Скорая помощь насмерть сбила мотоциклиста в Краснодаре

Скорая помощь насмерть сбила мотоциклиста в Краснодаре

2025-10-07T11:56

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. 21-летний водитель мотоцикла погиб, девушка пассажир госпитализирована в результате столкновения с автомобилем скорой помощи в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.По данным правоохранителей, авария произошла 7 октября в 3.05. Водитель автомобиля скорой медицинской помощи двигался с включенным проблесковым маячком и спецсигналом при развороте столкнулся с мотоциклом Honda, который следова в попутном направлении.Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа, полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте иMAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму иномарка "нырнула" в подземный переходВ Крыму за неделю в ДТП погибли четверо и пострадали 23 человекаОдин человек погиб и двое пострадали в ДТП под Симферополем

