прислали белые камушки с Афона. А вот кусочки синей смальты – это я была в одном из монастырей и там стоял мозаичный крест, из которого камни посыпались, я эту смальту собрала", – показывает Наталья свою последнюю икону, которая еще в работеНаправляющие для камнейТехника создания икон из гальки, говорит художница, аналогична технике любой мозаики: на подложной фанере делаются направляющие борозды, затем по ним выкладываются камешки.Работа очень кропотливая и медленная. Как объясняет сама Наталья, свои мозаики она делает в перерывах между основной работой и преподаванием, поэтому времени на них уходит очень много. Большой лик Богородицы готов лишь наполовину, а он в процессе создания уже месяцев восемь.Клей, на который потом "сажают" гальку, Наталья Ворончихина сначала берет попроще, чтобы можно было работу изменить. "Мне обычно ничего никогда не нравится. Я, бывает, все сниму, и потом все переделываю", – рассказывает она.Что иконопись, что мозаика для художницы занятия, требующие большого внутреннего сосредоточения.Вечное искусствоКаменная мозаика – искусство практически вечное. Ни мороз, ни ветер, ни холод не причинят вреда работе, камни не выцветут на солнце, не треснут от морозов или влажности. Наталья мечтает "замахнуться" на мозаики большой площади, но пока у нее не получается из-за… размеров "мастерской".Мозаичные работы крымчанки Натали Ворончихиной пока не украшают ни одного храма, зато они есть в личных коллекциях крымских паломников, туристов и священников: святые лики спокойной, природной, палитры – вечные, как море, обточившее эти камешки, крепкие, как галька и вера человека.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

религия, христианство, православие, севастополь, искусство , прикладное искусство, крымская митрополия, симферопольская и крымская епархия, экология