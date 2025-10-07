Скорая помощь насмерть сбила мотоциклиста в Краснодаре

https://crimea.ria.ru/20251007/skoraya-pomosch-nasmert-sbila-mototsiklista-v-krasnodare-1150018139.html
21-летний водитель мотоцикла погиб, девушка пассажир госпитализирована в результате столкновения с автомобилем скорой помощи в Краснодаре. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 07.10.2025
краснодар
госавтоинспекция кубани
происшествия
дтп
краснодарский край
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. 21-летний водитель мотоцикла погиб, девушка пассажир госпитализирована в результате столкновения с автомобилем скорой помощи в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.По данным правоохранителей, авария произошла 7 октября в 3.05. Водитель автомобиля скорой медицинской помощи двигался с включенным проблесковым маячком и спецсигналом при развороте столкнулся с мотоциклом Honda, который следова в попутном направлении.Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа, полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.
краснодар
краснодарский край
