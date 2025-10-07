Рейтинг@Mail.ru
Святые лики из камней: необычное искусство Натальи Ворончихиной
Святые лики из камней: необычное искусство Натальи Ворончихиной
Святые лики из камней: необычное искусство Натальи Ворончихиной - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Святые лики из камней: необычное искусство Натальи Ворончихиной
РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T19:28
2025-10-07T19:28
религия
христианство
православие
севастополь
искусство
прикладное искусство
крымская митрополия
симферопольская и крымская епархия
экология
проект о людях редких профессий "штучная работа"
Святые лики из камней: необычное искусство Натальи Ворончихиной

Иконы из крымской гальки выкладывает Наталья Ворончихина

19:28 07.10.2025
 
Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
Самая древняя мозаика, найденная в Севастополе из камешков, обкатанных морем, датируется II веком до нашей эры. На ней две купальщицы. Не стареющий и не теряющий своих качеств материал – крымскую гальку – используют в своих работах и настоящие художники. Профессиональный иконописец Наталья Ворончихина из Севастополя создает из крымской гальки образы святых.
Наталья родом из села Углового, вот уже 22 года как пишет, а теперь еще и выкладывает иконы. Началось все случайно. Наталья хотела быть певчей в храме, но настоятель благословил учиться именно иконописи.
"Я пошла в иконописную школу при Покровском соборе в Севастополе. Мне говорят: нарисуй что-нибудь. И взяли. Так как студенты уже учились, мне пришлось догонять программу", – рассказывает Наталья о своем становлении.
Пять лет обучения, выпускные экзамены и вот уже она – личный иконописец митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря. В работе – иконы и храмовые росписи. Из-под кистей Натальи рождаются лики святых, в том числе и крымских – Луки, Гурия Крымского. Ей принадлежат росписи на стенах одного из храмов Топловского Параскевиевского монастыря, Петро-Павловского собора в Симферополе, множество других работ, на которых, кстати, авторство, в отличие от картин, не указывают.
Ходить в храм

А потом появилось стремление делиться своим умением, полученным бесплатно от монахинь: Наталья Ворончихина и сама стала учить желающих писать иконы. В ее педагогической копилке уже несколько выпусков крымских и севастопольских иконописцев. Вот и сейчас в иконописную школу "Корсунь" при храме Вознесения Господня, что на Северной стороне Севастополя, отобрали 10 учеников. В требованиях к кандидатам нет обязательного художественного образования, способности могут быть и без него, считает Наталья. Главное условие – ходить в храм.

"Икона без храма существовать не может. Сейчас такие люди, они хотят писать иконы, но не хотят ходить в храм. А без этого ничего не может получиться. Это служение", – уверена наша собеседница.

Мозаика в творческой биографии севастопольской иконописицы появилась гораздо позже. Идея пришла внезапно и была, что называется, подсмотрена:
"Подруга меня пригласила на выставку одной художницы, которая из гальки делала натюрморты. Я решила попробовать. Но только сразу икону. Сначала маленькие делала", – вспоминает мастер.
Время собирать камни

Наталья выкладывает, в основном, копии уже существующих икон. Процесс создания начинается с отбора камней. Он не так уж прост: не все камни подходят. Любимый пляж для сбора материала – около грота Дианы на мысе Фиолент.
"Мой муж купается, а я купаться не люблю, я тем временем собираю камни. Нужные найти бывает не так уж и легко – надо ходить и копаться. И потом собранное тащим домой", – улыбается мозаист.
Кстати, сложность сбора исходного материала объясняет и тот факт, что учить начинающих иконописцев мозаичным техникам в гальке Наталья пока не готова.
В мозаичных иконах художница использует и обкатанные морем стеклышки, и кусочки античной керамики из земли древнего Херсонеса. Есть в них и камешки родом не с крымских побережий.
"Очень хотела, чтобы у Богородицы на лице было белое. И мне прислали белые камушки с Афона. А вот кусочки синей смальты – это я была в одном из монастырей и там стоял мозаичный крест, из которого камни посыпались, я эту смальту собрала", – показывает Наталья свою последнюю икону, которая еще в работе
Направляющие для камней

Техника создания икон из гальки, говорит художница, аналогична технике любой мозаики: на подложной фанере делаются направляющие борозды, затем по ним выкладываются камешки.
Работа очень кропотливая и медленная. Как объясняет сама Наталья, свои мозаики она делает в перерывах между основной работой и преподаванием, поэтому времени на них уходит очень много. Большой лик Богородицы готов лишь наполовину, а он в процессе создания уже месяцев восемь.
Клей, на который потом "сажают" гальку, Наталья Ворончихина сначала берет попроще, чтобы можно было работу изменить. "Мне обычно ничего никогда не нравится. Я, бывает, все сниму, и потом все переделываю", – рассказывает она.
Что иконопись, что мозаика для художницы занятия, требующие большого внутреннего сосредоточения.

"Когда работаю, то вокруг ничего больше не вижу. Мы однажды с учениками расписывали баптистерий. Я ученикам дала писать на стенке узоры, а сама рядом тружусь и не смотрю, что они там делают. А потом подошла – ой, что же вы наделали! Ну, сама виновата", – смеется мастер.

Вечное искусство

Каменная мозаика – искусство практически вечное. Ни мороз, ни ветер, ни холод не причинят вреда работе, камни не выцветут на солнце, не треснут от морозов или влажности. Наталья мечтает "замахнуться" на мозаики большой площади, но пока у нее не получается из-за… размеров "мастерской".

"Я на кухне работаю. На столе икона лежит, а рядом мы с мужем обедаем. Развернуться мне пока негде, домик у меня маленький, поэтому и делаю только иконы-портреты. А выложить мозаику прямо на стенах мне пока еще не предлагал", – говорит мастер.

Мозаичные работы крымчанки Натали Ворончихиной пока не украшают ни одного храма, зато они есть в личных коллекциях крымских паломников, туристов и священников: святые лики спокойной, природной, палитры – вечные, как море, обточившее эти камешки, крепкие, как галька и вера человека.
