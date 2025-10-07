Рейтинг@Mail.ru
Скорая помощь насмерть сбила мотоциклиста в Краснодаре - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Скорая помощь насмерть сбила мотоциклиста в Краснодаре
Скорая помощь насмерть сбила мотоциклиста в Краснодаре - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Скорая помощь насмерть сбила мотоциклиста в Краснодаре
21-летний водитель мотоцикла погиб, девушка пассажир госпитализирована в результате столкновения с автомобилем скорой помощи в Краснодаре. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T11:56
2025-10-07T11:56
краснодар
госавтоинспекция кубани
происшествия
дтп
краснодарский край
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. 21-летний водитель мотоцикла погиб, девушка пассажир госпитализирована в результате столкновения с автомобилем скорой помощи в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.По данным правоохранителей, авария произошла 7 октября в 3.05. Водитель автомобиля скорой медицинской помощи двигался с включенным проблесковым маячком и спецсигналом при развороте столкнулся с мотоциклом Honda, который следова в попутном направлении.Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа, полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.
краснодар
краснодарский край
Скорая помощь насмерть сбила мотоциклиста в Краснодаре

В Краснодаре мотоциклист погиб при столкновении с машиной скорой помощи

11:56 07.10.2025
 
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниВ Краснодаре погиб мотоциклист в столкновении с машиной скорой помощи
В Краснодаре погиб мотоциклист в столкновении с машиной скорой помощи
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. 21-летний водитель мотоцикла погиб, девушка пассажир госпитализирована в результате столкновения с автомобилем скорой помощи в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.
По данным правоохранителей, авария произошла 7 октября в 3.05. Водитель автомобиля скорой медицинской помощи двигался с включенным проблесковым маячком и спецсигналом при развороте столкнулся с мотоциклом Honda, который следова в попутном направлении.
"В результате ДТП водитель мото скончался, пассажирка с переломом таза госпитализирована", –сообщили в Госавтоинспекции.
Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа, полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.
